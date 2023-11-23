 مؤتمر الإسلام: رغم إحباطهم.. مسلمون يحاربون كراهية اليهود | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 23.11.2023

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سياسة واقتصاد

مؤتمر الإسلام: رغم إحباطهم.. مسلمون يحاربون كراهية اليهود

في مؤتمر الإسلام في ألمانيا (DIK)، طلبت وزيرة الداخلية الألمانية من الاتحادات والجمعيات الإسلامية "رفع الصوت" و"إدانة أوضح" لمعاداة السامية وكراهية اليهود. ولكن هل يكفي ذلك في عصر التيك توك؟

وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر خلال كلامتها في مؤتمر المسلمين في ألمانيا، برلين في 21 أكتوبر 2023

وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، ما تأثير مطالبها على مواقف الجمعيات الإسلامية من معاداة السامية؟

دخلت وزيرة الداخلية الألمانية، في الجوهر مطالبة الجاليات والجمعيات الإسلامية في ألمانيا بـ " رفع الصوت ضد معاداة السامية" وإدانة "هجمات حماس الإرهابية الفظيعة ضد إسرائيل".

مختارات

وتحدثت الوزيرة نانسي فيزر لمدة 25 دقيقة في بداية مؤتمر الإسلام في المانيا (DIK). ومثلما لم يحدث مع أي من أسلافها في المنصب الوزاري منذ إطلاق مؤتمر الإسلام عام 2006، فقد رفعت التوقعات والمطالب الملقاة على الجانب الإسلامي.

ولكن ماذا عن "معاداة المسلمين"؟

مر أكثر من ربع ساعة على بدء الخطاب قبل أن تقول الوزيرة: "لدينا في ألمانيا أيضاً مشكلة معاداة المسلمين"، محذرة من أن اتهامات معاداة السامية لا ينبغي أن تستغل لمعاداة المسلمين. وانعقد المؤتمر، الذي استمر يومين، تحت شعار "السلام الاجتماعي والتماسك الديمقراطي: مكافحة معاداة السامية وكراهية المسلمين في زمن الانقسام الاجتماعي".

لقد تغير المزاج الاجتماعي في ألمانيا وأوروبا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 عندما تعرضت إسرائيل لأفظع هجمات إرهابية منذ المحرقة. وتسبب هجوم حماس بمقتل 1200 شخص في إسرائيل، غالبيتهم مدنيون، بحسب السلطات الإسرائيلية. كما اختطفت حماس حوالي 240 رهينة.

ومنذ ذلك الحين، تردّ إسرائيل بقصف مدمّر على  قطاع غزة أوقع 14128 قتيلاً بينهم 5840 طفلاً، وفق سلطات حماس. كما بدأت إسرائيل عمليات برية واسعة داخل القطاع منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر. وتفرض "حصاراً مطبقاً" على قطاع غزة الذي لا تصله إمدادات وقود ومواد غذائية ومياه.

ويشار إلى أن  حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية. كما حظرت الحكومة الألمانية جميع أنشطة الحركة في ألمانيا.

أما في ألمانيا فقد كشف اليهود عن تعرضهم لإهانات وشعورهم بالخوف، ووقعت هجمات على كنس ومراكز مجتمعية يهودية، وجرى ترديد شعارات معادية للسامية في المظاهرات. وتحاول السلطات الألمانية التصدي لكل ما سبق ذكره من انتهاكات ضد اليهود. وتلقي السلطات بـ "المزيد من المسؤولية" على "الإسلام" في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة كراهية اليهود.

ولم تدعو الوزيرة أكبر الجمعيات والاتحادات الممثلة للمسلمين في ألمانيا إلى المؤتمر: لا "المجلس المركزي للمسلمين"، الذي لا ينأى بنفسه بمسافة كبيرة عن المتطرفين  الشيعة، ولا "الاتحاد الإسلامي التركي" (ديتيب). و"ديتيب" مقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وصف حماس بـ "حركة تحرر" وإسرائيل بـ "الدولة الإرهابية". وتربط "ديتيب" علاقة مباشرة بـ"رئاسة الشؤون الدينية التركية" (ديانت) المعادية للسامية.

ولم تأت نانسي فيزر في كلمتها على ذكر "المجلس المركزي للمسلمين" وعدم مشاركته، ولكنها، وجهت انتقادات شديدة لـ "ديتيب"، قائلة إنه صدر عنها ​​صريحات "مزعجة"، بيد أنها عادت وأشارت إلى أن وزارتها "اتفقت" مع "ديانت" و"ديتيب" لتدريب الأئمة في ألمانيا: "نحن بحاجة لبعضنا البعض، رغم كل الانتقادات".

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انتقادات للوزيرة

في اليوم الثاني من المؤتمر، ومع مغادرة المتحدثين السياسين، كانت الأمور تغلي خلف الأبواب المغلقة. وبحسب معلومات DW، فقد ترددت انتقادات لخطاب نانسي فيزر في ورش العمل، التي لم يُسمح لممثلي وسائل الإعلام بالمشاركة فيها. وأفاد المشاركون أنهم شعروا بأنهم "مثل أطفال المدارس" وأنهم كانوا ينظرون إلى خطاب الوزير على أنه "يشبه خطاب معلم المدرسة". ونقل عن المشاركين انزعاجهم من إلقاء الوزيرة كلمتها ومن ثم انصرافها دون إتاحة أي فرصة لطرح ولو حتى سؤال واحد عليها.

أحد الذين عبروا عن انتقاداتهم بشكل علني هو برهان كيسيسي، رئيس "المجلس الإسلامي لجمهورية ألمانيا الاتحادية". وقال كيسيسي لـ DW إنه "أعجبت بفكرة معالجة معاداة السامية ومعاداة المسلمين معاً. لكننا رأينا أن معاداة السامية أخذت مساحة أكبر". ولطالما اشتكت أصوات كثيرة من العنصرية ضد المسلمين. وقال كيسيسي: "كان من الأفضل لو تم منحها نفس وزن معاداة السامية على الأقل".

ويوضح برهان انتقاداته: "يشعر المسلمون  في ألمانيا – بعيداً عن حي نيوكولن البرليني وغيره من المناطق ذات الكثافة العالية بالمسلمين– بعدم الأمان". وأضاف أنه زار مؤخراً مدينة هانوفر: "يفكر الكثير من خريجي الجامعات والمتعلمين بالهجرة من ألمانيا، لأنهم قلقون وخائفون من التهديدات أو الهجمات على المساجد"، مشيراً إلى أن من يتحدث عنهم هم من الجيل الثالث أو الرابع من المهاجرين.

بدت طاولة المعلومات أمام قاعة المؤتمرات بمثابة رمز لتغير الأولويات في ظل التطورات الحالية. وعلى الطاولة تقرير مكون من نحو 400 صفحة، عن "معاداة المسلمين" في ألمانيا أعدته الحكومة الاتحادية في نهاية حزيران/يونيو 2023. تركزت تحضيرات المؤتمر على ذلك الموضوع حتى جاء إرهاب حماس والحرب في الشرق الأوسط، وما نتج عنها من احتجاجات ومعاداة للسامية في الشوارع الألمانية.

ولعل التقرير الورقي الآنف الذكر، الذي استغرق إعداده وقتاً طويلاً بمشاركة باحثين، كان أيضاً دليلاً على أن مسائل أخرى أكثر جوهرية أصبحت على المحك اليوم. وفي يومه الثاني، اكتسب المؤتمر الإسلامي ديناميكيته الخاصة مرة أخرى. وكان عمر كونتيش، رئيس "اتحاد المساجد المالكية في ألمانيا"، الذي يضم حوالي 120 مسجداً من أتباع الإسلام التقليدي، جالساً على المنصة.

المشاركون في مؤتمر الإسلام في ألمانيا، برلين في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2023

مؤتمر الإسلام في ألمانيا 2023: انتقادات لدور الجمعيات الإسلامية في مواجهة معاداة السامية، كيف ترد الجمعيات على ذلك؟

الكراهية والتحريض على الانترنت

تحدث عمر كونتيش عن التحديات التي تواجه الأئمة والدعاة في عصر وسائل التواصل: "الجيل الحالي لديه جاليات ومجتمعات افتراضية حيث للصور تأثير فوري، وتولد مشاعر قوية، منها الكراهية والغضب. ونوه عمر إلى أن "عدد المصلين في مسجد ما قد يصل إلى 300 وربما 400 مسلم، أما الخطيب على الإنترنت فيصل عدد متابعيه إلى عشرات الآلاف. إننا في عصر التيك توك".

وقد تناول نفس النقطة متكلمون آخرون من القطاع التربوي. وحذرت ديبورا شنابل، مديرة مركز "آن فرانك التعليمي"، قائلة: "ليس لدينا إجابات. وهناك استثمار ضئيل للغاية في هذا المجال. وديناميكية وسائل التواصل والعالم الرقمي سريعة. يجب علينا الآن أن نعمل بسرعة في هذا الميدان".

وذهب خبير التطرف أحمد منصور أبعد في التحذير وسمى على وجه التحديد "الوكالة الاتحادية للتثقيف السياسي" بالاسم: "إذا لم نشن هجوماً مضاداً على وسائل التواصل الاجتماعي الآن، وإذا لم نتواجد هناك، فسوف ينتصر الراديكاليون. علينا أن نتحرك، وإلا فإننا سنخسر"، مشدداً على أن التحدي ينطبق على أوروبا كلها. كما حدد أحمد منصور خطوات ملموسة: "محو الأمية الإعلامية كمادة إلزامية في كل مدرسة، وعمل الشباب الرقمي. وأضاف: "يتطلب الأمر روايات مضادة ومختصين يتصدون للأخبار الزائفة".

وتعتزم وزيرة الداخلية الألمانية،  نانسي فيزر، تناول "معاداة السامية بين المسلمين بقوة أكبر" في نسخة العام المقبل من "مؤتمر الإسلام الألماني" (DIK).

أعده للعربية: خالد سلامة

 

  • Frau mit Kopftuch in Frankreich (AP)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    فرنسا

    تعد فرنسا البلد الذي يوجد فيه أكبر عدد من المسلمين في أوروبا، إذ يقدر عددهم بحوالي 5 مليون مسلم. أغلب هؤلاء المسلمين ينتمون إلى دول المغرب العربي وشمال أفريقيا. عرفت أعداد المسلمين في فرنسا تزايداً ملحوظاً بعد الحرب العالمية الأولى، إذ كان البلد في حاجة إلى الأيدي العاملة.

  • Köln Moschee (Getty Images/M. Hitij)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    ألمانيا

    تعتبر ألمانيا من بين أهم الدول التي قصدها مسلمون منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويقدر عدد المسلمين في ألمانيا بحوالي 5 مليون شخص. وتتجاوز نسبة الأتراك الثلثين. كما أن عدد المسلمين بهذا البلد عرف تزايداً، خصوصاً ما بين عامي 2010 و2016، حيث قصدها حوالي مليون لاجئ. وحسب الدراسات فإن 86 بالمائة من اللاجئين الذين قصدوا ألمانيا مسلمون. ويضم البلد مئات المساجد وعشرات المراكز الدينية.

  • Symbolbild - Muslime in England (Getty Images/D. Kitwood)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    بريطانيا

    يتمركز أغلب المسلمين في بريطانيا في العاصمة لندن. وتنقسم أصولهم بين قادمين من الهند، الشرق الأوسط وأفريقيا. أحدث دراسة في الموضوع أشارت إلى أن المملكة المتحدة لم يدخلها لاجئون مسلمون كثر بين 2010 و2016، إذ قدر عددهم بـ 60 ألف. وبشكل عام، فعدد المسلمين الذين وصلوا إلى المملكة منذ 2010 يناهز 43 بالمائة من المهاجرين لبريطانيا.

  • Die große Moschee von Cordoba (Fotolia/Mariusz Prusaczyk)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    إسبانيا

    عاش جزء من إسبانيا تحت الحكم الإسلامي لفترة طويلة، وما تزال تحتفظ في بعض مدنها بآثار ذلك. حسب إحصاءات 2012، فإن أكثر من مليون و900 ألف شخص يعتنقون الدين الإسلامي في البلد. ينحدر أكثرية المسلمين هناك من الأصول الأمازيغية، خاصة من شمال المغرب وبعض البلدان الإفريقية. ويتوزع المسلمين على مدن عديدة أهمها: مدريد وكتالونيا والأندلس وفالنسيا ومورثيا وكانارياس..

  • Italien Teilnehmer der Muslimischen Gemeinde in der Santa Maria Caravaggio- Kirche (picture-alliance/dpa/F. Lo Scalzo)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    إيطاليا

    حسب إحصائية تعود لـ2016، فإن المغاربة المسلمين يقدرون بحوالي نصف مليون مسلم، ضمن أكثر من مليون و700 ألف شخص يعتنق الإسلام. المسلمون في إيطاليا يتركزون في الجهات الصناعية في شمال البلد، كما تضم العاصمة لوحدها أزيد من 100 ألف مسلم. وبالنسبة لدور العبادة، فتضم روما واحداً من أكبر المساجد في أوروبا فضلاً عن مساجد أخرى تنتشر في المدن والحواضر.

  • Niederlande Muslimische Frauen in Amsterdam (Getty Images/AFP/A. Johnson)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    هولندا

    في العقود الأخيرة من القرن الماضي، استقطبت هولندا اليد العاملة من "بلدان مسلمة" كتركيا والمغرب. وتشير بيانات إلى أن عدد المسلمين في هولندا تجاوز 850 ألف مسلم في 2006. كما أشارت صحيفة AD الهولندية مؤخراً إلى أن الإسلام يعرف انتشاراً واسعاً داخل البلد، وعززت ذلك بأرقام تفيد تنامي الإسلام بامستردام على غرار الديانات الأخرى.

  • Große Moschee in Brüssel (DW/K. Hameed)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    بلجيكا

    يقصد الكثير من المسلمين بلجيكا، ويتجاوز عددهم هنالك 700 ألف مسلم من أصول مغربية بالدرجة الأولى. يحتل الإسلام الرتبة الثانية ضمن الديانات المعتنقة في البلد. وحسب تقرير لجريدة الإيكومنست البلجيكية، في وقت سابق، فإن نصف أطفال المدارس الحكومية في بروكسيل من عائلات مسلمة. كما يوجد في العاصمة أكثر من 300 مسجد. تعترف بلجيكا بالدين الإسلامي وتخصص ميزانية لتدريس التربية الإسلامية، ودفع رواتب بعض الأئمة.

  • Dänemark Burka-Verbot (picture-alliance/Scanpix Denmark/S. Bidstrup)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    الدانمارك

    وصل الإسلام حديثاً إلى الدنمارك وذلك مع هجرة العمال المسلمين بدءاً من منتصف القرن العشرين. ويقدر عدد المسلمين حوالي 300 ألف مسلم، أي 5 بالمائة تقريباً من سكان الدنمارك. وينحدر أغلبهم من تركيا ودول عربية. كما يوجد من بين المسلمين ألبان وباكستانيون ودنماركيون

  • Griechenland improvisierte Moscheen in Athen (Getty Images/M. Bicanski)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    اليونان

    تقدر نسبة المسلمين في اليونان بحوالي 3 بالمائة من إجمالي السكان. وتعتبر اليونان من بين الدول الأولى التي عرفت الإسلام، إذ قدمت جيوش المسلمين إلى جزيرة "رودوس" أول مرة عام 654 ميلادي. يوجد خمس مجموعات سكانية مسلمة في البلد، تنقسم إلى: أتراك وبوماك وألبان وغيرهم إضافة إلى المهاجرين. يوجود الكثير من المساجد في البلد، ويرجع الكثير منها للعهد العثماني.

  • Moschee in Warschau Polen (GNU)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    بولندا

    تعود بدايات المسلمين في بولندا إلى القرن الرابع عشر ميلادي. ويعتبر حالياً عدد المسلمين هناك قليلاً مقارنة بالبلدان الأوروبية الأخرى. توجد بعض الإشارات التي تقول أن عدد هؤلاء يصل إلى 31 ألف مسلم فقط، أي ما يقارب 1 بالمائة من مجموع عدد السكان. ويوجد أكبر تجمع إسلامي في مدينة بياوتسنوك. تشير بعض الإحصائيات إلى أن عدد المسلمين، عام 2050، سيصير ضعف العدد الذي يوجد عليه الآن. إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


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