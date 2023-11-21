مؤتمر الإسلام الألماني ـ فيزر تطالب الجمعيات الإسلامية بموقف "أوضح" من معاداة السامية

في بداية "مؤتمر الإسلام الألماني" (DIK)، دعت وزيرة الداخلية الاتحادية، نانسي فيزر، الاتحادات والجمعيات الإسلامية إلى اتخاذ موقف أقوى ضد معاداة السامية. وقالت فيزر اليوم الثلاثاء (21 تشرين الثاني / نوفمبر 2023) في برلين إنها تدعو الجاليات والجمعيات الإسلامية في ألمانيا إلى "التحدث بصوت عال وواضح ضد معاداة السامية" وإدانة "هجمات حماس الإرهابية ضد إسرائيل". ولكنها وفي الوقت نفسه، حذرت من استغلال الاتهامات بمعاداة السامية ضد المسلمين.
وطالبت الوزيرة بالدفع بمكافحة معاداة السامية "بشكل أكثر وضوحاً" من قبل الجمعيات الإسلامية: "في صلاة الجمعة، في تجمعات الجالية، وعلى شبكات التواصل الاجتماعي".
ومن المقرر أن تستمر أعمال المؤتمر الثلاثاء والأربعاء. وتحت شعار "السلام الاجتماعي والتماسك الديمقراطي: مكافحة معاداة السامية والعداء ضد المسلمين في أوقات الانقسام الاجتماعي"، يلتقي ممثلون عن المسلمين، ومندوبون من الكنائس وعن الحياة اليهودية، ومسؤولون حكوميون، وممثلون عن المجتمع المدني. وخلافاً للسنوات السابقة، لا يشارك أي ممثل عن الجمعيات الإسلامية الكبرى، مثل جمعية ديتيب التركية، في المؤتمر.
وانطلق المؤتمر للمرة الأولى في عام 2006 برعاية وزير الداخلية آنذاك فولفغانغ شويبله. وهو المنتدى الأساسي للحكومة الألمانية للحوار والتعاون مع المسلمين وممثليهم في ألمانيا.
يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.
خ.س/ح.ز (أ ف ب، ك ن أ)
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