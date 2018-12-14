مؤتمر الأمم المتحدة المناخي يتفق على قواعد تحكم اتفاق باريس

بعد أسبوعين من المفاوضات، تبنى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 24) مساء اليوم السبت (15 ديسمبر/ كانون الأول 2018) إطارا للتنفيذ العملي لاتفاق باريس بشأن المناخ. ووافقت جلسة موسعة لممثلي ما يقرب من 200 دولة على حل وسط السبت في مدينة كاتوفيتشي البولندية، بعدما تم تمديد المحادثات حتى مساء اليوم.

وعمل المندوبون بصورة تجاوزت الجدول الزمني للمؤتمر، الذي كان مقررا أن ينتهي أمس الجمعة من أجل التوصل إلى معايير وتنظيمات لتنفيذ وتمويل اتفاق باريس المناخي لعام 2015.

وقرر المشاركون في مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، اليوم السبت، عقد النسخة المقبلة من المؤتمر في تشيلي، بأمريكا الجنوبية.

ووفقا لمؤتمر وزراء البيئة المشاركين في القمة الحالية، من المنتظر عقد النسخة المقبلة من القمة في تشيلي في ديسمبر/ كانون الأول 2019 أو يناير/ كانون الثاني 2020.

ع.ش/ص.ش (د ب أ، رويترز)