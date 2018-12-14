 مؤتمر الأمم المتحدة المناخي يتفق على قواعد تحكم اتفاق باريس | أخبار | DW | 15.12.2018

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أخبار

مؤتمر الأمم المتحدة المناخي يتفق على قواعد تحكم اتفاق باريس

تبنى ممثلو ما يقرب من 200 دولة إطارا لتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ، بعد أسبوعين من المفاوضات في بولندا. وقد اتفقت الدول المشاركة على ضرب موعد في تشيلي بعد عام من الآن لعقد النسخة القادمة من المؤتمر.

Polen, COP24-Präsident Michal Kurtyka während einer Abschlusssitzung der COP24-Klimakonferenz 2018 in Katowice (Reuters/K. Rempel)

بعد أسبوعين من المفاوضات، تبنى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 24) مساء اليوم السبت (15 ديسمبر/ كانون الأول 2018) إطارا للتنفيذ العملي لاتفاق باريس بشأن المناخ. ووافقت جلسة موسعة لممثلي ما يقرب من 200 دولة على حل وسط السبت في مدينة كاتوفيتشي البولندية، بعدما تم تمديد المحادثات حتى مساء اليوم.

مختارات

وعمل المندوبون بصورة تجاوزت الجدول الزمني للمؤتمر، الذي كان مقررا أن ينتهي أمس الجمعة من أجل التوصل إلى معايير وتنظيمات لتنفيذ وتمويل اتفاق باريس المناخي لعام 2015.

وقرر المشاركون في مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، اليوم السبت، عقد النسخة المقبلة من المؤتمر في تشيلي، بأمريكا الجنوبية.

ووفقا لمؤتمر وزراء البيئة المشاركين في القمة الحالية، من المنتظر عقد النسخة المقبلة من القمة في تشيلي في ديسمبر/ كانون الأول 2019 أو يناير/ كانون الثاني 2020.

ع.ش/ص.ش (د ب أ، رويترز)

  • Coral reefs off Mamanuca Island, Fiji (DW/Aaron March)

    فيجي.. جنة مهددة بالزوال

    الشعاب المرجانية قبالة جزيرة مامانوكا في فيجي، وجهة سياحية حالمة للغواصين. إلا أن الغوص في المياه الصافية، مع الأسماك الملونة بات أمراً نادراً. إذ أن الشعاب المرجانية في فيجي تموت بسبب ارتفاع درجات حرارة المحيط. ويؤثر فقدان النظام الإيكولوجي الهش بشكل سيء على الصيد والسياحة - المصدران الرئيسيان للدخل في البلد.

  • Namatakula, Fidschi (DW/A. March)

    فيجي.. جنة مهددة بالزوال

    فتاتان تسيران على شاطئ قرية ناماتاكولا.. تسببت العواصف وارتفاع منسوب مياه المحيط بانجراف الشاطئ في جنوب جزيرة فيتي لوفو. واقتلعت أشجار النخيل، التي تساعد بحماية الشاطئ من التآكل، من جذورها جراء زحف المحيط إلى اليابسة. ولمكافحة تغير المناخ والصمود أمام تأثيراته أسس القرويون مجموعتهم البيئية الخاصة.

  • Namatakula, Fidschi (DW/A. March)

    فيجي.. جنة مهددة بالزوال

    عندما شاهدوا ارتفاع منسوب المياه وتآكل الشاطئ الناتج عن العواصف القوية، قرر القرويون في ناماتاكولا أن يتولوا زمام الأمور بأنفسهم. وفي عام 2017 قاموا بإنشاء مشروع شبابي مجتمعي للتنمية والتكيف مع تغير المناخ. وتركز المجموعة على جهود التنظيف وآليات التأقلم مثل زراعة الأشجار. ويحضر أعضاء هذا المشروع مؤتمر كوب 23 للمناخ في بون بألمانيا.

  • Durch Zyklon Winston beschädigtes Dorf Vunisavisavi, Fidschi (DW/Aaron March)

    فيجي.. جنة مهددة بالزوال

    في فبراير 2016، ضرب إعصار ونستون قرية (فونيسافيسافي) في ثاني أكبر جزيرة في فيجي، وجرف الكثير من الشاطئ كما دمر المباني. ومنذ ذلك الحين لا يزال المحيط يزحف مقترباً من أرض الجزيرة. وغمرت الحقول بالمياه المالحة، وهدمت المنازل في المياه المرتفعة. فهجرت العديد من الأسر بيوتها، أو نقلت إلى أرض مرتفعة.

  • Sepesa Kilimo Waqairatavu, Bewohner von Vunisavisavi, Fidschi (Aaron March)

    فيجي.. جنة مهددة بالزوال

    سيبيسا كيليمو واكيراتافو، أحد القرويين من فونيسافيسافي، ما يزال يفكر في الانتقال إلى أرض مرتفعة. انتقل أفراد عائلته بعد أن دمرت منازلهم في عام 2016، غير أن الشاب البالغ من العمر 37 عاماً، غير متأكد من هذه الخطوة. وبينما الانتقال إلى مناطق داخلية من شأنه أن يوفر حماية أفضل، إلا أن المنزل الجديد قد يكون معزولاً عن القرية، الأمر الذي يجعل من الصيد-مصدر الدخل الأساسي- مهمة صعبة.

  • Fidschi | Maria Lolou mit Urenkelin (DW/Aaron March)

    فيجي.. جنة مهددة بالزوال

    رفض العديد من شيوخ القرى في فونيسافيسافي مغادرة منازلهم، معتقدين أن أسلافهم عهدوا لهم بحماية الأرض. غير أن ماريا لولو، البالغة من العمر 85 عاماً، أكبر سكان القرية عمراً، قررت الانتقال إلى أرض مرتفعة مع عائلتها في أيار/ مايو 2016. في الصورة، مع حفيدتها الكبرى في المنزل الجديد الذي تموله "US development aid" (هيئة التنمية الأمريكية).

  • Coral Coast, Sigatoka, Viti Levu (Fidschi) (Aaron March)

    فيجي.. جنة مهددة بالزوال

    ساحل المرجان، من أكثر المقاصد السياحية شعبية في جزيرة فيتي ليفو. يتميز المكان بالشعاب المرجانية الواسعة والضحلة، التي يسهل الوصول إليها من الشاطئ. إلا أن ارتفاع درجات حرارة المياه قد ألحق أضراراً بالغة بالمرجان، مما أدى إلى القضاء على بعض أجزائه. يشعر كثير من العاملين في المجال السياحي بالقلق دون وجود المرجان، الأمر الذي قد يبعد السياح عن المنطقة.

  • Fidschi, Fantasy Island (DW/Aaron March)

    فيجي.. جنة مهددة بالزوال

    نتيجة لانجراف الشواطئ واختفاء الشعاب المرجانية، بدأ المطورون في فيجي بالبحث عن سبل أخرى للحفاظ على تدفق الأموال السياحية. وكانت الجزر الصناعية إحدى الحلول. جزيرة الخيال (Fantasy Island)، أكبر مثال على استرجاع الأرض من المحيط. من خلال قنوات التجريف وتحويل "مستنقعات غير منتجة" إلى مجتمعات على شاطئ البحر، اجتذب المشروع سلسلة من المنتجعات من فئة الخمس نجوم.

  • Denarau Island, Viti Levu, Fidschi (DW/A. March)

    فيجي.. جنة مهددة بالزوال

    قد ينشر سياح المنتجعات على طول شبه جزيرة ديناراو، صوراً على تطبيق إنستغرام لمياه البحيرات الصافية جانب الفندق، والشواطئ الرملية البيضاء، التي تصطف على جانبيها أشجار النخيل. غير أنها جنة اصطناعية، وتضر بيئة الجزيرة. إذ أنشئت الشواطئ من خلال قنوات التجريف وتوسيع الرمال. ارون مارش/ريم ضوا


مختارات

فيجي.. جنة مهددة بالزوال

عُرفت جزر فيجي بجمال طبيعتها الآخاذ ولقبت بالجنة الاستوائية. غير أن وجودها بات مهددا بالخطر بسبب الاحتباس الحراري والعواصف الشديدة. المصور الفوتوغرافي المولود في فيجي، ارون مارش، التقط بعض الصورة للطبيعة المذهلة في وطنه. (11.11.2017)  

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في بولندا، اضطر ممثلوا الدول المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، تمديد أشغال الجلسة الختامية في ظل عدم التوصل إلى تسوية عدد من القضايا. ومنذ أسبوعين تحاول القمة إحراز تقدم بشأن صياغة مجموعة من القواعد لتنفيذ وتمويل اتفاق باريس للمناخ لعام 2015. يأتي هذا في ظل ورود تقارير ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في ألفين وثمانية عشرة عن نسبة 2 بالمئة. وهو ما يشكل خطرا على كوكب الأرض.

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مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ في بولندا يبدأ أعماله عقب احتجاجات 03.12.2018

تنطلق اليوم أعمال مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ في كاتوفيتسه جنوبي بولندا وسط تحذيرات باستمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض. وسيسعى ممثلو حوالي 200 دولة على لبلورة قواعد تمويل وتنفيذ اتفاقية باريس 2015 .

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