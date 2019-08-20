 مؤتمر الأديان- شتاينماير يدعو لإشراك القيادات الدينية في حل الصراعات | أخبار | DW | 20.08.2019

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أخبار

مؤتمر الأديان- شتاينماير يدعو لإشراك القيادات الدينية في حل الصراعات

افتتح الرئيس الألماني رسميا النسخة العاشرة من المؤتمر العالمي "أديان من أجل السلام"، الذي يشارك فيه نحو ألف شخص من مختلف الأديان في العالم. وسيتركز النقاش خلال مؤتمر هذا العام على دور المرأة في عمليات السلام.

Deutschland Lindau Konferenz Religions for Peace (DW/Z. Ahmed)

دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى مشاركة الزعماء الدينيين في التغلب على النزاعات في أنحاء العالم. وقال شتاينماير اليوم الثلاثاء (20 أغسطس/ آب 2019) في الافتتاح الرسمي للدورة العاشرة من المؤتمر العالمي "أديان من أجل السلام" بمدينة لينداو بجنوب ألمانيا: "الأديان، بوصفها داعما قوي التأثير ومرنا بالنسبة للسلام، يمكنها تقديم خدمة لا غنى عنها ولا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة للبشر". مضيفا أنه يمكن أيضًا إساءة استغلال الإيمان والدين "كدوافع بشكل أساسي للنوايا غير الدينية والأهداف السياسية".

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ويعتبر هذا المؤتمر أكبر مؤتمر للأديان في العالم، وهو تابع لمنظمة "أديان من أجل السلام"، ويتشاور هذا العام في ليندوا بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا نحو ألف شخص من حوالي مئة دولة.

ويلتقي خلال الأيام المقبلة في المؤتمر ممثلون رفيعو المستوى من الأوساط الدينية والحكومية، لمنافشة حلول في مناطق نزاع متفرقة، من بينها ميانمار وجنوب السودان وشبه الجزيرة الكورية.

وسيتركز النقاش خلال مؤتمر هذا العام على دور المرأة في عمليات السلام. والتقت مجموعات وفود أمس الاثنين بالفعل للإعداد لمحادثات المؤتمر. ومن المقرر أن تشارك إيلا غاندي، حفيدة الزعيم الهندي المهاتما غاندي، في ندوة عن العنف ضد المرأة خلال فعاليات المؤتمر بعد غد الخميس.

ص.ش/ح.ز (د ب أ، إي. بي. دي)

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