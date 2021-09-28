 مؤتمر أربيل للتطبيع مع إسرائيل.. لماذا أثار كل هذا الجدل؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 28.09.2021

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سياسة واقتصاد

مؤتمر أربيل للتطبيع مع إسرائيل.. لماذا أثار كل هذا الجدل؟

تداعيات مؤتمر التطبيع مع إسرائيل في أربيل بكردستان العراق لا تزال مستمرة، ومذكرات الاعتقال تتوالى. حكومة كردستان تبرأت وحكومة بغداد صعدت أكثر، فما أسباب كل هذه الضجة؟ وما هي أكبر ردود الأفعال؟

صورة من مؤتمر السلام والاسترداد في أربيل

صورة من مؤتمر السلام والاسترداد في أربيل

لا يزال ملف المؤتمر الذي عُقد في إقليم كردستان العراق ودعا إلى التطبيع مع إسرائيل يثير ردود فعل غاضبة في العراق، إذ أصدر القضاء مذكرات اعتقال جديدة، ووصل بذلك عدد المتابعين إلى 10 أشخاص، وفق ما ذكرته وسائل إعلام.

مختارات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده تؤيد قيام دولة كردية وذلك تزامنا مع استعداد أكراد العراق لاستفتاء على الاستقلال رفضه البرلمان العراقي في بغداد.

توفي واحد من آخر ثلاثة يهود في بغداد، الدكتور ظافر فؤاد إلياهو. رفض الخروج من العراق توفي فيه ودفن في ترابه. لليهود في العراق تاريخ قديم. أسقطت الأنظمة السابقة الجنسية عنهم. هل يضمن الدستور العراقي حقوقهم؟

مؤرخ من الموصل يذَكر عن طريق الانترنيت بالإرث اليهودي للمدينة، في معرض رقمي من شأنه المساعدة في الكشف عن طريق متعدد الثقافات للمدينة التي ظلت محتلة طويلا من قبل تنظيم داعش الإرهابي.

المؤتمر انعقد يوم الجمعة (24 سبتمبر/أيلول) في مدينة أربيل وحمل اسم "السلام والاسترداد"، وحضرته شخصيات من عدة أقاليم. غير أن رد سلطات بغداد لم يتأخر، فتم الإعلان عن مذكرات اعتقال بحق ثلاثة أشخاص، منهم رئيس حركة "صحوة أبناء العراق"، وسام الحدران، والنائب السابق مثال الألوسي، وموظفة في وزارة الثقافة اسمها سحر كريم الطائي.

وكان لعدد من الشخصيات في كردستان علاقات مع إسرائيل، التي كانت من الداعمين لإنشاء دولة كردية. وكانت العلاقات بين إسرائيل والمجتمع الكردي أفضل حالا بكثير من العلاقات مع المجتمعات العربية؛ لكنها المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم مؤتمر يحضره 300 ضيف من عدة محافظات عراقية.

مشاركون يواجهون العقوبات

أوضح وسام الحدران، الذي تلا كلمة في المؤتمر، أنه لم يدع إلى التطبيع، بل تساءل عن إمكانية عودة اليهود العراقيين، ومنح جميع العراقيين من مختلف الديانات، بما فيهم اليهود، جنسياتهم المصادرة منهم. وتابع في بيان له "لا عدوانية لنا مع كل عراقي فقد جنسيته وأملاكه، فنحن مع السلام والأمان والاستقرار والاستثمار"، مطالباً بوقف الحروب.

وكان الحدران قد نشر الأسبوع الماضي مقال رأي على صحيفة "ذا وول ستريت جورنال" بعنوان "العراق يجب أن ينضم إلى اتفاقيات أبراهام"، قال فيه بشكل واضح: "ندعو إلى تطبيعٍ كامل للعلاقات مع إسرائيل وتبني سياسة جديدة للتنمية والازدهار"، متابعاً أن المجتمعين في المؤتمر اتخذوا الخطوة الأولى بهذا اللقاء، وستكون الخطوة الثانية هي محادثات مباشرة مع الإسرائيليين، لافتا إلى أنه لا توجد قوة محلية أو أجنبية ستمنعهم من التقدم إلى الأمام.

ونشرت مواقع عراقية أن الهيئة التأسيسية لـ"صحوة أبناء العراق" قررت إقالة الحردان من منصبه، فيما قررت وزارة الثقافة والسياحة والآثار تشكيل لجنة تحقيق بشأن مشاركة سحر كريم الطائي، التي تعمل في الهيئة العامة للآثار والتراث.

ومما جاء في كلمة سحر كريم الطائي: "نمد أيدينا للسلام لكل دول العالم. إن إسرائيل دولة قوية وجزء لا يتجزأ من العالم ومن الأمم المتحدة. لن يهمل العراق هذه الحقيقة ولن يعيش في عزلة عن العالم ولن يكون تابعا لأحد".

بدوره قال مثال الآلوسي إنه لم يكن حاضراً في هذا المؤتمر لوجوده خارج البلاد لأجل العلاج، لكنه انتقد بشدة مذكرات الاعتقال التي أصدرها القضاء العراقي، متحدثا لـRT عن أن "الدولة والقضاء في العراق يسيرّان بأهواء إيرانية تحت تهديد ميليشيات الحرس الثوري الإيراني، وأن الأوامر القضائية هي جريمة بحق حرية الرأي والإعلام والتعبد"، بحسب تعبيره.

تنديد عراقي وإيراني

حاولت حكومة إقليم كردستان إخلاء مسؤوليتها عن المؤتمر، وقالت إنه نُظِّم دون علمها ولا موافقتها، وإنه لا يعبر عن موقفها. فيما قالت الرئاسة العراقية إنها تؤكد "موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وتنفيذ الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني"، وتابعت أنها تجدد رفض العراق القاطع لمسألة التطبيع مع إسرائيل، وتعتبر المؤتمر "محاولة لتأجيج الوضع العام واستهداف السلم الأهلي".

تعدت الإدانة حدود العراق، ودخل حزب الله اللبناني المدعوم من إيران على الخط، منددا بدوره بتنظيم المؤتمر، واصفا إياه بـ "محاولة فاشلة لترويج ثقافة الحوار مع العدو".

ويضع العراق عقوبات قاسية على المروجين للتطبيع قد تصل إلى الإعدام، غير أن حكومة كردستان العراق سبق لها أن أوقفت تطبيق عدة مواد من القانون العراقي في الإقليم ومن ضمنها المادة 201 من قانون العقوبات العراقي.

من هي الجهة المنظمة؟

تشير لافتة في المؤتمر إلى رعايته من طرف "مركز اتصالات السلام"، (The Center for Peace Communications) وهو منظمة أمريكية يوجد مقرها في مدينة نيويورك. ويقول المركز على موقعه الإلكتروني إنه يعمل مع الإسلام والمدارس والمراكز الروحية والقيادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على دحر الأيديولوجيات المسببة للانقسام وتعزيز عقلية المشاركة الشاملة.

يترأس المركز جوزيف براودي، وهو مختص أمريكي في الشرق الأوسط، يتحدث العربية والعبرية والفارسية، ومن المتحمسين لجيل عربي جديد يملك علاقة أفضل مع إسرائيل. ويتنوع أعضاء المعهد من باحثين وإعلاميين من دول المنطقة، لكن في مجلس إدارته توجد شخصيات أمريكية معروفة كالسفير السابق دنيس روس، الذي عمل سابقا في الوساطات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

إسرائيل ترحب

تدرك واشنطن، التي تملك حضورا عسكريا في العراق، حساسية موضوع التطبيع في هذا البلد، سواء منذ عهد صدام حسين أو خلال الفترة الحالية التي يوجد فيها تأثير إيراني كبير على البلد، ولم يصدر عنها موقف رسمي حول ما يجري، لكن شخصيات أمريكية على تويتر دعت إلى دعم الخطوة.

أما الجانب الإسرائيلي، فقد علق أوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي بالقول: "هذه الدعوة أتت من الشعب وليس من الحكومة، وما يحظى بأهمية خاصة هو الاعتراف بالظلم التاريخي الذي تعرض له يهود العراق. في المقابل، إسرائيل تمد لكم يدها بالسلام".

وفي تصريح خاص لـDW عربية، قال حسن كعبية، المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية: "هذا حدث تاريخي. السلام أمر طبيعي بين الشعوب من أجل أبنائنا. بين العراق واليهود هناك تاريخٌ ماضٍ عريق، لكن الاعتراف بالظلم التاريخي الذي لحق بيهود العراق هو حق لأبنائنا"، مضيفا أن "شعب العراق عانى الكثير من الحروب، ولا يوجد مانع من انضمام العراق إلى دول عربية عقدت اتفاقيات سلام مع إسرائيل".

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن المزيد من جهود التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل يجب أن تلقى الدعم من أولئك الذين يدعمون بشكل فعلي السلام، وإن هؤلاء الذين يدعون لإقامة علاقات مع إسرائيل يستحقون الدعم من العالم الغربي.

وتوجد في إسرائيل جالية من أصول عراقية مهمة، كانت قد هاجرت من العراق بين عامي 1947 و1951، إذ تشير تقارير إلى ممارسة السلطات العراقية آنذاك ضغوطاً واسعة عليهم لترك بلدهم خصصوا بعد الاستيلاء على ممتلكاتهم. كما تعرض اليهود العراقيون للتضييق ولأعمال عنف متفرقة كما حصل عام 1941 عندما قُتل وجرح المئات منهم.

إ.ع

  • Gründung des Staates Israel 1948 Staatspräsident Weizmann Amtseid (picture-alliance/akg-images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    إعلان التأسيس والاعتراف

    في الـ 14 من أيار/ مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. وكانت أمريكا أول الداعمين لتلك الدولة والمعترفين بها ورُفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. قيام إسرائيل فتح الباب على مصراعيه لـ"صراع الشرق الأوسط".

  • Schiff Exodus im Hafen von Haifa 22.03.1947 (AFP/Getty Images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    "أرض الميعاد"

    اليهود أكبر مكون في المجتمع الإسرائيلي. ويصل عدد سكان الدولة العبرية اليوم أكثر من 8٫5 مليون نسمة. وينعت اليهود موطنهم الحالي بـ"أرض الميعاد"، إذ يعتقدون أن الرب وعد إبراهيم وعاهده على أن تكون هذه الأرض لنسله، وبأنها الأرض التي سيعود إليها اليهـود.

  • Symbolbild Palästina Israel Flaggen Konflikt (picture-alliance/dpa)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    "النكبة"

    "عيد الاستقلال" بالنسبة للإسرائيليين هو ذكرى "النكبة" بالنسبة للفلسطينيين. فبسبب حرب 1948 فقد فلسطينيون كثر بيوتهم ومورد رزقهم. وقدر عدد الذين خرجوا من بلدهم حينذاك بـ 700.000 فلسطيني، يُنعتون اليوم باللاجئين الفلسطينيين.

  • Sechstagekrieg - Israel - Eroberung von Jerusalem (picture alliance/AP/KEYSTONE/Government Press Office)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حرب الأيام الستة

    تعددت الحروب بين إسرائيل وجيرانها العرب، ففي 5 حزيران/ يونيو 1967 نشبت حرب جديدة بين الدولة العبرية وبين كل من مصر وسوريا والأردن، لتكون الثالثة في سلسلة الصراع العربي الإسرائيلي. لكنها سرعان ما انتهت بنصر إسرائيلي واستيلائها على قطاع غزة والضفة الغربية وسيناء وهضبة الجولان.

  • Nakba - Die Katastrophe

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    لاجئون في دول الجوار وفي الضفة والقطاع

    يُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين اليوم بحوالي 5 مليون لاجئ فلسطيني. وحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فإن اللاجئين الفلسطينيين يوجدون بـ 58 مخيم في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وتُطلق كلمة "لاجئ" على الخارجين من فلسطين بعد نكبة 1948، في حين يقال "نازحون" لمن غادروا فلسطين بعد "نكسة" 1967.

  • Libanon Flüchtlingslager Ain el Helweh Straße (John Owens)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    ظروف مزرية

    يعيش اللاجئون الفلسطينيون أوضاعاً اجتماعية واقتصادية قاسية في المخيمات. فقد كشفت أونروا في تقاريرها عن الأوضاع المزرية لهؤلاء، والتي تمتاز عموماً بالفقر وبالكثافة السكانية وبظروف الحياة المكبلة. علاوة عن بنية تحتية غير ملائمة كالشوارع والصرف الصحي. ويشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في هذه المخيمات لا "يملكون" الأرض التي بني عليها مسكنهم، في حين يمكنهم "الانتفاع" بالأرض للغايات السكنية.

  • Israel - Palästina | Symbolbild UNWRA (Getty Images/AFP/)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    لماذا أنوروا؟

    الأونروا هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. وتعمل على المساعدة والحماية وكسب التأييد لهم، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم. وتخصص الوكالة مدارس وعيادات صحية ومراكز توزيع داخل المخيمات وخارجها. تم تأسيس الوكالة بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

  • Bildergalerie 40 Jahre Jom Kippur Krieg (picture-alliance/dpa)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حرب رابعة

    في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1973 قام الجيشان المصري والسوري بهجوم مفاجئ على القوات الإسرائيلية المرابطة في سيناء وهضبة الجولان. حقق الجيش المصري هدفه من الحرب بعبور قناة السويس وتدمير خط بارليف واتخاذ أوضاع دفاعية. انتهت الحرب رسمياً مع نهاية 24 أكتوبر مع خلال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين العربي الإسرائيلي.

  • Camp David 1978 Ägypten - Israel Friedensverhandlungen (picture-alliance/CNP/Arnie Sachs)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    مصر تفتح الباب

    في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1977 فاجئ الرئيس المصري أنور السادات العالم بزيارته إلى إسرائيل، لتنطلق مفاوضات سلام شاقة برعاية أمريكية وتتوج في سبتمبر/ أيلول 1978 بتوقيع اتفاقات كامب ديفيد، التي تبعها توقيع معاهدة السلام في 26 آذار/ مارس من عام 1979. أنهت المعاهدة حالة الحرب وانسحبت إسرائيل من شبه جزيرة سيناء. لم يحظ السلام بالتأييد في العالم العربي، إذ اعتبرها العرب آنذاك "خيانة" للفلسطينيين.

  • Friedensnobelpreisträger, Jassir Arafat, Yitzhak Rabin und Schimon Peres (Getty Images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    اتفاق أوسلو

    بعد شهور من المفاوضات السرية الموازية لعملية السلام التي انطلقت في مدريد عام 1991 تم في 13 من سبتمبر/ أيلول 1993 في حديقة البيت الأبيض توقيع اتفاق أوسلو الذي كان إعلاناً عن المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقال. حصل كل من ياسر عرفات وإسحاق رابين وشيمون بيريز على نوبل للسلام. لكن المعاهدة قوبلت برفض فصائل فلسطينية لها. انعقدت جولات كثيرة لاستكمال السلام الذي تعثر باندلاع الانتفاضة الثانية.

  • USA 1995 Erklärung zum Nahostkonflikt | König Hussein von Jordanien & Bill Clinton & Jitzchak Rabin (picture-alliance/AP Photo/G. Gibson)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    معاهدة وادي عربة

    في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1994 وبرعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وقع رئيس الأردن وإسرائيل معاهدة سلام بينهما. أنهت معاهدة وادي عربة رسمياً عقوداً من حالة الحرب، بيد أنها لم تكتسب شرعية شعبية في الأردن حتى اليوم، ففي نظر الشريحة الأكبر من الأردنيين، الذين يشكل الفلسطينيون أكثر من نصفهم، لا تزال إسرائيل "عدواً". وبموجب المعاهدة احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس.

  • Palästina Vor dem Marsch der Rückkehr in Rafah (picture-alliance/dpa/ZUMA Wire/APA Images/A. Amra)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حق العودة

    حق العودة حلم يراود معظم اللاجئين الفلسطينيين. ولجأ الفلسطينيون وخصوصاً بعد اتفاق أوسلو إلى تشكيل لجان ومؤسسات بهدف الحفاظ على قضية اللاجئين والدفاع عن حق العودة.

  • Bildkombi Fahne von Israel und Fahne der Vereinigten Arabischen Emirate

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    الإمارات والدولة العبرية تعلنان التطبيع الكامل

    توصلت الإمارات وإسرائيل إلى "اتفاق سلام تاريخي"، حسب الرئيس ترامب الذي قال إنهما ستباشران قريبا لقاءات لعقد اتفاقيات عدة. وتعد الإمارات أول بلد خليجي يعلن عن تطبيع كامل مع إسرائيل. محمد بن زايد أعلن في تغريدة أنه تم في اتصال مع ترامب ونتانياهو "الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. بيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رد بأن مخطّط الضمّ "تأجّل" لكنّه "لم يُلغ".

  • USA Washington Weißes Haus | Abkommen Naher Osten (Getty Images/AFP/S. Loeb)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    البحرين تنضم للإمارات

    شهرا بعد الإعلان الإماراتي-الإسرائيلي، انضمت البحرين إلى الدولتين، ووقع بنيامين نتنياهو اتفاقي سلام مع وزيري خارجية الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والبحريني عبد اللطيف الزياني. يُعتقد أن البحرين لن تكون الأخيرة، وأن هناك دولا عربية قد تنضم، في مؤشر جديد على قرب نهاية رسمية للصراع العربي-الإسرائيلي ليتحول إلى صراع فلسطيني-إسرائيلي، بيدَ أن هناك دولا في المنطقة لن تغير موقفها كإيران.