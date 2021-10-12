"مأساة مروعة" - قطار يدهس مهاجرين جزائريين في جنوب فرنسا

قالت الشرطة، اليوم الثلاثاء (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2021)، إن قطارا قتل ثلاثة مهاجرين جزائريين في جنوب غرب فرنسا أثناء استلقائهم على قضبانه وأصاب رابعا بجراح خطيرة.
وقال ضابط بالشرطة إن أربعة مهاجرين كانوا على السكة الحديد بالقرب من سان جان دو لوز حوالي الساعة الخامسة صباحا بتوقيت وسط أوروبا (0300 بتوقيت غرينتش) عندما دهسهم قطار متجه إلى بوردو. وأضاف الضابط أن ثلاثة لقوا حتفهم على الفور بينما أصيب آخر بجروح خطيرة، مشيرا إلى أنه لم يتضح سبب استلقائهم على القضبان.
وقال جيروم بورييه، المدعي العام في بايون، لقناة بي.إف.إم التلفزيونية "جميع الضحايا يحملون جنسية الجزائر"، مضيفا أن ثلاثة منهم كانوا هدفا لإجراءات تتعلق بوجودهم بشكل غير قانوني في إسبانيا، واصفا الواقعة بأنها "مأساة إنسانية مروعة''.
الشرطة الفرنسية في موقع الحادث المأساوي (12/10/2021)
وقد تم التعرف بشكل نهائي على ضحية واحدة فقط، وهو شاب يبلغ من العمر 21 عامًا، تلقى مؤخرًا أمر طرد من السلطات في إسبانيا وفقا للمدعي العام. أما القتيلان الآخران فقد كان لديهما وثائق تشير إلى أنهما كانا في نفس الموقف، لكن السلطات لا تزال تعمل للتحقق من هوياتهما، حسب بورييه في مؤتمر صحفي.
وقال إينيكو الدانا دوات، رئيس بلدية مدينة سيبور المجاورة، لقناة بي.إف.إم التلفزيونية إن المنطقة القريبة من الحدود الإسبانية تعد ممرا للمهاجرين.
ص.ش/ف.ي (رويترز، أ ب)
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بانتظار العبور ـ لاجئون يعيشون أوضاعا مأساوية بفرنسا!
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بانتظار العبور ـ لاجئون يعيشون أوضاعا مأساوية بفرنسا!
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بانتظار العبور ـ لاجئون يعيشون أوضاعا مأساوية بفرنسا!
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الكاتب: بيرند ريغرت