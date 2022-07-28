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مأساة النازحين في أوكرانيا

بينما تتحرك القوات الأوكرانية ببطء نحو مدينة خيرسون التي تحتلها روسيا ، يراقب الناس الذين فروا من المدينة عن كثب بعد أن بدءوا حياة مؤقتة في أماكن مختلفة ، لكنهم يريدون العودة إلى ديارهم.