مأساة النازحين في أوكرانيا

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بينما تتحرك القوات الأوكرانية ببطء نحو مدينة خيرسون التي تحتلها روسيا ، يراقب الناس الذين فروا من المدينة عن كثب بعد أن بدءوا حياة مؤقتة في أماكن مختلفة ، لكنهم يريدون العودة إلى ديارهم.
قال الجيش الأوكراني إنه بدأ هجوما مضادا ضد القوات الروسية التي تحتل أجزاء من منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، والقيادة الموالية لموسكو تؤكد وقوع الهجوم. وتتوقّع كييف هجومًا جديدًا للجيش الروسي على مدن استراتيجية شرق البلاد.
أعلنت القوات الأوكرانية أنها تهاجم منطقة خيرسون المحتلة التي تخشى أن تضمها روسيا، بينما تواصل "الصمود" في مدينة سيفيرودونيتسك شرق البلاد. ولا يزال الغموض سيد الموقف بشأن توقيت تسليم ألمانيا أنظمة أسلحة ثقيلة لأوكرانيا.
أكد الرئيس الألماني شتاينماير أن الحرب على اوكرانيا هي "حرب ضد وحدة أوروبا وقيمها" يأتي ذلك في وقت تدفع روسيا بالجزء الأكبر من قواتها في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا لمعركة خيرسون التي قد تكون حاسمة لتحديد مستقبل الحرب.
أكد مسؤول أوكراني أن القوات المسلحة الأوكرانية تلقت أوامر بالانسحاب من من مدينة سيفيرودونيتسك المحاصرة في إقليم دونباس شرقي البلاد بعد أن تحولت المدينة إلى أنقاض إثر قصف لم ينقطع لعدة أشهر.
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