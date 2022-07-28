 مأساة النازحين في أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 15.08.2022

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مأساة النازحين في أوكرانيا

بينما تتحرك القوات الأوكرانية ببطء نحو مدينة خيرسون التي تحتلها روسيا ، يراقب الناس الذين فروا من المدينة عن كثب بعد أن بدءوا حياة مؤقتة في أماكن مختلفة ، لكنهم يريدون العودة إلى ديارهم.

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Firefighters work at a site of a residential building damaged by a Russian military strike, as Russia's attack on Ukraine continues, in Mykolaiv, Ukraine July 12, 2022. Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

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