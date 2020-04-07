 مأساة اللاجئين في اليونان.. لماذا لا تفي دول أوروبية بوعودها؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 11.04.2020

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سياسة واقتصاد

مأساة اللاجئين في اليونان.. لماذا لا تفي دول أوروبية بوعودها؟

الحديث عن مأساة اللاجئين والوضع الكارثي في المخيمات المكتظة على الجزر اليونانية ليس بالأمر الجديد. لكن ما هي حقيقة الوضع هناك؟ ولماذا لا تنفذ دول أوروبية اتفاقها بشأن استقبال لاجئين قاصرين؟

Griechenland: Kinder in Flüchtlingscamps (Getty Images/L. Gouliamaki)

مخيم موريا من أكثر المخيمات اكتظاظا والظروف فيه مأساوية وتفشي وباء كورونا بين اللاجئين المقيمين فيه سيشكل كارثة

تشير التقديرات إلى أن نحو 40 ألف لاجئ، منهم 14 ألف طفل، يعيشون في مخيمات الجزر اليونانية: ليسبوس وساموس وكوس وليروس وخيوس. علما أن تلك المخيمات مخصصة لإيواء 6 آلاف شخص فقط. لكن في مخيم موريا وحده وفي محيطه على جزيرة ليسبوس يعيش 19 ألف لاجئ حسب مصادر مجلس اللاجئين اليوناني ومنظمة أوكسفام، رغم أن المخيم مبني لإيواء 2757 شخصا.

 كيف هو الوضع في المخيمات؟

مختارات

​​يتحدث مساعدو وموظفو الإغاثة عن ظروف لا تحتمل وحيث العناية والرعاية الطبية والنظافة العامة مأساوية في المخيمات، حسب النائب في البرلمان الأوروبي داميان بوزيلاغر. فمن أجل الحصول على الوجبة الغذائية يمكن أن ينتظر اللاجئ حتى 3 ساعات، كما ما جاء في لقاء مع بوزيلاغر. وإذا ما انتشر فيروس كورونا وتفشى الوباء بين اللاجئين، فستحل الكارثة، حيث كثيرين منهم يعانون من ضعف ومشاكل صحية، حسب مراقبين.

الوضع في تلك المخيمات مأساوي وكارثي، وفق ما تنقل المنظمات الإنسانية وموظفي المنظمات الإغاثية. ووصف وزير التنمية الألماني، غيرد مولر، الوضع في مخيم موريا بأنه "عار" وقال في تصريحات لإحدى الصحف الألمانية "لا يوجد مثل هذه الوضع في أي من مخيمات اللاجئين في أفريقيا".

على ماذا ينص اتفاق دول أوروبية بشأن استقبال لاجئين قاصرين؟
اتفقت ثماني دول أوروبية (ألمانيا، فرنسا، لوكسمبورغ، البرتغال، إيرلندا، ليتوانيا، كرواتيا، فنلندا) على استقبال 1600 لاجئ قاصر غير مصحوبين بذويهم من تلك المخيمات. كما أبدت ألمانيا استعدادها لاستقبال بعض اللاجئين القاصرين الذين يعانون من أمراض مزمنة مع ذويهم أيضا.

Griechenland: Kinder in Flüchtlingscamps (Getty Images/L. Gouliamaki)

جدل أوروبي كبير بشأن استقبال لاجئين أطفال من مخيمات الجزر اليونانية / صورة من الأرشيف

وقد اختارت السلطات اليونانية ألفي لاجئ قاصر محتاجين لحماية ورعاية خاصة، ويمكن نقلهم مباشرة من تلك المخيمات. وألمانيا كدولة كبير نسبيا ينبغي أن تستقبل 400 طفل، في حين لوكسمبورغ الصغيرة ستستقبل 12 قاصرا.

 ما الذي يعرقل تنفيذ الاتفاق ونقل اللاجئين القاصرين؟
أولا المشاكل والمصاعب اللوجستية، حيث لم يعد هناك طائرات يمكن أن تنقل اللاجئين من اليونان إلى الدول الأوروبية الأخرى التي اتفقت على استقبالهم. كما أن خطر تفشي فيروس كورونا يتطلب اتخاذ المزيد من الإجراءات الأمنية والوقائية اللازمة لسلامتهم وسلامة الموظفين. وفي كرواتيا تحول المبني الذي كان قد تم تخصيصه لاستقبال اللاجئين القاصرين وإيوائهم فيه، إلى أنقاض بعد الزلزال الشديد الذي ضرب البلاد مؤخرا. كما تشكو دول أخرى من مصاعب عملية تحول دون تنفيذ الاتفاق في الوقت الراهن.

وبالإضافة إلى ذلك هناك شد وجذب بين الدول خلف الكواليس. فألمانيا لا تريد أن تكرر تجربة عام 2015 وتكون في قمة الدول المستقبلة للاجئين، كما تخشى من موجة لجوء جديدة على غرار ما حصل آنذاك. ودول أخرى مثل فرنسا لا تريد الآن استقبال لاجئين جدد في ظل تفشي فيروس كورونا، وحربها على الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 10 آلاف شخص وأصاب أكثر من 110 آلاف.

لكن بالنسبة إلى لوكسمبورغ، فقد صرح وزير خارجيتها جان آسلبورن بأن بلاده ستنقل الأسبوع القادم اللاجئين الاثني عشر الذين تعهدت باستقبالهم. وبذلك ستكون لوكسمبورغ أول دولة نفذت التزامها بموجب الاتفاق. كما أعلنت ألمانيا أنها ستنقل الأسبوع القادم، على الأغلب بالتعاون مع لوكسمبورغ، 50 لاجئا قاصرا كأول دفعة تنفيذا لالتزامها تجاه شركائها الأوربيين.

إلى ماذا يشير الوضع الحالي بالنسبة للاتحاد الأوروبي؟
يشير الوضع الحالي والخلاف بين العواصم الأوروبية إلى مدى ضعف الرغبة في التعاون والتنسيق بينها، وغياب سلطة المفوضية الأوروبية. إذ يمكنها أن تنظم وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نقل هؤلاء القاصرين من مخيمات اليونان، لكنها لا تستطيع أن ترغم الدول الأوربية على استقبالهم وتنفيذ التزامها بموجب الاتفاق.

كما يدل هذا الوضع، على عدم إحراز أي تقدم في مجال رسم سياسة لجوء أوروبية مشتركة منذ أزمة عام 2015. علما أن سبب ذلك ليس البرلمان الأوروبي أو المفوضية الأوروبية، وإنما الحكومات الأوروبية التي تغرد بعضها دائما خارج السرب الأوروبي حين يتعلق الأمر باللاجئين. فحتى بالنسبة لمكافحة فيروس كورونا والتصدي لخطر الوباء، هناك حكومات انكفأت على ذاتها وتريد مكافحة الفيروس في بلادها فقط دون تنسيق وتعاون مع شركائها الأوربيين!

 إعداد: عارف جابو- مهاجر نيوز

  • Young men at the sea on Lesbos

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    عالقون في بحر ايجة

    يقبل التمويل الأوروبي للمنظمات غير الحكومية التي استجابت لأزمة المهاجرين في الجزر اليونانية، على الانتهاء شهرآب/أغسطس. ومنذ ذلك الحين كانت الدولة اليونانية المسؤولة الوحيدة عن التعامل مع طالبي اللجوء. الا أن غياب خطة انتقال واضحة، ساهمت في ظهور ثغرات واضحة على مستوى الخدمات الإنسانية في جميع أنحاء جزيرة ليسبوس.

  • Moria refugee camp seen through a makeshift shelter

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    لا هنا ولا هناك

    موريا ليست مرفق الاستقبال الرئيسي في ليسبوس، وانما توجد مخيمات أخرى غير قادرة على التعامل مع استمرار وصول الأعدادا القليلة لطالبي اللجوء. تزايد التوتر يؤدي الى تحول الإحباط بسرعة إلى عنف وعدوانية، والصراعات بين الأفراد تتحول إلى معارك بين مختلف المجموعات العرقية.

  • Discarded plastic bottles on the ground outside Moria camp, Lesbos

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    جديد ونظيف

    خارج موريا، يتم التخلص من عبوات الشامبو والمياه بالقرب من أماكن الاستحمام غير القارة أو المتنقلة. بسبب النقص في المرافق الصحية في المخيم، الكثير من الناس هناك يبحثون عن خيارات أخرى. وهم يرون أن الفشل في توفير مرافق كافية، استراتيجية متعمدة لتدهور الظروف المعيشية بالمخيم.

  • An Ethiopian asylum-seekers peers out of a tent in Lesbos

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    في انتظار المصير

    أمان من إريتريا، يعتذر عن عدم قدرته على تقديم الشاي أو الماء في خيمته. انه ينتظر قرارا بشأن طلب لجوئه منذ وصوله الى ليسبوس قبل ثلاثة اشهر. "حتى في موريا توجد مشاكل كثيرة". اكتظاظ الملاجئ والتوترات بين مختلف المجموعات يولد معارك وصراعات بين أفرادها.

  • A man sits behind signs placed on the ground

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    نحن بشر أيضاً

    طالب لجوء أفغاني يقوم بإعداد علامات احتجاج ضد الظروف السيئة والفقيرة في موريا. معظم الأفغان الذين يحتجون في ليسبوس لأكثر من عام لايزالون ينتظرون الرد على طلبات لجوئهم. غياب المعلومة، صعوبة الظروف المعيشية والخوف من الترحيل إلى أفغانستان تجعل الكثيرين من هؤلاء يعيشون في حالة قلق دائم ومستمر.

  • Two Lesbos residents discuss a protest held by Afghan asylum-seekers

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    حدود الكرم

    يناقش سكان ليسبوس احتجاج الأفغان. أزمة اللاجئين تسببت في انخفاض كبير في السياحة في ليسبوس، حيث انخفضت بنسبة 75 في المائة تقريبا هذا العام مقارنة بعام 2015. كما كان للأزمة الاقتصادية في اليونان أثر كبير على الجزيرة. وبالرغم من تعاطف العديد من السكان المحليين مع احتياجات طالبي اللجوء، إلا أنهم لا يعتقدون أن اليونان قادرة على استضافتهم في الوقت الحالي.

  • A doctor checks a man's pulse during a health clinic

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    كفاح ضد الإحباط وخيبة الأمل

    يحاول بعض المتطوعين بموريا، سد الثغرات الموجودة هنا. فهم يقومون بتوفير الرعاية الصحية مثلا، والتي تعتبر من المطالب الملحة للساكنة. الطبيبة الألمانية جوتا ميوالد قدمت إلى ليسبوس لمدة أسبوعين لتقديم مساعدتها، وقالت إن السبب الرئيسي في الكثير من المشاكل الصحية هنا بموريا، هو الظروف المعيشية للسكان. وقد اشتكى الموجودون في المخيمات من أن الأطباء هناك عادة ما يعطونهم مسكنات للألم بغض النظر عن آلامهم.

  • A woman works away at a sewing machine

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    استعادة الحياة

    في مركز الموزاييك للدعم طالبي اللجوء يحولون - سترات الحياة - أو سترات الإنقاذ التي يتم تجميعها من الشاطئ في أكياس ومحافظ. مثل هذه الأنشطة مرحب بها لمحاربة رتابة الحياة في المخيمات، بالإضافة إلى الحصول على دخل للعالقين هنا، مثل هذه المرأة الإيرانية، ولو كان الدخل صغيرا.

  • Asylum-seekers stand in front of a statue and a Greek flag on Lesbos

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    وافدون جدد يوميا

    منذ بداية سنة 2015، اضطر الوافدون الجدد إلى البقاء في الجزيرة إلى أن تتم معالجة طلبات لجوئهم. إلا أن تراكم الطلبات وعملية معالجتها المطولة لم تساعد الكثيرعلى الاستفادة منها. أكثر من 14 ألف مهاجر وصلوا إلى اليونان هذا العام، وفقا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين. وفي العام الماضي منحت اليونان اللجوء لحوالي 12500 شخص، في حين جاء 173 ألف لاجئ. فينسنت هايغس/ مريم مرغيش


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