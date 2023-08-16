 مآسي المهاجرين .. مخاوف من وفاة أكثر من 60 مهاجرا في المحيط الأطلسي | DW الأخبار | DW | 17.08.2023

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مآسي المهاجرين .. مخاوف من وفاة أكثر من 60 مهاجرا في المحيط الأطلسي

عبرت منظمة الهجرة الدولية عن مخاوفها من احتمال وفاة أكثر من 60 مهاجرا عقب انقلاب قارب خشبي، كان يقلهم من السنغال إلى غرب أفريقيا، في المحيط الاطلسي قبالة جمهورية الرأس الأخضر.

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07.08.2023+++ Black smoke from tires burning is seen as people demonstrate during a protest against insecurity, on August 7, 2023, near the Prime Minister's official house in Port-au-Prince, Haiti. Some 300 women and minors were kidnapped in Haiti by criminal gangs in the first half of this year, UNICEF said Monday, warning of a disturbing rise in abductions that leave deep physical and psychological scars. The surge in abductions threatens both the people of Haiti and those who have come to help. (Photo by Richard PIERRIN / AFP) (Photo by RICHARD PIERRIN/AFP via Getty Images)

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15.08.2023 Fire damage is shown in the Wahikuli Terrace neighborhood in the fire ravaged town of Lahaina on the island of Maui in Hawaii, U.S., August 15, 2023. REUTERS/Mike Blake TPX IMAGES OF THE DAY

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30.06.2018, Mittelmeer: Migranten erhalten vor der Küste Libyens in einem Schlauchboot Rettungswesten von der Hilfsorganisation Proactiva Open Arms, eine spanische Nichtregierungsorganisation, die den Migranten zur Hilfe gekommen war. Trotz des Dramas um zwei Rettungsschiffe von Hilfsorganisationen hat die spanische Hilfsorganisation Dutzende Migranten aus dem Mittelmeer gerettet. Proactiva Open Arms hat 59 Flüchtlinge aus dem Meer an Bord und ist nun unterwegs zu einem sicheren Hafen. Foto: Olmo Calvo/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

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"رأينا كلّ الأمور البشعة في الرحلة من بدايتها لنهايتها، ومن يريد العودة يضربه المهربون"، يقول ناج من رحلة من سوريا عبر ليبيا لأوروبا. ويصل السوريون إلى ليبيا المقسمة عبر طريقين ويتعرضون للاستغلال والقمع. تحقيق فرانس برس.

24.04.2022 PARIS, FRANCE - APRIL 24: About 150-200 irregular migrants including families with children, Iran, Morocco and mostly from Afghanistan are seen at Pantin Station, in Paris, France on April 24, 2022. They continue to live in the tents without proper access to food, and they reach food with the help of non-governmental organizations and volunteers. Dursun Aydemir / Anadolu Agency

أطباء بلا حدود: معاملة "مهينة" للمهاجرين على حدود فرنسا وإيطاليا 04.08.2023

اتهمت منظمة أطباء بلا حدود فرنسا بترحيل المهاجرين على الحدود مع إيطاليا بشكل منهجي، مؤكدة أن ذلك يكون مصحوبًا بـ"عنف ومعاملة مهينة فضلًا عن الاحتجاز التعسفي". بينما طالبت منظمتان اليونان يتحقيق موثوق في غرق مركب مهاجرين.

Emergency personnel disembark the body of a deceased migrant in the port of Arguineguin, after their rescue at the coast of the Canary island of Gran Canaria, Spain, on November 18, 2021. - Migrant crossings from North Africa into Spain have surged this year, with many people risking their lives on dangerous boat journeys across the Mediterranean. Some 16,827 migrants have arrived in the Canaries between January and October, an increase of 44 percent from the same period a year ago, according to Spain's interior ministry. (Photo by LLUIS GENE / AFP) (Photo by LLUIS GENE/AFP via Getty Images)

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Ein Rettungsboot schwimmt hinter einem mit Migranten besetzten Boot. In einem völlig überfüllten Flüchtlingsboot vor der Küste Libyens haben Seenotretter nach eigenen Angaben neben 99 Überlebenden auch zehn tote Menschen entdeckt. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen nahm am Dienstagnachmittag mit ihrem Schiff «Geo Barents» die Migranten an Bord, wie sie in der Nacht auf Mittwoch bei Twitter mitteilte. Dabei fanden die Retter am Boden den Holzbootes, das rund 30 Meilen (rund 56 Kilometer) von den libyschen Küste entfernt war, die zehn Leichen. +++ dpa-Bildfunk +++

إسبانيا تبحث عن 200 مهاجر فُقد قاربهم في الطريق إلى الكناري 10.07.2023

أعلنت إسبانيا أنّها رصدت قبالة جزر الكناري قارباً تتوافق أوصافه مع أوصاف مركب مفقود أبحر من السنغال قبل حوالي أسبوعين وعلى متنه نحو 200 مهاجر. فيما لا يزال قاربان آخران مفقودين. خفر السواحل أعلن عن إنقاذ 86 مهاجرا.