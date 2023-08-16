مآسي المهاجرين .. مخاوف من وفاة أكثر من 60 مهاجرا في المحيط الأطلسي

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عبرت منظمة الهجرة الدولية عن مخاوفها من احتمال وفاة أكثر من 60 مهاجرا عقب انقلاب قارب خشبي، كان يقلهم من السنغال إلى غرب أفريقيا، في المحيط الاطلسي قبالة جمهورية الرأس الأخضر.
"رأينا كلّ الأمور البشعة في الرحلة من بدايتها لنهايتها، ومن يريد العودة يضربه المهربون"، يقول ناج من رحلة من سوريا عبر ليبيا لأوروبا. ويصل السوريون إلى ليبيا المقسمة عبر طريقين ويتعرضون للاستغلال والقمع. تحقيق فرانس برس.
اتهمت منظمة أطباء بلا حدود فرنسا بترحيل المهاجرين على الحدود مع إيطاليا بشكل منهجي، مؤكدة أن ذلك يكون مصحوبًا بـ"عنف ومعاملة مهينة فضلًا عن الاحتجاز التعسفي". بينما طالبت منظمتان اليونان يتحقيق موثوق في غرق مركب مهاجرين.
شهدت الأسابيع الماضية غرق عشرات المهاجرين أثناء عبورهم من غرب إفريقيا إلى جزر الكناري وسط انتقادات للسلطات في إسبانيا والمغرب، ما خطورة الطريق ولماذا تفشل الدول في تنسيق عمليات الانقاذ؟
أعلنت إسبانيا أنّها رصدت قبالة جزر الكناري قارباً تتوافق أوصافه مع أوصاف مركب مفقود أبحر من السنغال قبل حوالي أسبوعين وعلى متنه نحو 200 مهاجر. فيما لا يزال قاربان آخران مفقودين. خفر السواحل أعلن عن إنقاذ 86 مهاجرا.
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