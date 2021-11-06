نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ليونيل ميسي

يعد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي أحد أفضل لاعبي كرة القدم في جيله، وحطم أرقام قياسية استعصت على الكثيرين لعقود طويلة من الزمن. فاز ميسي بجوائز كثيرة من أبرزها جائزة الكرة الذهبية وجائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم.

تعددت ألقابه من "النجم الفذ" إلى "البرغوث الأرجنتيني" لكنها جميعاً تصف ساحراً لم يشهده تاريخ كرة القدم العالمية إلا مرات قليلة. في أول ظهور له في موسم 2004-2005، حطم رقماً قياسيًّا مسجلاً باسم فريقه لأصغر لاعب يسجل هدفاً في الدوري. وتم تكريمه، ولكن التكريم الأكبر بالنسبة له كان فوز برشلونة بالدوري في أول موسم له معه، إذ حصل على كأس الدوري وكأس السوبر الإسباني وكأس دوري أبطال أوروبا في سنة 2006.

(200922) -- DOHA, Sept. 22, 2020 (Xinhua) -- Al Sadd SC's head coach Xavi Hernandez reacts during the AFC Asian Champions League group D football match between Al Sadd SC of Qatar and Al Nassr of Saudi Arabia in Doha, capital of Qatar, Sept. 21, 2020. (Photo by Nikku/Xinhua)

تشافي مدرباً لبرشلونة.. خمسة أمور يجب عليه مواجهتها 06.11.2021

بعدما حُسم انتقال تشافي هرنانديس إلى نادي برشلونة مدرباً، هناك خمسة أمور عليه مواجهتها من أجل تصحيح أوضاع النادي المتعثر كروياً بعد رحيل ميسي، ومالياً بسبب أزمة ديونه الخانقة.
(200922) -- DOHA, Sept. 22, 2020 (Xinhua) -- Al Sadd SC's head coach Xavi Hernandez reacts during the AFC Asian Champions League group D football match between Al Sadd SC of Qatar and Al Nassr of Saudi Arabia in Doha, capital of Qatar, Sept. 21, 2020. (Photo by Nikku/Xinhua)

بعد تلبية شروط السد.. تشافي مدربا لبرشلونة في مهمة إنقاذ عسيرة 05.11.2021

تحقق حلم نجم برشلونة السابق تشافي في تدريب الفريق الكاتالوني. وسيعود تشافي في مهمة إنقاذ فريقه السابق الجريح الذي يرزح تحت ديون طائلة أدت الى عدم احتفاظه بنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي. فهل ينجح في ذلك؟
Mauricio Pochettino file photo. File photo dated 04-02-2018 of Mauricio Pochettino. Issue date: Saturday January 2, 2021. Paris St Germain have announced the appointment of Mauricio Pochettino as head coach on a contract until June 2022. See PA story SOCCER Paris St Germain. Photo credit should read Peter Byrne/PA Wire. URN:57358768

هل يتمكن بوكيتينو من استخراج الأفضل من نجوم باريس سان جرمان؟ 05.11.2021

يسير باريس سان جرمان نحو استعادة لقب الدوري الفرنسي ونحو بلوغ الأدوار الإقصائية من أبطال أوروبا، لكن مدربه ماوريسيو بوكيتينو لا يزال يبحث عن الطريقة المثلى لاستخراج الأفضل من نجومه وعلى رأسهم الثلاثي نيمار وميسي ومبابي.
Barcelona's head coach Ronald Koeman reacts during a Group E Champions League soccer match between Benfica and Barcelona at the Luz stadium in Lisbon, Portugal, Wednesday, Sept. 29, 2021. (AP Photo/Armando Franca)

هذا ما سيتلقاه كومان بعد الإقالة ولاعب سابق في برشلونة لخلافته 28.10.2021

بعد الخسارة أمام رايو فاليكانو الصاعد حديثاً، أقال برشلونة المدرب رونالد كومان مقابل تعويض بالملايين وعيّن لاعبا سابقا مدربا مؤقتا.

Barcelona's German goalkeeper Marc-Andre ter Stegen looks at the ball after conceding the opening goal during the Spanish League football match between FC Barcelona and Real Madrid CF at the Camp Nou stadium in Barcelona on October 24, 2021. (Photo by Josep LAGO / AFP)

نجم برشلونة في نزول ليس فقط بسبب رحيل ميسي 25.10.2021

منذ بداية الموسم وأحوال برشلونة لا تبشر باستعادة النادي الإسباني قريباً لهيبته. خسارته الثانية وعلى أرضه في الـ"كلاسيكو" تظهر جلّيا أن الأمر لا يتعلق فقط برحيل ميسي، حتى وإن كان الأخير الأفضل في العالم ست مرات.
PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 28: Lionel Messi of Paris Saint-Germain celebrate hes 1st goal during the UEFA Champions League group A match between Paris Saint-Germain and Manchester City at Parc des Princes on September 28, 2021 in Paris, Paris Saint-Germain v Manchester City: Group A - UEFA Champions League Copyright: xSebastianxFrejx

ميسي وصلاح يقودان جرمان وليفربول للفوز في دوري الأبطال 19.10.2021

قاد مبابي وميسي باريس سان جيرمان للفوز 3-2 على لايبزيغ في مواجهة مثيرة بدوري أبطال أوروبا. وقاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مضيفه أتلتيكو مدريد بذات النتيجة.
Soccer Football - Champions League - Group A - Paris St Germain v Manchester City - Parc des Princes, Paris, France - September 28, 2021 Paris St Germain's Idrissa Gueye celebrates scoring their first goal with Lionel Messi and Nuno Mendes REUTERS/Benoit Tessier

ميسي: لم أرتكب أي خطأ بالانتقال إلى باريس سان جيرمان 07.10.2021

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه سعيد بقراره بالانتقال من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، مؤكداً أنه "لم يرتكب أي خطأ". يأتي ذلك في وقت أعلن فيه برشلونة أنه تكبد خسائر مالية قياسية في الموسم الماضي.
Paris Saint-Germain's Brazilian forward Neymar (L) and Paris Saint-Germain's French forward Kylian Mbappe warm up prior to the UEFA Champions League final football match between Paris Saint-Germain and Bayern Munich at the Luz stadium in Lisbon on August 23, 2020. (Photo by David Ramos / POOL / AFP) (Photo by DAVID RAMOS/POOL/AFP via Getty Images)

هذا هو موقف مبابي من بقائه في باريس وخلافه مع نيمار 05.10.2021

في مؤتمر صحفي، تحاشى نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي الإجابة بشكل صريح بخصوص بقائه ضمن صفوف النادي الباريسي في الموسم المقبل، فيما قلل من شأن الخلاف بينه وبين زميله النجم البرازيلي نيمار.
Barcelona's head coach Ronald Koeman reacts during a Group E Champions League soccer match between Benfica and Barcelona at the Luz stadium in Lisbon, Portugal, Wednesday, Sept. 29, 2021. (AP Photo/Armando Franca)

برشلونة على حافة الهاوية.. فهل تقترب نهاية كومان؟ 30.09.2021

يغوص برشلونة في أزمة لا نهاية لها قد تمثل نهاية مشوار مدربه الهولندي رونالد كومان معه بعد عام من استلامه المهمة، ما جعل الصحف الإسبانية توجه سهام نقدها الشديد للفريق الكاتالوني ومدربه لدرجة طرح أسماء بديلة.
Soccer Football - Champions League - Group C - Borussia Dortmund v Sporting Lisbon - Signal Iduna Park, Dortmund, Germany - September 28, 2021 Borussia Dortmund players applaud fans after the match REUTERS/Thilo Schmuelgen

دوري الأبطال: دورتموند يواصل التألق وتعثر جديد للايبزيغ 28.09.2021

نجح فريق بورسيا دورتموند من تحقيق الفوز الثاني له في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بتفوقه على سبورتينغ لشبونة. بالمقابل مني لايبزيغ بخسارة جديدة ليتذيل ترتيب مجموعته.
Paris Saint Germain v Olympique Lyonnais - Ligue 1 Uber Eats Leo Messi of PSG runs with the ball during the Ligue 1 Uber Eats match between Paris Saint Germain and Lyon at Parc des Princes on September 19, 2021 in Paris, France. Paris France breton-parissai210919_npkuI PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xJosexBretonx

دوري الأبطال.. ميسي ينضم إلى تشكيلة جرمان في مواجهة سيتي 28.09.2021

تبرز مواجهة باريس سان جرمان الفرنسي وضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي في قمة الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، فيكفي أنها تعيد لقاء ميسي بغوارديولا.

Barcelona's coach Josep Guardiola (R) celebrates with Barcelona's Argentinian forward Lionel Messi after the Champions League semi-final second leg football match between Barcelona and Real Madrid at the Camp Nou stadium in Barcelona on May 3, 2011. Barcelona qualified for the Champions League final after drawing 1-1 in their semi-final second leg clash with bitter rivals Real Madrid to progress 3-1 on aggregate. AFP PHOTO/JAVIER SORIANO (Photo credit should read JAVIER SORIANO/AFP/Getty Images)

ميسي وغوارديولا ـ علاقة "عشق مجنون" انتهت بالطلاق! 27.09.2021

مواجهة سيتي مع باريس ستلقي الضوء من جديد على العلاقة بين غواديولا وميسي، التي لا تشبه أي قصة حب أخرى بين مدرّب ولاعب. الرجلان صنعا التاريخ في برشلونة، حيث فازا بسداسية تاريخية عام 2009، قبل أن تفرق الأقدار بينهما.
Soccer Football - Champions League - Group A - Club Brugge v Paris St Germain - Jan Breydel Stadium, Bruges, Belgium - September 15, 2021 Paris St Germain's Lionel Messi reacts REUTERS/Piroschka Van De Wouw

هانري وشوستر يعلقان على رفض ميسي مصافحة بوكيتينيو 21.09.2021

استحوذ انزعاج ميسي من تبديله في المباراة التي جمعت فريقه باريس سان جيرمان بضيفه ليون على اهتمام العديد من المراقبين، ما جعل البعض يعتبر ذلك بوادر أزمة في باريس. نجما برشلونة السابقان تيري هانري وبيرند شوستر لهما رأي آخر.
Soccer Football - Lionel Messi arrives in Paris to join Paris St Germain - Paris, France - August 10, 2021 Lionel Messi arrives at the Royal Monceau Hotel REUTERS/Sarah Meyssonnier

بعد صفقة ميسي وآخرين..دوري الأبطال ينطلق في موسم يعد بالكثير 14.09.2021

تنطلق اليوم رسميا منافسات دوري أبطال أوروبا، لموسم يعد بالكثير. فهذا الأسبوع سيظهر ضمن دوري الأبطال ميسي بقميص باريس سان جيرمان وغريزمان بقميص أتلتيكو إلى جانب نهائيات مبكرة من الدور الأول.

Fussball International FIFA Ballon d Or 09.01.2012 Weltfussballerin 2011 / Weltfussballer 2011 Gruppenbild mit Dame: Trainer Sir Alex Ferguson (Manchester United FC), Lothar Matthaeus (Deutschland), Ronaldo (hinten v.li, Brasilien) Daniel Alves (Brasilien), Lionel Messi (Argentinien), Pele (Brasilien), Neymar (Brasilien) mit Saengerin Shakira (vorn v.li, Kolumbien) FOTO: Pressefoto ULMER/Markus Ulmer xxNOxMODELxRELEASExx

هذا ما قاله ميسي بعد تحقيق حلمه بتحطيم رقم الأسطورة بيليه! 10.09.2021

أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سعادة غامرة بعدما أزاح الأسطورة البرازيلي بيليه من على عرش هدافي منتخبات اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، قائلا إنه كان بمثابة حلم بالنسبة له وقد تحقق.

Soccer Football - FC Barcelona present new signing Sergio Aguero - Camp Nou, Barcelona, Spain - May 31, 2021 FC Barcelona's new signing Sergio Aguero holds his shirt as he poses with president Joan Laporta, director responsible for the sports area Rafael Yuste and director of football Mateu Alemany during the press conference REUTERS/Albert Gea

ميركاتو برشلونة.. هروب إلى الأمام من كارثة تفوق رحيل ميسي؟ 01.09.2021

بعد موسم كارثي انتهى برحيل الأسطورة ليونيل ميسي إلى نادي باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر حاول نادي برشلونة إعادة ترتيب أوراقه قبل نهاية الميركاتو الصيفي للخروج من الأزمة التي يتخبط فيها. فهل نجح في ذلك؟
مزيد من المقالات