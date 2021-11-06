يعد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي أحد أفضل لاعبي كرة القدم في جيله، وحطم أرقام قياسية استعصت على الكثيرين لعقود طويلة من الزمن. فاز ميسي بجوائز كثيرة من أبرزها جائزة الكرة الذهبية وجائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم.

تعددت ألقابه من "النجم الفذ" إلى "البرغوث الأرجنتيني" لكنها جميعاً تصف ساحراً لم يشهده تاريخ كرة القدم العالمية إلا مرات قليلة. في أول ظهور له في موسم 2004-2005، حطم رقماً قياسيًّا مسجلاً باسم فريقه لأصغر لاعب يسجل هدفاً في الدوري. وتم تكريمه، ولكن التكريم الأكبر بالنسبة له كان فوز برشلونة بالدوري في أول موسم له معه، إذ حصل على كأس الدوري وكأس السوبر الإسباني وكأس دوري أبطال أوروبا في سنة 2006.