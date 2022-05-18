ليونورا ميسينغ - قصة الالتحاق بداعش

كانت تحلم بالزواج من أحد مقاتلي تنظيم داعش، من رجل لا تعرفه أصلا.

انضمّت إلى تنظيم داعش الإرهابي وتزوّجت من مارتين ليمكه العميل في جهاز استخبارات التنظيم. وهو أيضا ينحدر من شرق ألمانيا. وهكذا بدأت سنوات مليئة بالرعب والصراع بين الحياة والموت. والد ليونورا مايك ميسينغ، وهو خبّاز، حاول كل ما في وسعه لإعادة ابنته. أصبح فجأة على اتصال بمهربي بشر، ويتحدث مع أفراد تنظيم القاعدة. كل ذلك لم يكن يتصوره قط. كان قلقا على حياة ابنته، وأصبح يعيش في رعب لا نهاية له، وأحيانا اعتقد أنها ماتت.

بعد سبع سنوات عادت ليونورا إلى ألمانيا، حيث تم سجنها لفترة، ومثلت بعد ذلك أمام المحكمة. التأقلم مجددا يمثل تحدّيا لـ ليونورا وعائلتها. فالصدمات النفسية التي مرّت بها تلاحقها باستمرار. فريق من المراسلين رافقها خلال تلك السنوات: إنه فيلم وثائقي عن الشعور بالذنب والبحث على فرصة ثانية.





مواعيد البث

DW عربية

الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول 2022 – 18:15 UTC

الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول 2022– 22:15 UTC

الخميس 22 سبتمبر/أيلول 2022– 01:15 UTC

الخميس 22 سبتمبر/أيلول 2022 – 03:00 UTC

الخميس 22 سبتمبر/أيلول 2022 – 05:15 UTC

الخميس 22 سبتمبر/أيلول 2022 – 09:15 UTC

السبت 24 سبتمبر/أيلول 2022 – 06:15 UTC

السبت 24 سبتمبر/أيلول 2022– 10:15 UTC

السبت 24 سبتمبر/أيلول 2022– 15:15 UTC

السبت 24 سبتمبر/أيلول 2022– 23:15 UTC

الأحد 25 سبتمبر/أيلول 2022– 13:15 UTC

الأحد 25 سبتمبر/أيلول 2022– 19:15 UTC

الإثنين 26 سبتمبر/أيلول 2022– 16:15 UTC





الجزائر UTC +1

القاهرة UTC + 2

دبي UTC + 4

UTC تعني توقيت عالمي منسق