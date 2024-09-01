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لينيدا آرابي

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موضوعات من لينيدا آرابي

انتشار الشرطة بالقرب من مقر القنصلية العامة الإسرائيلية ومركز توثيق العهد النازي في ميونيخ

لماذا ينزلق شباب من أصول مهاجرة بأوروبا نحو التطرف والإرهاب؟

لماذا ينزلق شباب من أصول مهاجرة بأوروبا نحو التطرف والإرهاب؟

خبير نمساوي يحلل ظاهرة الإرهاب الإسلاموي وأسباب نزوع شباب من أصول بلقانية نحو الإرهاب وعلاقة المهاجرين بمجتمعهم الجديد.
سياسة١٧ سبتمبر ٢٠٢٤
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