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لينيدا آرابي
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موضوعات من لينيدا آرابي
لماذا ينزلق شباب من أصول مهاجرة بأوروبا نحو التطرف والإرهاب؟
لماذا ينزلق شباب من أصول مهاجرة بأوروبا نحو التطرف والإرهاب؟
خبير نمساوي يحلل ظاهرة الإرهاب الإسلاموي وأسباب نزوع شباب من أصول بلقانية نحو الإرهاب وعلاقة المهاجرين بمجتمعهم الجديد.
سياسة
2024/9/17
١٧ سبتمبر ٢٠٢٤
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