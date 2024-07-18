"السعودية" توقع صفقة تاريخية لشراء 100 تاكسي طائر من ألمانيا

أعلنت شركة "ليليوم" الألمانية تلقي طلبية تاريخية من الخطوط الجوية السعودية تصل إلى 100 تاكسي طائر، تعزم "السعودية" استخدامها في نقل الحجاج والمعتمرين بين مكة وجدة ونقل زوار المملكة إلى أحداث رياضية وإلى مقاصد سياحية.

قالت شركة ليليوم الألمانية لصناعة التاكسي الطائر إن مجموعة الخطوط الجوية السعودية "السعودية" وقعت معها صفقة اليوم الخميس (18 يوليو/تموز 2024) لشراء 100 مركبة طائرة كهربائية، في واحدة من أكبر الطلبيات التي تلقتها الشركة حتى الآن، وإن المركبات لا تزال في مرحلة التطوير.

وسيتم تسليم أول آلية في 2026. وقال خالد طاش رئيس التسويق في الخطوط السعودية إن المملكة تتوقع استلام أول 50 مركبة بحلول عام 2029.

وأوضحت ليليوم أن الخطوط السعودية، المملوكة للدولة، قدمت طلبية مؤكدة لشراء 50 من مركبات ليليوم الكهربائية الطائرة التي تقلع وتهبط عموديا مع خيار للحصول على 50 إضافية لاحقا. وتم توقيع العقود خلال مراسم أقيمت في مقر الشركة في غاوتينغ قرب ميونيخ.

وتعتزم مجموعة السعودية استخدام التاكسي الطائر لنقل الحجاج بين مكة وجدة، ونقل مدعوين إلى فعاليات رياضية كبرى في العاصمة الرياض وإلى وجهات سياحية.

وأعلن كلاوس روفي رئيس مجلس إدارة ليليوم في بيان أن " الشرق الأوسط أولوية لليليوم ، وستمثل السعودية سوقا شاسعة ومثيرة للاهتمام للآليات الكهربائية العالية السرعة".

وذكرت الشركة الألمانية أن لديها الآن طلبيات على 780 تاكسي طائرا، من ضمنها 106 مؤكدة وخيار على 76 وحوالي 600 آلية موضع بروتوكول اتفاق.

أنشئت شركة ليليوم عام 2015 وباشرت إنتاج آلياتها الكهربائية القادرة على نقل ستة ركاب في 2023. ومن المقرر بحسب الشركة تسيير أول رحلة "مأهولة" لتاكسي طائر في مطلع 2025.

في المقابل، تعتزم شركة "فولوكوبتر" الألمانية المنافسة لها اغتنام دورة الألعاب الأولمبية في باريس بين 26 تموز/يوليو و11 آب/أغسطس لتسيير آلياتها الطائرة فوق العاصمة الفرنسية بعد الحصول على موافقة الحكومة الفرنسية، في قرار تعتزم بلدية باريس الطعن فيه.

وزار وفد الخطوط السعودية أيضا معرض إيرباص في هامبورغ بعد تسجيل طلبية كبيرة من الطائرات ضيقة البدن في صفقة تم الإعلان عنها مؤخرا كجزء من خطط المملكة لتعزيز النقل الجوي والسياحة.

وتهدف الخطوط الجوية السعودية إلى زيادة أعداد ركابها السنوية ثلاثة أمثال إلى 300 مليون بحلول نهاية العقد. وتشكل السياحة ركيزة أساسية في "رؤية 2030 " وهي برنامج واسع النطاق للاستثمارات لتنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط.

ع.ج.م/ف.ي (أ ف ب، رويترز)