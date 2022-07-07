ليلة كولومبية

جدل جديد عقب ظهور فيديو آخر لرئيسة وزراء فنلندا وهي ترقص في ملهى

مازال النقاش بشأن رقص رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين في حفل، يشغل أذهان الشعب، فيما ظهر فيديو آخر لها في ملهى ليلي وهي ترقص مع مغن، حيث يبدو وكأنه يميل عليها إما لهمس بشيء في أذنها أو تقبيلها، وهو ما نفاه الاثنان.