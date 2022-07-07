 ليلة كولومبية | واحة الثقافة | DW | 20.08.2022

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واحة الثقافة

ليلة كولومبية

الرقص مسموح في "الليلة الكولومبية". وواحة الثقافة تلتقي بشباب مفعمون بالحيوية، تعني الموسيقى لهم منظورًا جديدًا للحياة. في حلقة هذا الأسبوع سنتعرف على جزء من سلسلة حفلات "الجيل القادم".

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Kultur.21 am 20.08.2022 Mozartnacht beim Rheingau Musik Festival 2022 Sie dürfen nur im direkten Zusammenhang und unter Angabe des Bildnachweises bis zum Ende des Festivalzeitraums am 3. September 2022 genutzt werden. The use of the photographic material is considered permitted and free of charge exclusively for current and editorial reporting on the Rheingau Musik Festival 2022. They may only be used in direct connection and with the photo credit until the end of the festival period on 3 September 2022.

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Kultur.21 am 20.08.2022 Mozartnacht beim Rheingau Musik Festival 2022 Sie dürfen nur im direkten Zusammenhang und unter Angabe des Bildnachweises bis zum Ende des Festivalzeitraums am 3. September 2022 genutzt werden. The use of the photographic material is considered permitted and free of charge exclusively for current and editorial reporting on the Rheingau Musik Festival 2022. They may only be used in direct connection and with the photo credit until the end of the festival period on 3 September 2022.

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