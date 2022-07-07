ليلة كولومبية

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الرقص مسموح في "الليلة الكولومبية". وواحة الثقافة تلتقي بشباب مفعمون بالحيوية، تعني الموسيقى لهم منظورًا جديدًا للحياة. في حلقة هذا الأسبوع سنتعرف على جزء من سلسلة حفلات "الجيل القادم".
مازال النقاش بشأن رقص رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين في حفل، يشغل أذهان الشعب، فيما ظهر فيديو آخر لها في ملهى ليلي وهي ترقص مع مغن، حيث يبدو وكأنه يميل عليها إما لهمس بشيء في أذنها أو تقبيلها، وهو ما نفاه الاثنان.
بعد انقطاع لمدة عامين، تعود معظم مهرجانات موسيقى الروك والبوب في أوروبا مرة أخرى. الأجواء يسودها التفاؤل لكن جائحة كورونا تركت بصماتها على كل شيء.
تشهد نيوزيلندا احتجاجات واسعة على إلزامية التلقيح ضد كورونا. فقد قام متظاهرون بقطع الطريق على البرلمان بقافلة من السيارات. وبعد فشل الشرطة في تفريقهم لجأ رئيس البرلمان إلى حيلة جديدة لإبعاد المتظاهرين. فهل نجح في ذلك؟
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