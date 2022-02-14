ليلة توزيع الجوائز في مهرجان برلين السينمائي

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تتواصل في العاصمة الألمانية برلين فعاليات الدورة الثانية والسبعون لمهرجان البرليناله السينمائي. رغم القيود بسبب وباء كورونا، عادت نجوم الفن السابع إلى السجاد الأحمر، والجماهير تستمتع من جديد بالعروض السينمائية داخل القاعات.
سيطرت النساء على أبرز جوائز الدورة الثانية والسبعين لمهرجان برلين السينمائي الدولي "البرلينالة"، الذي منح جائزته الرئيسة لفيلم "ألكاراس" للمخرجة الإسبانية كاترلا سيمون، من بين 18 فيلما تنافست على "الدب الذهبي".
توجت الدورة الـ 71 من مهرجان برلين السينمائي الفيلم الساخر "باد لاك بانغينغ أو لوني بورن" للمخرج الروماني رادو جود، بجائزة "الدب الذهبي". وقد انعكست أجواء الجائحة في مضامين الأفلام هذا العام، كما خيمت على المهرجان نفسه.
تستعد إدارة مهرجان كان السينمائي للإعلان عن ملامح برنامج أولى دوراته منذ جائحة كوفيد-19، واللائحة المرتقبة للأفلام المؤهلة للمشاركة في مسابقة أكبر حدث للفن السابع في العالم، تبدو غنية بالسينمائيين النجوم.
"لا وجود للشر"، فيلم إيراني تم تصويره سرا في تحد لرقابة الحكومة الإيرانية ويحكي قصة أربعة أشخاص جرى اختيارهم لتنفيذ عقوبة الإعدام. والآن حصل الفيلم على جائزة الدب الذهبي لمهرجان برلين السينمائي في دورته السبعين.
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