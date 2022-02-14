ليلة توزيع الجوائز في مهرجان برلين السينمائي

مهرجان برلين السينمائي يمنح جائزة "الدب الذهبي" لفيلم روماني

توجت الدورة الـ 71 من مهرجان برلين السينمائي الفيلم الساخر "باد لاك بانغينغ أو لوني بورن" للمخرج الروماني رادو جود، بجائزة "الدب الذهبي". وقد انعكست أجواء الجائحة في مضامين الأفلام هذا العام، كما خيمت على المهرجان نفسه.