 ليلة توزيع الجوائز في مهرجان برلين السينمائي | DW الأخبار | DW | 16.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

ليلة توزيع الجوائز في مهرجان برلين السينمائي

تتواصل في العاصمة الألمانية برلين فعاليات الدورة الثانية والسبعون لمهرجان البرليناله السينمائي. رغم القيود بسبب وباء كورونا، عادت نجوم الفن السابع إلى السجاد الأحمر، والجماهير تستمتع من جديد بالعروض السينمائية داخل القاعات.

مشاهدة الفيديو 00:50

المزيد من المركز الإعلامي

تسلط غالبية أفلام دورة هذا العام من مهرجان برليناله الأضواء على كفاح النساء من أجل حقوقهن وحقوق الآخرين.

البرليناله يسلط الضوء على نضال النساء من أجل حقوقهن 14.02.2022

منافسة بين 18 فيلما على جوائز الدب الذهبي لمهرجان برلين السينمائي وحضور قوي للسيدات.

منافسة كبيرة بين 18 فيلما في مهرجان برلين السينمائي 12.02.2022

تغيب الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبير اليوم عن مهرجان برلين السينمائي، برليناله، بسبب إصابتها بكوفيد-19.

إيزابيل أوبير لن تتسلم جائزتها خلال مهرجان برليناله بسبب كوفيد 15.02.2022

فاز الفيلم Bad Luck Banging or Loony Porn، جنس سيء الحظ أو بورنو جنوني للمخرج الرومانيRadu Jude بجائزة الدب الذهبي

في برليناله فاز فيلم روماني ساخر ب"الدب الذهبي" 05.03.2021

المزيد DW الأخبار

ارتفاع الأسعار في أوروبا بسبب التضخم

ارتفاع الأسعار في أوروبا بسبب التضخم 16.02.2022

أدت إجراءات احتواء كورونا إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في عدد من دول العالم ومنها دول أوروبية ومنها ألمانيا.

ارتفاع الأسعار في أوروبا بسبب التضخم 16.02.2022

من المقرر أن تبدأ آلمانيا لتخفيف تدابير مكافحة فيروس كورونا تدريجيا بداية من شهر مارس القادم.

ألمانيا تستعد لتخفيف قواعد كورونا بشكل تدريجي 16.02.2022

تشارك نساء متطوعات في عمليات الإنقاذ والإخلاء وتقديم الخدمات الطبية ضمن الدفاع المدني السوري كمبادرة تعد الأولى من نوعها

سوريات يتطوعن بالدفاع المدني 16.02.2022

اقرأ أيضا

Spanish director and screenwriter Carla Simon poses during a photo call after being awarded the Golden Bear for Best Film award for the film Alcarras after the awards ceremony of the 72nd Berlinale Film Festival in Berlin on February 16, 2022. (Photo by RONNY HARTMANN / various sources / AFP) (Photo by RONNY HARTMANN/AFP via Getty Images)

مهرجان برلين السينمائي.. سيطرة نسائية على أبرز الجوائز 16.02.2022

سيطرت النساء على أبرز جوائز الدورة الثانية والسبعين لمهرجان برلين السينمائي الدولي "البرلينالة"، الذي منح جائزته الرئيسة لفيلم "ألكاراس" للمخرجة الإسبانية كاترلا سيمون، من بين 18 فيلما تنافست على "الدب الذهبي".

Paul Dunca / Paula Dunker, Nicoleta Lefter, Nicodim Ungureanu, Ana Ciontea, Petra Nesvačilová Babardeală cu bucluc sau porno balamuc | Bad Luck Banging or Loony Porn von Radu Jude ROU, LUX, HRV, CZE 2021, Wettbewerb

مهرجان برلين السينمائي يمنح جائزة "الدب الذهبي" لفيلم روماني 05.03.2021

توجت الدورة الـ 71 من مهرجان برلين السينمائي الفيلم الساخر "باد لاك بانغينغ أو لوني بورن" للمخرج الروماني رادو جود، بجائزة "الدب الذهبي". وقد انعكست أجواء الجائحة في مضامين الأفلام هذا العام، كما خيمت على المهرجان نفسه.

A picture taken on May 12, 2015, shows the festival's logo on the eve of the 68th Cannes Film Fes tival in Cannes, southeastern France. AFP PHOTO / LOIC VENANCE / AFP / LOIC VENANCE (Photo credit should read LOIC VENANCE/AFP via Getty Images)

مهرجان كان السينمائي يعود بلائحة أفلام غنية بالنجوم 31.05.2021

تستعد إدارة مهرجان كان السينمائي للإعلان عن ملامح برنامج أولى دوراته منذ جائحة كوفيد-19، واللائحة المرتقبة للأفلام المؤهلة للمشاركة في مسابقة أكبر حدث للفن السابع في العالم، تبدو غنية بالسينمائيين النجوم.

Cast and crew of the film 'Sheytan vojud nadarad' (There Is No Evil), hold The Golden Bear for Best Film in place of director Mohammad Rasoulof, who did not attend, during the award ceremony at the 70th International Berlinale Film Festival in Berlin, Germany. Saturday, Feb. 29, 2020. (AP Photo/Michael Sohn) |

فيلم ينتقد عقوبة الإعدام بإيران يفوز بالدب الذهبي بمهرجان برلين 29.02.2020

"لا وجود للشر"، فيلم إيراني تم تصويره سرا في تحد لرقابة الحكومة الإيرانية ويحكي قصة أربعة أشخاص جرى اختيارهم لتنفيذ عقوبة الإعدام. والآن حصل الفيلم على جائزة الدب الذهبي لمهرجان برلين السينمائي في دورته السبعين.