ليلة السقوط أمام العملاق البافاري تزيد من مصاعب برشلونة

بعد الهزيمة وما تلاها من خروج محرج لفريق برشلونةمن منافسات دوري الأبطال لكرة القدم، دعا خوان لابورتا رئيس النادي الإسباني فريقه إلى الاتحاد على قلب رجل واحد. في دعوة حماسية وعاطفية تشدد على أنها أزمة عابرة لا محال.

لأول مرة يودع البارسا البطولة من الأدوار الاقصائية منذ موسم 2000-2001. يأتي ذلك إثر خسارته أمام مضيفه بايرن ميونيخ الألماني بثلاثية نظيفة في ختام منافسات المجموعة الخامسة أمس الأربعاء (الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2021). في المقابل تأهلت في المنافسات الختامية للمجموعات ثلاثة فرق جديدة هي بنفيكا البرتغالي وليل الفرنسي وسالزبورغ النمسوي.

وقال لابورتا لمحطة "تي في 3" التليفزيونية مساء الأربعاء إننا "نشعر بالحزن إزاء النتيجة لكن علينا أن نمضي قدما، حان وقت العمل الشاق ومحاولة الخروج من هذه الوضعية". وأضاف "لم نتمكن من الذهاب إلى غرفة خلع الملابس لرفع الروح المعنوية للاعبين ، سنتحدث إلى الجهاز الفني على متن الطائرة".

ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز كرة ذهبية.. سابعة! رصَّع نجم برشلونة الإسباني السابق وباريس سان جرمان الفرنسي حالياً، الأرجنتيني ليونيل ميسي، سجله الناصع بالألقاب والجوائز بكرة ذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2021 التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، لتصبح هي السابعة في مسيرته الاحترافية.

ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز أول جائزة.. بعيداً عن برشلونة أضاف ميسي جائزة هذا العام إلى نسخ 2009، 2010، 2011، 2012، 2015 و2019 التي حصل عليها حين كان يرتدي قميص برشلونة قبل أن يخلعه باكياً هذا الصيف لينضم إلى باريس سان جرمان بعد 20 عاماً مع "البلاوغرانا".

ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز منافسة شرسة تفوق ميسي على مهاجم بايرن ميونيخ الألماني الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي والذي كأن الأقرب للفوز العام الماضي لولا إلغاء الحفل بسبب جائحة كورونا، ولاعب وسط تشلسي الإنجليزي الدولي الإيطالي جورجينيو، وأصبح بعيداً بكرتين ذهبيتين عن مطارده المباشر مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حل سادساً هذا العام.

ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز ضربة البداية "البرغوث" الأرجنتيني، صاحب الموهبة الفذة انتقل من نادي "نيولز أولد بويز" الأرجنتيني، إلى برشلونة. وفي أول لقاء خاضه بقميص الفريق الكتالوني للبراعم أحرز خمسة أهداف كانت كفيلة بإقناع برشلونة بتحمل نفقات علاجه، حيث اكتشف إصابته بنقص في هرمونات النمو. آنذاك كان عمر ميسي 12 عاماً وطوله 140 سنتمتراً ووزنه 40 كيلو غراماً.

ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز أول مباراة مع الكبار في أكتوبر/ تشرين الأول 2004 وبقيادة المدرب فرانك ريكارد (يسار)، شارك ميسي في أول مبارياته مع فريق برشلونة ضد نادي إسبانيول. ودخل ليونيل ميسي التاريخ من أوسع أبوابه عندما سجل هدفه الأول مع نادي برشلونة أمام الباسيتي وذلك بعد تمريرة متقنة من قبل اللاعب الشهير رونالدينيو ليسددها ميسي كرة ساقطة فوق حارس المرمى، ليصبح بذلك أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يسجل هدفاً، وهو لم يتجاوز الـ 17 عاماً.

ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز أفضل لاعب شاب في العالم في عام 2005 حصل الفتى اليافع الملقب بـ (ليو) على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم، متفوقاً بذلك على الكثير من الشبان الموهوبين مثل واين روني وكريستيانو رونالدو وغيرهم. في الصورة يظهر ميسي حاملاً جائزة الفتى الذهبي، وإلى جانبه اثنان من أفضل لاعبي كرة قدم في العالم آنذاك: البرازيلي رونالدينيو (يسار) والكاميروني صاموئيل إيتو (يمين). تاريخ الصورة يعود إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول 2005 في ملعب "كامب نو".

ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز أفضل لاعب في العالم شهد ميسي عصراً ذهبياً مع برشلونة في عام 2009، آنذاك كان الفريق تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، إذ فاز ميسي مع الفريق الكتالوني بستة ألقاب وكان إلى جواره لاعبين مخضرمين متل تشافي (يسار) وأندريس إنييستا (يمين). وفي العام ذاته حصل ميسي ولأول مرة على لقب أفضل لاعب في العالم.

ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز أرقام خارقة بلغة الأرقام: قاد الأسطورة الأرجنتيني برشلونة للفوز بـ 34 لقبا، وسجل 672 هدفا في 778 مباراة. ليس ذلك فحسب، بل كان في تنافس محموم على جمع الألقاب مع البرتغالي كريستيانو رونالدو. فاز ميسي أربع مرات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بينما حصل رونالدو خمس مرات على مسابقة هذا اللقب. لكن ميسي نال لقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم سبع مرات ورنالدو خمس مرات فقط.

ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز "سأواصل القتال" ميسي قال إنه كان قبل عامين (أثناء تتويجه السادس)، يفكر في أنه يقترب من سنواته الأخيرة على المستطيل الأخضر، "واليوم ها أنا أمامكم مجددا". ميسي أكد سعادته البالغة بالجائزة الجديدة وقال رداً على تساؤلات متكررة حول موعد اعتزاله: "أنا اليوم هنا وسعيد جدًا. أريد حقًا الاستمرار في القتال وتحقيق وتسجيل أهداف جديدة. لا أعرف عدد السنوات التي أمامي، ولكن آمل أن يكون هناك الكثير لأنني أستمتع كثيرا هذا العام".



دعوة لابورتا لم تستثن المشجعين في حالة صدمة، موجها نداءه "إلى جماهير برشلونة، اليوم أكثر من أي وقت مضى علينا أن نصطف جميعا في نفس الاتجاه وأن نحاول اجتياز هذا الوضع سويا".

نتيجة تعكس معاناة السنوات الأخيرة

هكذا ينتقل برشلونة للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي (كأس الاتحاد الأوروبي سابقا) للمرة الأولى منذ موسم 2003/ 2004.

الوضعية التي تحدث عنها لابورتا، جاءت نتاج لسنوات صاخية في "كامب نو"، بدء بمشاكل داخلية كبيرة، ثم تعاقب المدربين، فرحيل كبار النجوم وعلى رأسهم البرغوث.

واليوم، يخفق النادي الكاتالوني في التأهل بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة ليخوض ملحق مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، فيما ذهبت بطاقة التأهل الثانية برفقة بايرن ميونيخ الى بنفيكا البرتغالي الفائز في المواجهة الاخرى على دينامو كييف الاوكراني بنتيجة 2-صفر.

وعلى مستوى الليغا، الوضع ليس أحسن حالاً. فالفريق في المركز السابع بفارق 16 نقطة عن الصدارة عن ريال مدريد المتصدر، وكان قد تعرّض قبل خمسة أيام الى خسارة أولى تحت قيادة مدربه الجديد تشافي هيرنانديس على يد ريال بيتيس بهدف دون رد، بعد ان حلّ نجم وسط البلاوغرانا السابق مكان الهولندي رونالد كومان قبل حوالى الشهر.

و.ب/ ع.ش (أ ف ب، رويترز)