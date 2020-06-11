ليفركوزن يودع كأس ألمانيا على يد فريق من دوري الهواة

فجر فريق "روت فايس إيسن" المغمور مفاجأة من العيار الثقيل وأطاح بضيفه باير ليفركوزن من دور الستة عشر (ثمن النهائي) لكأس ألمانيا لكرة القدم بالفوز عليه 2/1 مساء الثلاثاء (الثاني من فبراير/ شباط). وحجز روت فايس إيسن المنافس بالدرجة الرابعة (هواة) مقعده في دور الثمانية (ربع النهائي) بعد فوزه الماراثوني على ليفركوزن.

انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليتم اللجوء إلى وقت إضافي على شوطين حسمه روت فايس إيسن لصالحه بهدفين. وتقدم ليفركوزن بهدف لمهاجمه الجامايكي ليون بايلي في الدقيقة 105 ولكن بعد مضي ثلاث دقائق من بداية الشوط الإضافي الثاني تمكن اوغوزان كيفكير من تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض. وتقمص سيمون إنغلمان دور البطولة وخطف هدف الفوز القاتل لأصحاب الأرض في الدقيقة 117.

ف.ي/ص.ش(د ب أ)