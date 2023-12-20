ليفركوزن يواصل عروضه القوية وبايرن يطارده على الصدارة

قاد التشيكي باتريك شيك فريقه باير ليفركوزن إلى فوز كبير على بوخوم برباعية، سجل هو منها ثلاثة أهداف "هاتريك". وبهذا الفوز عزز ليفركوزن صدارته للدوري الألماني فيما واصل حامل اللقب بايرن ميونيخ مطاردته بفوز صعب خارج أرضه.

حقق فريق باير ليفركوزن فوزا عريضا على ضيفه بوخوم مساء اليوم الأربعاء (20 ديسمبر/ كانون الأول 2023)، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتألق المهاجم التشيكي باتريك شيك، الذي أحرز ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 30 و32 و45، بينما أضاف زميله فيكتور بونيفاس الهدف الرابع في الدقيقة 69.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 42 نقطة في الصدارة، بينما ظل رصيد بوخوم عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

حامل اللقب يواصل المطاردة

كما واصل بايرن ميونخ حامل اللقب مطاردته لباير ليفركوزن بفوز صعب خارج ملعبه على فولفسبورغ بهدفين لهدف.

وتقدم الفريق البافاري بهدفين لجمال موسيالا وهاري كين في الدقيقتين 33 و43، بينما قلص ماكسيمليان أرنولد الفارق لأصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 45.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني مع مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد فولفسبورغ عند 19 نقطة في المركز العاشر.

واصل بايرن ميونخ حامل اللقب مطاردته لباير ليفركوزن بفوز صعب خارج ملعبه على فولفسبورغ بهدفين لهدف. صورة من: Swen Pförtner/dpa/picture alliance

كما فاز شتوتغارت على ضيفه أوغسبورغ بثلاثية، بواقع هدفين سجلهما دينيز أونداف وسيرهو غيراسي وكريس فيهريش في الدقائق 18 والأولي من الوقت المحتسب بدلا الضائع للشوط الأول، فيما جاء الهدف الثالث في الدقيقة 69 من الشوط الثاني.

وقفز شتوتغارت بهذا الفوز للمركز الثالث رافعا رصيده إلى 34 نقطة، بينما بقي أوغسبورغ في المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة.

حقّق أونيون برلين فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه كولن (كولونيا) بثنائية نظيفة الاربعاء في المرحلة السادسة عشرة قادته الى الخروج من منطقة الهبوط في الدوري الالماني لكرة القدم "بوندسليغا". وبذلك رفع أونيون برلين رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد كولن عند 10 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

وسجّل هدفي رابع البوندسليغا الموسم الماضي كل من بينيديكت هوليرباخ (56) والعاجي دافيد فوفانا (78).

وهذا الفوز الثاني تواليا لاونيون برلين الذي ودّع مسابقة دوري أبطال اوروبا في مشاركته الأولى على الاطلاق الاسبوع الماضي بخسارته امام ريال مدريد الاسباني 2-3، على أرضه تحت قيادة المدرب الجديد الكرواتي نيناد بييلتسا، بعدما تغلب على بوروسيا مونشنغلادباخ 3-1 في التاسع من كانون الأول/ديسمبر الحالي في المرحلة الرابعة عشرة.

وفي لقاءات أخرى، فاز آينتراخت فرانكفورت على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بهدفين مقابل هدف، وهايدنهايم على فرايبورغ بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكانت مباريات الجولة انطلقت أمس الثلاثاء وانتهت جميعها بثلاثة تعادلات، حيث تعادل فيردر بريمن مع لايبزيغ 1/1، وبوروسيا دورتموند مع ماينز 1/1، وهوفنهايم مع دارمشتات 3/3.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)