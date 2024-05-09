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عالم الرياضةألمانيا

ليفركوزن يواصل تألقه ويتأهل لنهائي الدوري الأوروبي

٩ مايو ٢٠٢٤

أفلت فريق باير ليفركوزن الألماني من "ريمونتادا" ضيفه روما الإيطالي، وصعد للمباراة النهائية في بطولة الدوري الأوروبي بعدما تعادل معه 2 / 2 في الوقت القاتل. كما تأهل أتالانتا الإيطالي للنهائي على حساب مارسيليا الفرنسي.

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واصل ليفركوزن الألماني تألقه وسجله النظيف دون خسائر وتعادل مع روما الإيطالي، الصورة من مباراة سابقة.
واصل ليفركوزن الألماني تألقه وسجله النظيف دون خسائر، إذ تعادل مع روما الإيطالي على أرضه ما أهله للمباراة النهائية للدوري الأوروبي. صورة من: Martin Meissner/AP/picture alliance

بلغ باير ليفركوزن الألماني المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم بتعادله أمام ضيفه روما الإيطالي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، 2-2 الخميس (التاسع من أيار/ مايو 2024) على ملعب "باي أرينا" في ليفركوزن في إياب نصف النهائي.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت بين الفريقين الأسبوع الماضي، على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية، انتهت بفوز ليفركوزن 2 / صفر، ليفوز بطل الدوري الألماني (بوندسليغا) هذا الموسم 4 / 2 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب، ويظفر بورقة الترشح للمباراة النهائية للبطولة.

وأحرز لياندرو باريديس هدفي روما في الدقيقتين 43 و66 من ركلتي جزاء، لكن جيانلوكا مانشيني، مدافع الفريق الإيطالي، منح الهدف الأول لليفركوزن في الدقيقة 83 بالخطأ في مرمى فريقه.

وبينما حاول روما تسجيل هدف ثالث في الوقت المتبقي من اللقاء، أملا في إدراك التعادل في لقائي الذهاب والعودة، ومن ثم الدفع بالمباراة إلى لعب وقت إضافي مدته نصف ساعة على شوطين، أحرز الكرواتي جوسيب ستانيشيتش هدف التعادل لليفركوزن في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وعقب تسجيل ستانيشيتش هدف التعادل، حافظ ليفركوزن على سجله الخالي من الهزائم على مدار 49 مباراة متتالية في مختلف البطولات خلال الموسم الحالي، ليعزز رقمه القياسي كأكثر أندية الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى تجنبا للخسارة في لقاءات متتالية.

وضرب ليفركوزن، الساعي للتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، موعدا في المباراة النهائية، التي تجرى يوم 22 أيار/مايو الجاري على ملعب (أفيفا) بالعاصمة الأيرلندية دبلن، مع أتالانتا الإيطالي.

تأهل أتالانتا الإيطالي للمباراة النهائية للدوري الأوروبي على حساب مارسيليا الفرنسي.
تأهل أتالانتا الإيطالي للمباراة النهائية للدوري الأوروبي على حساب مارسيليا الفرنسي.صورة من: MARCO BERTORELLO/AFP

وتغلب أتالانتا 3 / صفر على ضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي، مساء اليوم الخميس، في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.

وكان الفريق الإيطالي تعادل 1 / 1 على ملعب نظيره الفرنسي في مباراة الذهاب، على ملعب (فيلودروم) يوم الخميس الماضي، ليفوز 4 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ويبلغ نهائي إحدى المسابقات القارية للمرة الأولى في تاريخه.

 

ع.أ.ج/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

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