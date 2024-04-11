ليفركوزن يواصل تألقه وليفربول يسقط على أرضه أمام أتالانتا

واصل ليفركوزن الألماني سلسلة انتصاراته هذا الموسم، إذ حقق فوزا مهما على فريق ويستهام يونايتد الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي. في المقابل سقط ليفربول الإنجليزي على أرضه بثلاثية أم أتالانتا بيرغامو الإيطالي.

واصل باير ليفركوزن الألماني موسمه الخرافي وتغلب على ضيفه لإنجليزي 2 / صفر، اليوم الخميس (11 أبريل/ نيسان 2024)، في ذهاب دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم.

وتقدم ليفركوزن في الدقيقة 83 عن طريق يوناس هوفمان، قبل أن يضيف فيكتور بونيفاس الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

ويملك ليفركوزن الذي يقدم موسما خياليا وبات على بُعد فوز واحد من التتويج بلقب الدوري الالماني للمرة الاولى في تاريخه، فرصة نادرة لتحقيق الثلاثية بعد بلوغه أيضا نهائي كأس ألمانيا.

ويدين الفريق الالماني بقيادة مدربه الاسباني الشاب شابي ألونسو بفوزه الى يوناس هوفمان (83) والنيجيري فيكتور بونيفايس (90+1).

ولم يسبق لأي ناد ألماني، حتى العملاق بايرن ميونيخ، أن أنهى موسما كاملا من دون خسارة.

وفي مباراة أخرى، فاز بنفيكا البرتغالي على ضيفه مارسيليا الفرنسي بهدفين مقابل هدف. وتقدم رافا سيلفا لبنفيكا في الدقيقة 16، قبل أن يضيف أنخيل دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 67 سجل بيير إيمريك أوباميانج الهدف الوحيد لمارسيليا. وتقام مباريات الإياب لدور الثمانية الاسبوع المقبل.

وضع أتالانتا الإيطالي قدما في الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، وذلك عقب تغلبه على ليفربول بثلاثية. صورة من: Molly Darlington/REUTERS

ليفربول يسقط على أرضه بثلاثية أمام أتالانتا

وفي مباراة أخرى وضع أتالانتا الإيطالي قدما في الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك عقب تغلبه على مضيفه ليفربول الإنجليزي 3 / صفر، اليوم الخميس، في ذهاب دور الثمانية من البطولة.

وتقدم أتالانتا عن طريق جيانلوكا سكاماكا في الدقيقة 38، وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 60. وفي الدقيقة 83 سجل ماريو باساليتش الهدف الثالث لأتالانتا.

وأصبحت فرصة الفريق الإيطالي في بلوغ الدور قبل النهائي هي الأعلى، بالنظر إلى إقامة مباراة الإياب على أرضه في مدينة بيرغامو الإيطالية الأسبوع المقبل. في المقابل يحتاج فريق يورغن كلوب إلى معجزة لقلب النتيجة والتأهل للمربع الذهبي للدوري الأوروبي.

ع.ج.م/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)