ليفركوزن يهدر نقطتين ثمينتين وهالاند ينقذ دورتموند

أفلت فريق بوروسيا دورتموند من الهزيمةأمام ضيفه هوفنهايم وتعادل معه بصعوبة 2/2 اليوم السبت ( 13 شباط/ فبراير 2021) في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". وفرط باير ليفركوزن في الفوز وتعادل مع ضيفه ماينز 2/2 أيضا.

وفي باقي المباريات تعادل شتوتغارت مع هيرتا برلين بهدف مقابل هدف وتعادل فيردر بريمن مع فرايبورغ سلبيا.

وعلى ملعب سيجنال إيدونا بارك، تقدم جادون سانشو بهدف لدورتموند في الدقيقة 24 لكن هوفنهايم رد بهدفين عن طريق مؤنس دبور وإيلاس بيبو في الدقيقتين 31 و51. وقبل تسع دقائق من النهاية سجل القناص النرويجي إيرلينغ هالاند هدف التعادل لدورتموند.

ورفع دورتموند رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس مقابل 23 نقطة لهوفنهايم في المركز الثاني عشر.

وعلى ملعب باي أرينا، سجل المهاجم الأرجنتيني لوكاس الاريو هدف التقدم لليفركوزن في الدقيقة 14 ثم أضاف باتريك ستشيك الهدف الثاني في الدقيقة 85. لكن ماينز لم يستسلم ورد بهدف قبل دقيقة واحدة من النهاية بواسطة روبرت جلاتزل ثم خطف كيفين ستوجر هدف التعادل القاتل في الوقت بدل الضائع.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع مقابل 14 نقطة لماينز في المركز ما قبل الأخير.

جانب من مباراة ليفركوزن وماينز اليوم

وعلى ملعب مرسيدس بنز فرض هيرتا برلين التعادل على مضيفه شتوتغارت بهدف لمثله. وتقدم شتوتغارت بهدف سجله ساسا كالادزيتش في الدقيقة 45 لكن لوكا نيتز سجل هدف التعادل لهيرتا برلين في الدقيقة 82. ورفع شتوتغارت رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر مقابل 18 نقطة لهيرتا برلين في المركز الخامس عشر.

ويلعب حاليا أونيون برلين مع شالكه. كما يلعب الأحد أيضا فولفسبورغ الثالث مع بوروسيا مونشنغلادباخ السابع وكولونيا (كولن) الرابع عشر مع أنتراخت فرانكفورت الخامس، على أن تختتم المرحلة الاثنين بلقاء بايرن ميونيخ المنتشي بتحقيق السداسية عقب فوزه بلقب مونديال الأندية في الدوحة الخميس، مع أرمينيا بيليفيلد.

ع.أ.ج/ أ.ح (د ب ا، أ ف ب، رويترز)