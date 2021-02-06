 ليفركوزن يهدر نقطتين ثمينتين وهالاند ينقذ دورتموند | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 13.02.2021

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رياضة

ليفركوزن يهدر نقطتين ثمينتين وهالاند ينقذ دورتموند

أهدر ليفركوزن نقطتين ثمينتين في سعيه إلى المنافسة على المراكز المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا، عندما تعادل أمام ضيفه ماينز، ولم يكن دورتموند أفضل حالا منه ونجا من خسارة أمام هوفنهايم بفضل هدف متأخر لنجمه هالاند.

هالاند أنقذ دورتموند من هزيمة محققة أمام هوفنهايم.

هالاند أنقذ دورتموند من هزيمة محققة أمام هوفنهايم.

أفلت فريق بوروسيا دورتموند من الهزيمةأمام ضيفه هوفنهايم وتعادل معه بصعوبة 2/2 اليوم السبت ( 13 شباط/ فبراير 2021) في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". وفرط باير ليفركوزن في الفوز وتعادل مع ضيفه ماينز 2/2 أيضا. 

مختارات

وفي باقي المباريات تعادل شتوتغارت مع هيرتا برلين بهدف مقابل هدف وتعادل فيردر بريمن مع فرايبورغ سلبيا.

وعلى ملعب سيجنال إيدونا بارك، تقدم جادون سانشو بهدف لدورتموند في الدقيقة 24 لكن هوفنهايم رد بهدفين عن طريق مؤنس دبور وإيلاس بيبو في الدقيقتين 31 و51. وقبل تسع دقائق من النهاية سجل القناص النرويجي إيرلينغ هالاند هدف التعادل لدورتموند.

ورفع دورتموند رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس مقابل 23 نقطة لهوفنهايم في المركز الثاني عشر.

وعلى ملعب باي أرينا، سجل المهاجم الأرجنتيني لوكاس الاريو هدف التقدم لليفركوزن في الدقيقة 14 ثم أضاف باتريك ستشيك الهدف الثاني في الدقيقة 85. لكن ماينز لم يستسلم ورد بهدف قبل دقيقة واحدة من النهاية بواسطة روبرت جلاتزل ثم خطف كيفين ستوجر هدف التعادل القاتل في الوقت بدل الضائع.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع مقابل 14 نقطة لماينز في المركز ما قبل الأخير.

جانب من مباراة ليفركوزن وماينز اليوم

جانب من مباراة ليفركوزن وماينز اليوم

وعلى ملعب مرسيدس بنز فرض هيرتا برلين التعادل على مضيفه شتوتغارت بهدف لمثله. وتقدم شتوتغارت بهدف سجله ساسا كالادزيتش في الدقيقة 45 لكن لوكا نيتز سجل هدف التعادل لهيرتا برلين في الدقيقة 82. ورفع شتوتغارت رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر مقابل 18 نقطة لهيرتا برلين في المركز الخامس عشر.

ويلعب حاليا أونيون برلين مع شالكه. كما يلعب الأحد أيضا فولفسبورغ الثالث مع بوروسيا مونشنغلادباخ السابع وكولونيا (كولن) الرابع عشر مع أنتراخت فرانكفورت الخامس، على أن تختتم المرحلة الاثنين بلقاء بايرن ميونيخ المنتشي بتحقيق السداسية عقب فوزه بلقب مونديال الأندية في الدوحة الخميس، مع أرمينيا بيليفيلد.

ع.أ.ج/ أ.ح (د ب ا، أ ف ب، رويترز)

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    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    مساعدة مهنية؟

    تسريحات الشعر مثل نيكولاس غونزاليس من شتوتغارت (يمين الصورة)، قد أثارت شكوك نقابة مصففي الشعر. ودفعها للتساؤل حول ما إذا كان عملاً احترافياً أم أن الأرجنتيني قد أنجزها بنفسه؟

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    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    حلاقة حديثة؟

    فينتشنزو غريفو (إلى اليسار) وإريميدين ديميروفيتش (إلى اليمين) من نادي فرايبورغ، تبدو العناية بقصة الشعر واضحة عليهما. ومن جهتها، لا تعتقد نقابة تصفيف الشعر أنه يمكنك القيام بذلك دون خبير. ومن جهة ثانية فإن زوجة غريفو قد تدربت على تصفيف الشعر.

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    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    مع أدوات احترافية فقط؟

    كتبت النقابة المهنية في رسالتها المفتوحة إلى رئيس الاتحاد الألماني "حلاقة شعر الرأس بهذه الطريقة وتحديد الرقبة والصدغ بهذه الدقة... لا يمكن أن يقوم بها إلا مصففو الشعر المحترفون بمعدات احترافية".

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    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    توعية ماينز

    وكتبت إدارة نادي ماينز ردا على سؤال من DW قائلة: "لقد أبلغنا اللاعبين بهذه المشكلة منذ بداية جائحة كورونا.. ولسنا على علم بأي حالة من هذا القبيل داخل فريقنا".

  • Fußball Bundesliga | Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München | Jubel Gladbach

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    غلادباخ.. خدمة ذاتية

    كتب المتحدث باسم غلادباخ ردا على سؤال لـ DW: "لسنا على علم بأي زيارات لمصففي الشعر للاعبين". وأضاف: "في الواقع ، لقد تحدثت للتو إلى أحد اللاعبين، وأخبرني أنه قد قام بقص شعره بنفسه بالأمس. نلاحظ بأن جميع اللاعبين لدينا يبدون التزاماً بالقواعد المحددة حتى الآن."

  • Fußball Bundesliga | VfB Stuttgart - RB Leipzig

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    النموذج السويدي

    لا يقدم إيميل فورسبيرغ من نادي لايبزيغ أي سبب للنقد. يترك السويدي شعره ينمو ويطول، كما كان يفعل قبل قيود كورونا، وتساعده ربطة الشعر بالمحافظة على الترتيب.

  • RB Leipzig - Hertha BSC

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    "ذيل الحصان"

    أما بالنسبة لمارسيل سابيتزر، زميل فورسبيرغ في الفريق، فهو بعيد تماماً عن هذا الانتقاد، إذ يصفف شعره بنفسه بسهولة "ذيل الحصان" كما في الصورة.

  • Fußball Bundesliga | Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    الطول المثالي؟

    حتى بالنسبة لبايرن ميونيخ، يبدو كل شيء إلى حد كبير طبيعياً. وخصوصاً أن الهداف - ليون غوريتسكا - لديه تموجات شعر أطول من قبل.

  • Fußball Bundesliga | Werder Bremen- Bayer 04 Leverkusen

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    ضفائر طويلة

    أصبح لدى تاهيت تشونغ من فيردر بريمن ضفائر طويلة بعد أن كان يركض بشعر أجعد كثيف، فهل تساعده هذه الضفائر على الركض بشكل أسرع؟

  • Christian Gross I Trainer Schalke

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    لا مخاوف

    لا يعاني كريستيان غروس مدرب شالكه الجديد من مخاوف بسبب هذه الانتقادات ولأسباب مفهومة وواضحة، ولا يمكن إلا أن يبتسم بتعب في "قضايا تصفيف الشعر" المثيرة للجدل. أندرياس شتينزيمونس / ريم ضوا


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