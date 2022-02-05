ليفركوزن يكتسح دورتموند ويسدي خدمة جليلة لبايرن ميونيخ

ألحق باير ليفركوزن خسارة نكراء بمضيفه بوروسيا دورتموند الذي خاض المباراة في غياب مهاجمه النرويجي إيرلينغ هالاند وتغلب عليه 5-2 الأحد (السادس من فبراير/ شباط 2022)، مُسدياً خدمة كبيرة لبايرن ميونيخ المتصدر في الجولة الحادية والعشرين من بطولة ألمانيا لكرة القدم. ويحلق بايرن في الصدارة متقدماً بفارق 9 نقاط عن دورتموند (52 مقابل 43)، في حين عزز ليفركوزن رصيده في المركز الثالث مع 38 نقطة.

ودخل دورتموند المباراة وفي نيته تقليص الفارق عن بايرن الذي حقق فوزاً صعباً على لايبزيغ (3-2) السبت، لكنه خاضها في غياب هدافه هالاند وقطب دفاعه ماتس هوملس فحل بدلاً من الأخير الفرنسي دان أكسيل زاغادو الذي قدم الهدف الأول هدية لليفركوزن بعد سلسلة من الأخطاء عندما فشل في السيطرة على إحدى الكرات فانتزعها منه التشيكي باتريك شيك وسدد باتجاه المرمى تصدى لها الحارس غريغور كوبل وسارع المدافع الآخر مانويل أكانجي لتشتيتها فتابعها بالخطأ داخل شباك فريقه (10).

وبالنيران الصديقة أيضاً أدرك دورتموند التعادل عندما انبرى يوليان برانت لكرة حرة مباشرة حاول جيريمي فريبونغ أبعادها فحولها خطأ داخل شباك ليفركوزن (16). لكن الشاب الواعد فلوريان فيرتس سرعان ما منح التقدم لليفركوزن مجدداً بعد هجمة مرتدة رائعة شاركها فيها جميع مهاجميه قبل ان يودعها فيرتس الشباك من مسافة قريبة (20).

ولم يكد دورتموند يستفيق من الصدمة حتى منيت شباكه بالهدف الثالث بركلة حرة مباشرة نفذها بإتقان روبرت اندريش (28). وواصل ليفركوزن أفضليته في الشوط الثاني، وأضاف له جوناتان تاه الرابع بتسديدة على الطاير (53) والفرنسي موسى ديابي الخامس (87)، قبل أن يرد دورتموند بهدف بعد فوات الأوان عبر ستيفن تيغيس (89).

ع.ش/ ص.ش (أ ف ب، رويترز)