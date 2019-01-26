ليفركوزن يقلب الطاولة على بايرن ويسدي خدمة لدورتموند

قلب باير ليفركوزن الطاولة على ضيفه بايرن ميونيخ حامل اللقب وحول تخلفه بهدف أمامه إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليسدي خدمة إلى بوروسيا دورتموند المتصدر الذي خرج بالتعادل 1-1 من مباراته ومضيفه اينتراخت فرانكفورت في المرحلة العشرين من بطولة ألمانيا لكرة القدم اليوم السبت (الثاني من شباط/ فبراير 2019).

ورفع دورتموند رصيده إلى 49 نقطة متقدما بفارق 7 نقاط عن الفريق البافاري الذي دفع ثمن الهزيمة مضاعفا إذ تراجع إلى المركز الثالث بفارق الأهداف خلف بوروسيا مونشنغلادباخ الذي خطف فوزا قاتلا على مضيفه شالكه الناقص العدد في نصف الساعة الأخير بعد طرد حارسه ألكسندر نوبل، وذلك بهدفين سجلهما كريستوف كرامر (85) وفلوريان نوهاوس (1+90).

على ملعب كومرزبنك ارينا تقدم القائد ماركو ريوس بهدف لدورتموند في الدقيقة 22 ولكن لوكا جوفيتش تكفل بتسجيل هدف التعادل لفرانكفورت في الدقيقة 36.

وعلى ملعب باي ارينا، أنهى بايرن الشوط الأول من مباراته أمام ليفركوزن، متقدماً بهدف سجله ليون جوريتسكا في الدقيقة 41. ولكن في الشوط الثاني فرض ليفركوزن هيمنته وسجل ثلاثة أهداف حملت توقيع ليون بايلي وكيفن فولاند ولوكاس نيكولاس ألاريو في الدقائق 53 و63 و87.

وعلى الملعب الأولمبي ببرلين اقتنص فولفسبورغ فوزاً غالياً من مضيفه هيرتا برلين بهدف سجله فوتر فيجورست في الدقيقة 65. الفوز رفع رصيد فولفسبورغ إلى 31 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد هيرتا عند 28 نقطة في المركز التاسع.

وعلى ملعب فرنكن ستاديون، أفلت نورنبرغ من هزيمة محققة أمام ضيفه بريمن وتعادل بهدف لمثله. وتقدم بريمن بهدف عن طريق جوهانيس إيجيستين في الدقيقة 64 ولكن قبل أربع دقائق من نهاية المباراة خطف ميكائيل اسحاق هدف التعادل لنورنبرغ. ورفع نورنبرغ رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير مقابل 27 نقطة لبريمن في المركز العاشر.

وعلى ملعب راين نيكار أرينا تعادل هوفنهايم مع دوسلدورف بهدف لمثله. ورفع هوفنهايم رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن مقابل 22 نقطة لدوسلدورف في المركز الثالث عشر. وتقدم بهدف اندريج كراماريتش بهدف لهوفنهايم من ضربة جزاء في الدقيقة 16 وأدرك روين هيننينجز التعادل لدوسلدورف في الدقيقة 46.

وكان لايبزيغ عزز رصيده في المركز الرابع المؤهل الى دوري أبطال اوروبا الموسم المقبل بفوز كبير خارج ملعبه على هانوفر بثلاثية نظيفة.

خ.س/أ.ح (د ب ا، رويترز)