ليفركوزن يستهل حملة الدفاع عن لقبه وبايرن ودورتموند بالمرصاد

يطمح باير ليفركوزن للاحتفاظ بلقب الدوري الألماني (بوندسليغا)، في حين يصمم بايرن ميونيخ على إعادة اللقب إلى بافاريا، فيما يسعى بوروسيا دورتموند جاهدا للعودة إلى عصر الأمجاد.

يفتتح باير ليفركوزن حملة الدفاع عن لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بملاقاة مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ غدا الجمعة (23 آب/أغطس 2024) في الجولة الاولى للمسابقة.

ويلتقي ليفركوزن الذي توج بلقب البوندسليغا في الموسم الماضي دون أن يتلقى أي هزيمة، في إنجاز غير مسبوق، مع بوروسيا مونشنغلادباخ الذي نجا بأعجوبة من الهبوط في الموسم الماضي، حيث حسم بقاءه في الجولة قبل الأخيرة للموسم.

وأبرم بوروسيا مونشنغلادباخ العديد من الصفقات هذا الصيف من أجل العودة للمسار الصحيح، حيث تعاقد مع تيم كلينيست وكيفين شتوغر وفيليب ساندر والصاعد تشارلز هيرمان، كما يستعيد بوروسيا مونشنغلادباخ قلب الدفاع نيكو إلفيدي أملا في إنهاء المسيرة الخالية من الهزائم لليفركوزن والتي امتدت لـ34 مباراة متتالية.

ويستعيد النادي أيضا جهود هدافه في الموسم الماضي روبن هاك بعد تعافيه من الإصابة وغيابه عن أغلب فترة الإعداد للموسم الجديد. ويمتلك بوروسيا مونشنغلادباخ خط هجوم قوي، حيث يضم أيضا الحسن بليا وفرانك أونورا .

وحصد ليفركوزن تحت قيادة مدربه الإسباني الشاب تشابي ألونسو لقبين في أيار/مايو بتتويجه بلقب البوندسليغا للمرة الأولى قبل الفوز بلقب كأس ألمانيا، ثم أتبع ذلك بالتتويج بلقب كأس السوبر على حساب شتوتغارت، حينما سجل باتريك شيك هدفا في الدقائق الأخيرة ليفرض التعادل وتمتد المباراة لركلات الجزاء الترجيحية.

ورغم عدم مشاركة فلوريان فيرتز وجيريمي فريمبونغ وجوناثان تاه واليخاندرو غريمالدو في التشكيل الأساسي، تمكن ليفركوزن من الفوز على شتوتغارت وحسم اللقب. وكانت النقطة السلبية الوحيدة في ليلة تتويج ليفركوزن بلقب كأس السوبر الألماني هي طرد الوافد الجديد مارتين تيرير، لكن عقوبة إيقافه لا تسري على مباريات البوندسليغا.

وشارك الوافد الجديد أليكس غارسيا إلى جانب غرانيت تشاكا في خط الوسط في الوقت الذي تراجع فيه روبرت اندريتش لخط الدفاع، ولم يتضح حتى الآن من الذي سيشارك إلى جانب تشاكا في خط الوسط أمام بوروسيا مونشنغلادباخ.

ويعتبر إيزيكيل بالاسيوس المتوج مع المنتخب الأرجنتيني بلقب كوبا أمريكا هو الغائب الوحيد في صفوف ليفركوزن.

مشجعو ليفركوزن مبتهجون بفوزه بالثنائية الألمانية To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

كبوة بايرن

على الجانب الأخر سيحاول بايرن ميونخ البطل القياسي للبوندسليغا التعويض عن خيبة أمله في الموسم الماضي، حينما حرمه ليفركوزن من التتويج باللقب الثاني عشر على التوالي، حيث يبدأ النادي البافاري مشواره بملاقاة مضيفه فولفسبورغ تحت قيادة مدربه البلجيكي الجديد فينسنت كومباني.

وأنهى فولفسبورغ الموسم الماضي في المركز الثاني عشر بعدما تعاقد مع المدرب رالف هازنهاتل قبل ثماني جولات من نهاية الموسم لينهي مشواره مبتعدا بفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط. واستهل هازنهاتل مسيرته في أول موسم كامل له مع فولفسبورغ بالفوز على كولبنز المنافس بالدرجة الرابعة، بهدف دون رد في الدور الأول لكأس ألمانيا، حيث سجل الجناح البولندي ياكوب كامينسكي هدف الحسم، بعد أن صنع ثلاثة أهداف في آخر أربع مباريات له. ومن المتوقع أن يحتفظ كامينسكي بموقعه في مركز الجناح الأيسر في الوقت الذي يغيب فيه يواكيم مايهلي وروجيريو والوافدين حديثا ماتيس انجيلي واستر فرانكس وكيفين بيهرنس.

ومن المقرر أن يشارك الحارس الجديد كاميل غرابارا منذ البداية مع فولفسبورغ بدلا من كوين كاستيلس الذي رحل للدوري السعودي.

وفاز بايرن ميونخ على فريق الدرجة الثانية اولم 4 /صفر في الدور الأول لكأس ألمانيا في مستهل عصر كومباني، بعد تعزيز صفوفه بلاعب الوسط البرتغالي جواو بالينيا ومايكل أوليس الفائز مع منتخب فرنسا بالميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024. ومن المقرر أن يقود القناص الإنجليزي هاري كين خط هجوم النادي البافاري في حضور بالينيا وأوليس.

ويفتقد بايرن لجهود الوافد الجديد هيروكي إيتو إلى جانب يوسيب ستانيسيتش المتوج مع ليفركوزن بثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي، لكن من المتوقع مشاركة ساشا بوي في مركز الظهير الأيمن في الوقت الذي سيتصارع فيه رافاييل غيريرو وألفونسو ديفيز على مركز الظهير الأيسر.

هل يتألق نوري شاهين مع درتموند مدربا كما تألق معه لاعبا ويعيد للفريق تألقه وإحراز ألقاب؟ صورة من: Marco Steinbrenner/DeFodi Images/picture alliance

هل يعيد نوري شاهين دورتموند لعصره الذهبي؟

ويتطلع نوري شاهين المدرب الجديد لبوروسيا دورتموند لتسجيل بداية إيجابية مع فريقه لدى مواجهة ضيفه اينتراخت فرانكفورت مساء السبت على ملعب سيغنال إيدونا بارك. وسيكون شاهين النجم السابق لدورتموند مطالبا بإعادة الفريق لعصر الذهبي من أجل كسب ود الجماهير العاشقة لكرة القدم.

وبدأ دورتموند مشواره هذا الموسم بالفوز على لوبيك 4/1 في الدور الأول لكأس ألمانيا مع مشاركة الوافدين الجديدين فالديمار أنطون وباسكال غروس منذ البداية، حيث سجل أنطون هدفا، ومن المتوقع مشاركتهما منذ البداية أمام فرانكفورت.

ومن المتوقع أيضا أن يشارك منذ البداية المدافع يان كوتو والمهاجم ماكسيميليان بيير في ظل غياب المهاجم الغيني الجديد سيرهو جيراسي بسبب الإصابة في الركبة ، لكن الحارس غريغور كوبل من المتوقع مشاركته منذ البداية بعد استبداله خلال مباراة الكأس.

ويبدأ شتوتغارت وصيف الموسم الماضي، مشواره في الموسم الجديد بملاقاة مضيفه فرايبورغ يوم السبت. وفي باقي المباريات يلتقي ماينز مع يونيون برلين وهوفنهايم مع هولشتاين كيل الصاعد حديثا لدوري الأضواء، وأوغسبورغ مع فيردر بريمن ولايبزيغج مع بوخوم يوم السبت، على أن يلتقي سانت باولي مع هايدنهايم يوم الأحد.

خ.س/ع.ج (د ب أ)