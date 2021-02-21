ليفركوزن يخسر أمام فرايبورغ ويبتعد عن "المربع الذهبي"

واصل باير ليفركوزن تقهقره في الآونة الأخيرة ومني بهزيمته الأولى على أرضه ضد فرايبورغ منذ 2012 وجاءت بنتيجة (2/1) الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

ودخل فريق المدرب الهولندي بيتر بوس اللقاء بمعنويات مهزوزة بعد تعادلين في المرحلتين الماضيتين وهزيمتين في الدور الثاني لمسابقة "يوروبا ليغ" على يد يونغ بويز السويسري، يضاف إليها خروجه في الثاني من الشهر الحالي على يد فريق من الدرجة الرابعة من ثمن نهائي مسابقة كأس ألمانيا.

وصعق فرايبورغ مضيفه بافتتاح التسجيل في الدقيقة 50 عبر إرمدين دميروفيتش من تمريرة لوكاس هولر العرضية. وأضاف هولر الهدف الثاني بعد 61 دقيقة، وبعد ذلك بتسع دقائق قلص ليون بايلي الفارق لليفركوزن بتسديدة قوية ليمهد الطريق أمام نهاية مثيرة ضغط خلالها صاحب الأرض بحثا عن التعادل.

وكان فريق المدرب بيتر بوش يتصدر المسابقة في ديسمبر/ كانون الأول لكن ليفركوزن انتصر مرة واحدة في آخر ست مباريات ليتراجع للمركز السادس برصيد 37 نقطة متأخرا بخمس نقاط عن المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا. وقفز فرايبورغ إلى المركز الثامن وله 34 نقطة.

ماينز يتعثر بميدانه

بدوره، انهزم ماينز على أرضه أمام أوغسبورغ بهدف نظيف. ويدين أوغسبورغ بفوزه الأول في المراحل الخمس الأخيرة التي شهدت سقوطه أربع مرات، الى أندريه هاهن الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 25، مانحا فريقه انتصاره السادس تواليا على منافسه (أحدها في الكأس).

ماينز ينهزم بميدانه أمام أوغسبورغ

ورفع أوغسبورغ بفوزه السابع للموسم رصيده الى 26 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد ماينز عند 17 في المركز السابع عشر لكن بفارق نقطة فقط عن منطقة الأمان.

برلين يتعادل مع هوفنهايم

وفي نفس الجولة، تعادل أونيون برلين مع ضيفه هوفنهايم (1/1) خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد. وتقدم أونيون برلين بهدف سجله ماكس كروزه في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء، وتعادل هوفنهايم بهدف سجله نيكو شلوتيربيك، لاعب يونيون برلين، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 29.

ورفع أونيون برلين رصيده إلى 34 نقطة في المركز السابع، كما رفع هوفنهايم رصيده إلى 27 نقطة في المركز الحادي عشر.

ع.ش/أ.ح (رويترز، أ ف ب)