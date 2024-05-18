ليفركوزن يتوج بطلا للدوري الألماني بدون هزيمة وبايرن ثالثا

في آخر جولة بالبوندسليغا، واصل ليفركوزن أرقامه القياسية وليتوج بطلا للدوري بدون هزيمة. وفيما خسر بايرن ميونيخ آخر مبارياته هذا الموسم والمركز الثاني الذي احتله شتوتغارت، هبط كولن للمرة السابعة في تاريخه للدرجة الثانية.

بات فريق باير ليفركوزن بطل ألمانيا، لموسم 2023/2024، أول فريق في تاريخ الدوري الالماني لكرة القدم (بوندسليغا) ينهي موسمًا بكامله من دون أي خسارة بعد فوزه على أوغسبورغ 2-1 ضمن الجولة الرابعة والثلاثين، الجولة الأخيرة، بالبطولة الأهم في ألمانيا اليوم السبت (18 مايو/ أيار 2024).

وعلى ملعب باي أرينا، معقل بايرليفركوزن، قطع فيكتور بونيفاس الكرة من توماس كوبيك حارس مرمى أوغسبورغ ليضعها في الشباك في الدقيقة 12 قبل أن يضاعف روبرت أندريش، الذي انضم لتشكيلة ألمانيا المبدئية لبطولة أوروبا 2024، النتيجة من مسافة قريبة في الدقيقة 27. وقلص ميرت كومور لاعب أوغسبورغ الفارق بعد مرور ساعة بقليل.

وأنهى ليفركوزن الموسم في صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 90 نقطة بفارق 17 نقطة أمام شتوتغارت صاحب المركز الثاني و18 نقطة عن بايرن ميونيخ صاحب المركز الثالث.

وعزّز رجال المدرب الإسباني شابي ألونسو سلسلة مبارياتهم بلا هزيمة إلى 51 في مختلف المسابقات، وأمسوا على بعد مباراتين فقط من إنهاء موسم كامل من دون أي خسارة، عندما يواجهون أتالانتا الإيطالي في نهائي الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الأربعاء (22 مايو/ أيار)، وكايزرسلاوترن من الدرجة الثانية في نهائي كأس ألمانيا السبت المقبل (25 مايو/ أيار) في الملعب الأولمبي في برلين.

وتوج ليفركوزن قبل بضعة أسابيع بلقب البوندسليغا للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن ينجح اليوم في تحقيق هدفه المتمثل في إنهاء الموسم دون هزيمة. ويذكر أن بايرن ميونيخ كان قريبا من تحقيق الدوري بلا هزيمة مرتين من قبل في موسمي 1986 1987/ و2012/ 2013 لكنه تلقى هزيمة واحدة في المرتين.

النجم الشاب فلوريان فيرتس، نجم ليفركوزن يرفع درع الدوري الألماني (بوندسليغا) لأول مرة في تاريخ النادي الممتد لـ120 عاما. صورة من: Wolfgang Rattay/REUTERS

وعلى الجانب الأخر هبط فريق كولن (كولونيا) لدوري الدرجة الثانية بعد خسارته على ملعب هايدنهايم 1/ 4 واقتنص شتوتغارت وصافة البوندسليغا بفوزه على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 4 /صفر، تزامنا مع خسارة بايرن ميونيخ البطل القياسي للمسابقة، على ملعب مضيفه هوفنهايم 2/ 4.

وعلى ملعب فويت أرينا، حسم هايدنهايم فوزه على كولن بأربعة أهداف مقابل هدف، حيث سجل إرين دينكسي الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 16 و22 ثم أحرز تيم كلينيست ويان نيكلاس بيست الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 76 و78 فيما سجل شتيفن تيغيس الهدف الوحيد لكولن في الدقيقة 64.

وتوقف رصيد كولن عند 27 نقطة في المركز الثاني من القاع ليرافق درامشتاد للدرجة الثانية .

لينتون ماينا لاعب كولن يغطي وجهه بقميصة بعد تأكد توديع الفريق للبطولة وهبوطه رسميا للدرجة الثانية (18/5/2024). صورة من: Sebastian Widmann/Getty Images

وفي الوقت نفسه، سيخوض فيه بوخوم ملحق الصعود والهبوط للبوندسليغا في مواجهة صاحب المركز الثالث بالدرجة الثانية بعد حلوله في المركز الثالث من القاع بفارق الأهداف خلف أونيون برلين صاحب المركز الخامس عشر.

وخسر بوخوم على ملعب فيردر بريمن 1/ 4 في الوقت الذي فاز فيه أونيون برلين على ضيفه فرايبورغ 2 /1 وضمن ماينز البقاء في دوري الأضواء والشهرة بفضل فوزه المثير على مضيفه فولفسبورغ 3 /1.

وفي باقي المباريات فاز بوروسيا دورتموند على دارمشتات الذي هبط للدرجة الثانية، 4 /صفر وتعادل أينتراخت فرانكفورتمع لايبزيغ بهدفين مقابل هدفين.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)