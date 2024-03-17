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عالم الرياضةألمانيا

ليفركوزن يبتعد بصدارة الدوري الألماني بفوز صعب على فرايبورغ

١٧ مارس ٢٠٢٤

احتفظ باير ليفركوزن بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم متقدما بعشر نقاط عن أقرب منافسيه بايرن ميونيخ حامل اللقب، بعد فوزه الصعب على فرايبورغ بنتيجة 3 / 2. وحقق ليفركوزن بفوزه اليوم رقمين قياسيين.

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افتتح فلوريان فيرتس (رقم 10) التسجيل لليفركوزن في شباك فرايبوغ (الصورة أرشيف 29/10/2023)
افتتح فلوريان فيرتس (رقم 10) التسجيل لليفركوزن في شباك فرايبوغ مثلما فعل في المباراة السابقة في مباراة الذهاب (الصورة، أرشيف: 29/10/2023)صورة من: Horst Mauelshagen/pepphoto/IMAGO

انتزع باير ليفركوزن، الذي لم يخسر في جميع المسابقات هذا الموسم، فوزا ثمينا خارج ملعبه على حساب فرايبورغ بنتيجة 3 / 2 ضمن منافسات الجولة 26 بالدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد (17 مارس/ آذار 2024).

وتقدم ليفركوزن بهدف مبكر سجله فلوريان فيرتس بعد مرور 85 ثانية. وتعادل فرايبورغ سريعا بهدف للاعبه الياباني ريتسو دوان في الدقيقة العاشرة.

وأنهى ليفركوزن الشوط الأول متفوقا بهدف ثان سجله آدم هلوتسيك في الدقيقة 40. وأضاف باتريك شيك الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 53.

لكن فرايبورغ قلص الفارق بهدف ثان سجله يانيك كيتيل في الدقيقة 79. ورغم هدف تقليص الفارق والضغط المتأخر من الفريق المضيف، فإن ليفركوزن صمد ليحقق الفوز 22 في الدوري هذا الموسم، وهو رقم قياسي للنادي.
ورفع باير ليفركوزن، الذي سجل رقما قياسيا أيضا للنادي بفوزه السادس على التوالي خارج أرضه في الدوري، رصيده إلى 70 نقطة في الصدارة، ليبقى متفوقا بعشر نقاط عن بايرن ميونيخ حامل اللقب، قبل ثماني مباريات على نهاية الدوري.

وتجمد رصيد فرايبورغ عند 33 نقطة في المركز التاسع.

ز.أ.ب/ص.ش (د ب أ، رويترز)

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