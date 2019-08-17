ليفركوزن وفرايبورغ يزاحمان دورتموند على الصدارة

تقاسم فريقا باير ليفركوزن وفرايبورغ صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم ـ بوندسليغاـ مع فريق بوروسيا دورتموند، وذلك بعد فوزهما في مباراتيهما بالجولة الثانية من الدوري اليوم السبت (24 آب/ أغسطس 2019).

فقد حقق باير ليفركوزن الفوز على فورتونا دوسلدورف بثلاثة أهداف مقبل هدف واحد، فيما فاز فرايبورغ على بادربورن بنفس النتيجة كما شهدت أيضا هذه الجولة فوز بوروسيا مونشنجلادباخ على ماينز أيضا بثلاثة اهداف مقابل هدف وهوفنهايم على فيردر بريمن بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتعادل أوغسبورغ مع أونيون برلين بهدف واحد لكل منهما.

وعلى ملعب إسبريت أرينا، فاز باير ليفركوزن على مضيفه فورتونا دوسلدورف بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث سجل أهداف ليفركوزن لويس باكير، لاعب دوسلدورف، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السادسة وتشارلز أرانجويز الهدف الثاني في الدقيقة 33 وكريم بلعربي في الدقيقة 39، فيما سجل هدف فورتونا دوسلدورف ألفريدو موراليس في الدقيقة 82.

وبذلك رفع باير ليفركوزن رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف بوروسيا دورتموند، المتصدر، وفرايبورغ صاحب المركز الثاني، فيما توقف رصيد فورتونا عند ثلاث نقاط في المركز الثامن.

فريبورغ ألحق الهزيمة الثانية ببادربون

وفي مباراة أخرى قلب فريق فرايبورغ تأخره بهدف أمام ببادربورن إلى فوز ساحق بثلاثة أهداف مقابل هدف. وتقدم بادربورن بهدف مبكر سجله ستريلي مامبا في الدقيقة الثالثة، وتعادل لوكا فالدشميدت لفرايبورغ في الدقيقة 21 من ركلة جزاء وأضاف نيلز بيترسن الهدف الثاني في الدقيقة 40 قبل أن يختتم تشانج هون كون أهداف فرايبورغ في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع فرايبورغ رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف بوروسيا دورتموند وأمام باير ليفركوزن، فيما يظل فريق بادربورن بلا نقاط.

كما فاز هوفنهايم بشق الأنفس على فيردر بريمن بثلاثة أهدف مقابل هدفين. وسجل أهداف هوفنهايم ارمين بيسكاسيتش وايلاس ايبو وبافيل كاديرابيك في الدقائق 54 و59 و87، فيما سجل هدفي فيردر بريمن نيكلاس فولكروج ويويا اوساكو في الدقيقتين 42 و81. فيما أكمل بريمن المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 77 بعد طرد جوهانيس إيجيستين لحصوله على إنذارين. وحصد هوفنهايم أول ثلاث نقاط له هذا الموسم ليقفز للمركز التاسع، فيما يظل فيردر بريمن بلا نقاط.

ماينز ينتظر الفوز في الدوري الألماني هذا الموسم

وعلى ملعب أوبيل أرينا، حول بوروسيا مونشنجلادباخ تأخره بهدف أمام ماينز إلى فوز بثلاثة مقابل هدف. وتقدم ماينز بهدف سجله روبين كايسون في الدقيقة 18، وتعادل ستيفان لاينير لمونشنجلادباخ في الدقيقة 31 قبل أن يسجل الحسن بيليا وبريل إيمبولو هدفين في الدقيقتين 77 و79. ورفع بوروسيا مونشنجلادباخ رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع، وظل فريق ماينز بلا نقاط.

وخيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت أوغسبورغ بضيفه أونيون برلين. وتقدم روبين فارجاس لأوغسبورغ في الدقيقة 59 وتعادل سيباستيان أندرسون لأونيون برلين في الدقيقة 80. كما شهدت المباراة طرد كيفين شلوتيربيك لاعب أونيون برلين في الدقيقة 83. وحصد أوغسبورغ أول نقطة له في الدوري وهو نفس الحال بالنسبة لأونيون برلين.

ح.ع.ح/ ع.خ (د.ب.أ)