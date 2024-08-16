ليفركوزن وشتوتغارت في مواجهة تاريخية بكأس السوبر الألمانية

بتعطش لإحراز لقب آخر وبدء الموسم الكروي الجديد بثقة أكبر، يستضيف ليفركوزن وصيفه في البوندسليغا شتوتغارت بمواجهة تاريخية في كأس السوبر الألمانية، التي لا يشارك فيها ميونيخ أو دورتموند لأول مرة منذ ثلاثة عقود.

يستضيف باير ليفركوزن بطل الدوري والكأس من دون هزيمة، وصيفه في الدوري شتوتغارت، في مباراة كأس السوبر الألمانية غدا السبت (16 آب/ أغسطس 2024) بمواجهة تاريخية في المسابقة التييغيب عنها بايرن ميونيخ أو بوروسيا دورتموند للمرة الأولى منذ عام 1993.

ويعكس هذا الواقع والانتظار لفترة 31 عاماً لغياب أحد عملاقي ألمانيا، صورة واضحة عما كان عليه الموسم الماضي الذي سيطر عليه باير ليفركوزن من دون قسمة مع أحد بإحرازه ثنائية الدوري والكأس من دون تعرضه لأي هزيمة في المسابقتين.

فاز ليفركوزن الذي كان على مدى عقود من الزمن مادة دسمة للسخرية، إذ أُطلق عليه "نيفركوزن"، باعتباره وصيفا دائما للبطل في كرة القدم الألمانية، بأول لقب له في الدوري الألماني بطريقة مذهلة.

أصبح فريق المدرب الإسباني تشابي ألونسو أول نادٍ في تاريخ ألمانيا يفوز بلقب "بوندسليغا" من دون هزيمة، حيث حقق 28 فوزا مقابل 6 تعادلات، وهو الرقم القياسي الذي أفلت من قبضة بايرن المتوّج بدرع الدوري 33 مرة.

كما حقق ليفركوزن ثنائية تاريخية بفوزه بكأس ألمانيا (فاز على كايزرسلاوترن من الدرجة الثانية 1-0) ووصل إلى نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" حيثخسر أمام أتالانتا الإيطالي 0-3، في هزيمته الوحيدة في 53 مباراة خاضها في الموسم المنصرم.

قال السويسري غرانيت تشاكا، أحد العناصر الأساسية في خط الوسط الذي لعب دورا أساسيا في تحقيق نجاحات فريقه في الموسم الماضي، خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس: إن ليفركوزن البطل بعيد كل البُعد عن الرضا بعد موسمه القياسي.

وتابع اللاعب البالغ 31 عاما، متحدثا عن المواجهة المنتظرة على ملعب "باير أرينا" أمام شتوتغارت "نحن على أرضنا ضد فريق جيّد للغاية، بالتأكيد، ولكن مع جماهيرنا، أعتقد أننا قادرون على الفوز بالكأس بعد موسمنا، لكي نخطو الخطوة الأولى". وأضاف "تمنحك الكأس الكثير من الثقة للمباراة الأولى في الدوري الألماني. نشعر بالجوع ونحن نريد هذه الكأس".

هل يخطف شتوتغارت كأس السوبر من ليفركوزن أم يبقى وصيفا له كما في البوندسليغا؟ صورة من: Robin Rudel/Sportfoto Rudel/IMAGO

هل يبقى شتوتغارت وصيفا؟

ووضع تشاكا خبرته الكبيرة بخدمة مجموعة من النجوم الشباب، منهم الجناح المولود في إنكلترا والذي يدافع عن ألوان المنتخب النيجيري ناثان تيلا الوافد الجديد أيضا الصيف الماضي.

قال تيلا، صاحب ستة أهداف وخمس تمريرات حاسمة في جميع المسابقات الموسم الماضي، في معسكر ليفركوزن التحضيري: إن الفريق يريد التطور في الموسم الجديد 2024-2025. وأردف قائلاً "كانت المعايير التي وضعناها في الموسم الماضي مرتفعة للغاية... كانت لا تُصدق تقريبا". واستطرد ابن الـ 25 عاما "نريد أن نقترب منها مرة أخرى، إن لم نتجاوزها".

وستكون مباراة غد السبت أول اختبار لمعرفة ما إذا كان ليفركوزن قادرا على مواصلة مسيرة الموسم الماضي المذهلة. وأضاف تيلا "نحن جميعا نركّز على تلك المباراة. نحن مستعدون لذلك".

وقد أنهى ليفركوزن موسمه القياسي مع المدرب الشاب تشابي ألونسو (42 عاما)، برصيد 90 نقطة، أي أفضل بـ40 نقطة عن الموسم ما قبل الماضي.

ويأمل ليفركوزن بإحراز كأس السوبر للمرة الأولى في تاريخه، حيث سبق له أن خسر أمام فيردر بريمن بركلات الترجيح في مشاركته الوحيدة عام 1993.

في المقابل نجح شتوتغارت، الذي حلّ في المركز الثاني في "بوندسليغا" متقدما على عملاق بافاريا بايرن ميونيخ، بدوره في حصد 40 نقطة أكثر من رصيده الإجمالي في الموسم ما قبل الماضي. أدهشت إنجازات شتوتغارت، عملاق كرة القدم الألمانية النائم كما أطلق عليه البعض، نقاد الساحرة المستديرة بالنظر إلى الصراعات التي خاضها للبقاء بين أندية النخبة في المواسم الأخيرة.

ففي الموسم ما قبل الماضي، كان يحتل المركز الأخير قبل وصول المدرب سيباستيان هونيس (42 عاما) الذي حال دون هبوطه إلى الدرجة الثانية وحافظ على مقعده في "بوندسليغا" بفوزه في ملحق من مباراتين ضد هامبورغ من الدرجة الثانية.

وقال المهاجم الجديد البوسني إيرميدين ديميروفيتش الذي حلّ بديلا للغيني سيرهو غيراسي المنتقل إلى دورتموند، إن كأس السوبر "هي أكثر من مجرد مباراة تحضيرية للموسم الجديد". وفي حديثه لموقع الدوري الألماني، قال المهاجم: إن شتوتغارت يرى في كأس السوبر فرصة "للفوز باللقب الأوّل منذ فترة طويلة"، مضيفا "سنبذل قصارى جهدنا للفوز بالمباراة".

وبخلاف ليفركوزن، أحرز شتوتغارت كأس السوبر مرة واحدة في مشاركته الوحيدة بفوزه على هانوفر 3-1 في عام 1992.

ع.ج/ ع.ج.م (أ ف ب)