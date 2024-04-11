ليفركوزن على أعتاب التتويج بلقب البوندسليغا للمرة الأولى

استعدادًا للخطوة الأخيرة نحو تحقيق إنجاز تاريخي، يسير نادي ليفركووزن بخطى ثابتة وواثقة نحو لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، بقيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو، وبأداء استثنائي وسط تفاؤل لنيل التتويج.

يستعد نادي باير ليفركوزن لحسم تتويجه بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) للمرة الأولى في تاريخه، بعد موسم استثنائي لفريق المدرب الإسباني تشابي ألونسو.

وأصبح ليفركوزن على بعد خطوة واحدة فقط من التتويج باللقب هذا الموسم بفضل تفوقه بفارق 16 نقطة على بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني، وشتوتغارت ثالث الترتيب. وسيتوج ليفركوزن بلقب الدوري الألماني حال فوزه على فيردر بريمن يوم الأحد المقبل.

ومن الممكن أن يتوج ليفركوزن باللقب يوم السبت المقبل، إذا خسر بايرن ميونخ وشتوتغارت أمام كولون وآينتراخت فرانكفورت على التوالي.

ولم يتلق ليفركوزن أي هزيمة طوال 41 مباراة خاضها على مستوى كافة المسابقات وينافس بقوة على ثلاثة ألقاب، حيث أنه بخلاف اقترابه بشدة من لقب البوندسليغا، بلغ الفريق نهائي كأس ألمانيا حيث يلتقي مع كايزرس لاوترن في 25 أيار/مايو المقبل، بجانب تأهله إلى دور الثمانية من الدوري الأوروبي بعد مسيرة مثالية في البطولة القارية حيث حقق الفوز في جميع مبارياته الست في دور المجموعات قبل أن يتفوق في دور الستة عشر على كارباج اقدام من آذربيجان.

وسجل ليفركوزن 24 انتصارا في البوندسليغا مقابل أربعة تعادلات، ويمتلك ثاني أقوى خط هجوم خلف بايرن ميونخ، بتسجيله 69 هدفا، مقابل امتلاكه أقوى خط دفاع حيث اهتزت شباكه 19 مرة فقط خلال 28 مباراة.

ومهد الفريق طريقه نحو منصة التتويج بتسجيل عشرة انتصارات متتالية، من بينها الفوز المثير على بايرن ميونخ 3 /صفر ، ويرجع أخر تعثر للفريق، إلى تعادله السلبي مع بوروسيا مونشنغلادباخ في 27 كانون الثاني/يناير الماضي.

كما استفاد ليفركوزن كثيرا من تراجع ملاحقه المباشرة بايرن ميونخ الذي تعثر أربع مرات في أخر سبع مباريات، بداية من الخسارة أمام بوخوم 2/3 ثم تعادله مع فرايبورغ 2/2 وصولا لخسارتين متتاليتين.

وحصد ليفركوزن 76 نقطة من 28 مباراة في ثاني أعلى حصيلة نقاط في هذه المحطة من الموسم في تاريخ البوندسليغا، حيث جمع بايرن ميونخ 78 نقطة خلال المحطة ذاتها في موسم 2013/2014، حينما حسم النادي البافاري اللقب في الجولة السابعة والعشرين.

لنادي باير ليفركوزن ماض عريق في التاريخ الكروي. صورة من الأرشيف بايرليفركوزن وبرشلونة عام 1988 صورة من: Eissner/Kicker/IMAGO

ويعول نادي باير ليفركوزن بشكل كبير في خط هجومه على الثنائي أليكس جريمالدو وجيريمي فريمبونغ بعد أن ساهما فيما بينهما بـ49 هدفا وتمريرة حاسمة، في الوقت الذي يقدم فيه فلوريان فيرتز مستويات مذهلة أيضا مع الفريق.

لكن الفريق سيفتقد لجهود المهاجم التشيكي الدولي آدم هلوزيك لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع بسبب إصابة في الكاحل الأيسر.

وأعلنت رابطة الدوري الألماني أن باير ليفركوزن لن يتسلم درع البوندسليغا على الفور، إذا فاز باللقب في الجولة المقبلة.

وأكدت الرابطة أن الفريق الذي يقوده المدرب الإسباني تشابي ألونسو سيحصل على الدرع في مباراة الجولة الأخيرة، وفقا للتقاليد.

من جانبه يستهدف بايرن ميونخ الفوز على ضيفه كولن من أجل مصالحة جماهيره عقب الكبوة المحلية الأخيرة، وبهدف الاقتراب خطوة جديدة من تأمين التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وبعد الفوز بلقب البوندسليغا في المواسم الـ11 الماضية بات أقصى طموح النادي البافاري، إنهاء الموسم في مركز الوصيف وسط صراع شرس مع شتوتغارت.

وحصل بايرن على دفعة معنوية جراء تعادله المثير مع مضيفه ارسنال الإنجليزي بهدفين لمثلهما في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، ليبقى اللقب القاري هو الأمل الأخير للفريق لإنقاذ موسمه من الفشل بعد خسارة لقب البوندسليغا حسابيا والخروج من كأس ألمانيا.

ولا يختلف الحال كثيرا بالنسبة لشتوتغارت، الذي يطمح لتجاوز عقبة فرانكفورت لمزاحمة بايرن على مركز الوصيف في ظل امتلاك كل منهما 60 نقطة.

ويستهدف بوروسيا دورتموند الخروج فائزا من المواجهة الصعبة أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ يوم السبت من أجل استعادة موقعه في المربع الذهبي.

وتراجع دورتموند للمركز الخامس برصيد 53 نقطة بفارق الأهداف فقط عن لايبزغ صاحب المركز الرابع والذي يواجه ضيفه فولفسبورج يوم السبت.

وتنطلق المرحلة التاسعة والعشرين للبوندسليغا غدا الجمعة بمباراة أوغسبورغ مع يونيون برلين، ويلتقي يوم السبت بوخوم مع هايدنهايم وماينز مع هوفنهايم، على أن يلتقي فرايبورغ مع دارمشتاد يوم الاحد.

ع.أ.ج (د ب ا)