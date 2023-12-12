ليفربول يُطارد صفقة بايرن ميونيخ الضائعة!

ذكرت تقارير صحفية أن ليفربول دخل بقوة على خط صفقة لاعب كان قريبا جدا من حمل قميص بايرن ميونيخ في فترة الانتقالات الصيفية. "الريدز" يأمل تقوية خط وسطه بالدولي البرتغالي، الذي يُسيل لُعاب أندية أوروبية كبيرة.

ليس سرا أن جواو بالينيا من اللاعبين المطلوبين بشدة في عدة أندية أوروبية كبيرة، فالدولي البرتغالي يتمتع بقراءة رائعة لمجريات المباريات، وقدرة على التكيف مع طرق تكتيكية متنوعة. فضلا عن قتاليته الكبيرة فوق المستطيل الأخضر.

وكان متوسط ميدان فولهام الإنجليزي قريبا للغاية من حمل قميص بايرن ميونيخ في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بيد أن الصفقة فشلت قبل لحظات قليلة فقط من إسدال الستار عن سوق الانتقالات الصيفية.

ويبدو أن صاحب الـ 28 عاما اقترب هذه المرة من الرحيل عن فولهام، والانتقال إلى فريق آخر في فترة الانتقالات الشتوية.

فقد ذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" أن فريق ليفربول الإنجليزي دخل في مفاوضات مع وكيل جواو بالينيا من أجل التعاقد معه، وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن ليفربول يواجه منافسة من أندية مانشستر يونايتد وأرسنال الراغبة بدورها في الحصول على خدمات بالينيا.

وتابع المصدر ذاته أن جواو بالينيا ارتبط منذ فترة طويلة بالانتقال إلى ليفربول، حيث تم طرح اسم الدولي البرتغالي على طاولة "الريدز" كبديل للبرازيل فابينيو، الذي رحل عن ليفربول في الصيف.

وأشارت صحيفة "ليفربول إيكو" أن جواو بالينيا في طريقه إلى مغادرة فريق فولهام في فترة الانتقالات الشتوية، إذ تبدو أن فرصة انتقال متوسط الميدان البرتغالي أكبر في الانتقال إلى أندية إنجليزية، بالمقارنة مع فريق بايرن ميونيخ الألماني، والذي كان قريبا من ضم اللاعب.

ولفت المصدر ذاته أن فريق فولهام يرغب في الحصول على 60 مليون جنيه إسترليني من عملية بيع جواو بالينيا. وأضاف أن فولهام مدد توقيعه مع بالينيا حتى سنة 2028 لكن ربما مع إدراج بند يسمح له بمغادرة الفريق حال وصول عرض كبير.

ويرغب ليفربول في تقوية خط وسط بشكل كبير، رغم تعاقده مع عدة أسماء لامعة مثل سوبوسلاي وأليستر. ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حيث يأمل الفريق الإنجليزي العريق في الوقوف مجددا على منصات التتويج بعد الأداء المخيب في الموسم الماضي.