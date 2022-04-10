ليفربول يفرض التعادل على سيتي ويبقي المنافسة على اللقب مشتعلة

حافظ مانشستر سيتي على تصدره للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق نقطة واحدة عن ليفربول ، بعد تعادلهما 2-2 في قمة مثيرة وممتعة في استاد الاتحاد اليوم الأحد (العاشر من أبريل/نيسان 2022).

وبقي صراع المنافسة على اللقب بين الفريقين دون أي تغيير، حيث ظل مانشستر سيتي متربعا على الصدارة برصيد 74 نقطة، متفوقا بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه ليفربول ، لتتواصل المنافسة الضارية بينهما قبل 7 مراحل على نهاية الموسم.

وشهدت المباراة مشاركة النجم الدولي المصري محمد صلاح في القائمة الأساسية لليفربول، حيث خاض المباراة حتى نهايتها، فيما تواجد النجم الجزائري رياض محرز على مقاعد بدلاء سيتي، قبل أن يتم الدفع به في الدقيقة 75.

وبادر البلجيكي كيفن دي بروين بالتسجيل مبكرا لمصلحة مانشستر سيتي في الدقيقة الخامسة، لكن البرتغالي دييغو جوتا منح التعادل لليفربول في الدقيقة 13.

وأعاد البرازيلي غابرييل جيسوس التقدم لمانشستر سيتي مرة أخرى، بتسجيله الهدف الثاني للفريق السماوي في الدقيقة 36، قبل أن يحرز السنغالي ساديو ماني هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 46.

بهذا التعادل، أوقف مانشستر سيتي سلسلة انتصارات ليفربول، التي استمرت طوال مبارياته العشر الماضية في الدوري الإنجليزي، حيث باتت هذه هي المباراة الأولى التي يفشل فيها الفريق الأحمر في تحقيق الفوز بالمسابقة، منذ تعادله 2 / 2 مع مضيفه تشيلسي في الثاني من كانون الثاني/يناير الماضي.

فريقا يوغن كلوب وبيب غوارديولا فشلا في حسم مباراة القمة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح أي منهما.

وبذلك، واصل ليفربول عجزه عن تحقيق أي انتصار على مانشستر سيتي للمباراة الخامسة على التوالي، حيث يرجع آخر فوز للفريق الأحمر على نظيره السماوي إلى 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، حينما تغلب عليه 3 / 1 على ملعب (آنفيلد).

كما أخفق ليفربول في تحقيق الفوز على سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي على ملعب (الاتحاد)، معقل فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، الذي استضاف لقاء اليوم، للقاء السادس على التوالي، حيث يعود فوزه الأخير على هذا الملعب في البطولة العريقة إلى 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، عندما فاز 4/1.

يذكر أن هذا هو التعادل السادس والخمسين بين الفريقين في مختلف المسابقات، فيما حقق ليفربول 105 انتصارات، مقابل 58 فوزا لمانشستر سيتي خلال 219 لقاء جرى بين الفريقين.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ)