ليفربول يضع شرطاً للتخلي عن محمد صلاح!

جذب النجم المصري محمد صلاح الأنظار إليه بقوة في الموسم الماضي، فقد تُوج نجم ليفربول بجائزة أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فضلاً عن فوزه بجائزة هداف "البريميرليغ" برصيد 32 هدفاً.

ولم يتوقف توهج صلاح فقط على المستوى المحلي، بل استطاع صاحب القدم اليُسرى الساحرة قيادة ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا أعرق المسابقات الأوروبية في عالم الساحرة المستديرة، قبل أن يُغادر المباراة مُصاباً بعد تعرضه لتدخل قوي من قائد ريال مدريد سيرجيو راموس.

ومنذ إصابته في الكتف تراجع مستوى صلاح بشكل ملحوظ، وهز شباك الفرق المنافسة في هذا الموسم فقط ثلاث مرات في الدوري الإنجليزي، وهو ما فتح التكهنات عن مستقبل النجم المصري مع ليفربول.

وفي هذا الشأن، ذكر موقع سبورت أن ليفربول ربما يوافق على مغادرة صلاح النادي الإنجليزي، وأضاف الموقع الفرنسي أن "الريدز" يُريد الحصول على مبلغ 160 مليون يورو من أجل السماح للنجم المصري بالرحيل.

وتابع نفس المصدر أن وجهة محمد صلاح القادمة قد تكون "الليغا" الإسبانية، خاصة وأن عملاقي الدوري الإسباني برشلونة وريال مدريد أبديا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية رغبة كبيرة في الحصول على خدمات الدولي المصري.

يُشار إلى أن محمد صلاح (26 عاماً) يربطه عقد طويل مع ليفربول يمتد حتى 2023، بينما تبلغ قيمة صلاح المالية حالياً 150 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بشؤون اللاعبين.