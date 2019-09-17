ليفربول يستهل الدفاع عن لقبه بالخسارة وبرشلونة ينجو من فخ دورتموند

انتزع برشلونة نقطة ثمينة من مضيفه بوروسيا دورتموند بعد أن تعادلا سلبيا خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء (17 أيلول/سبتمبر 2019) في الجولة الأولى من المجموعة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي شهدت أيضا تعادل إنتر ميلان مع سلافيا براغ .1/1

وأهدر ماركو ريوس ركلة جزاء لفريق بوروسيا دورتموند في الدقيقة 57 وحصد كل فريق نقطة في مستهل مشواره بالبطولة الأوروبية.

وبدأ ليفربول حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بهزيمة خارج أرضه 2-صفر أمام نابولي في استاد سان باولو اليوم الثلاثاء. وسجل دريس ميرتنز من ركلة جزاء قبل ثماني دقائق على النهاية بعد عرقلة أندي روبرتسون ضد خوسيه كايخون. وأضاف البديل فرناندو يورينتي الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع ليؤكد تفوق أصحاب الأرض.

وأصبح ليفربول أول حامل لقب يتلقى خسارة في أول مبارياته في الموسم التالي لفوزه بالبطولة، وذلك منذ ميلان الإيطالي في موسم 1995-1994

حينما افتتح موسمه وهو حامل اللقب بالخسارة أمام آياكس الهولندي صفر/ 2.

وفي مباراة أخرى، استهل فريق إنتر ميلان الإيطالي حملته في دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم بالتعادل على أرضه ووسط جماهيره مع ضيفه سلافيا براغ التشيكي 1 / .1 وتقدم سلافيا براغ بهدف سجله بيتر أولاينكا في الدقيقة 64 وتعادل نيكولو باريلا لإنتر ميلان في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع. وحصد كل من الفريقين نقطة واحدة بعد تعادلهما في المباراة.

ي.ب/ ع ج م (د ب أ)