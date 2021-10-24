ليفربول يذل مانشستر يونايتد بهاتريك تاريخي لمحمد صلاح

واصل النجم الدولي المصري محمد صلاح إبداعه مع فريق ليفربول، بعدما أحرز ثلاثة أهداف (هاتريك) وصنع هدفا، ليقود الفريق الأحمر للانتصار 5 / صفر على مضيفه مانشستر يونايتد اليوم الأحد (24 تشرين الأول / أكتوبر 2021) في قمة مباريات المرحلة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 21 نقطة في المركز الثاني بترتيب المسابقة، بفارق نقطة خلف تشيلسي (المتصدر)، في حين تجمد رصيد مانشستر يونايتد، عند 14 نقطة في المركز السابع.

وافتتح نابي كيتا التسجيل لليفربول مبكرا في الدقيقة الخامسة بعدما تلقى تمريرة حاسمة من صلاح، قبل أن يضيف ديوغو غوتا الهدف الثاني في الدقيقة 14، فيما أضاف (الفرعون المصري) الأهداف الثالث والرابع والخامس لليفربول في الدقائق 38 والرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وبهذه الأهداف الثلاثة، واصل صلاح هوايته في هز الشباك للمباراة العاشرة على التوالي في مختلف المسابقات، ليصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يحقق هذا الإنجاز، فيما بات أول لاعب أيضا في تاريخ النادي العريق يهز شباك يونايتد في 3 مباريات متتالية بجميع البطولات على ملعب (أولد ترافورد)، معقل الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر).

مباراة استثنائية بالنسبة ليورغن كلوب.

وانفرد صلاح بصدارة ترتيب هدافي البطولة هذا الموسم برصيد 10 أهداف، بفارق 3 أهداف أمام أقرب ملاحقيه جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، كما انفرد بصدارة اللاعبين الأفارقة الأكثر تسجيلا في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 107 أهداف، بعدما كان يتقاسمه مع النجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروغبا.

ولعب يونايتد بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 60 عقب طرد لاعبه البديل بول بوغبا.

ع.خ/ أ.ح (د ب ا)