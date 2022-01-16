 ليفربول يتوج بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية على حساب تشيلسي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 27.02.2022

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رياضة

ليفربول يتوج بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية على حساب تشيلسي

في مباراة نهائية دراماتيكية استمرت قرابة 3 ساعات على ملعب ويمبلي، توج ليفربول بطلا لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بفوزه على تشيلسي 11-10 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

توج ليفربول بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزي لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه.

توج ليفربول بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزي لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه.

فاز ليفربول بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزي لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه إثر فوزه على تشيلسي 11 / 10 بركلات الترجيح اليوم الأحد (27 فبراير/ شباط 2022) في المباراة النهائية للبطولة على استاد "ويمبلي" العريق بالعاصمة البريطانية لندن.

وانفرد ليفربول بالرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب بفارق لقب واحد عن شريكه السابق مانشستر سيتي الفائز بها في السنوات الثلاث الأخيرة، كما أنه الأول له في هذه المسابقة منذ عام 2012.

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بهدف وحيد للبلجيكي الدولي روميلو لوكاكو صعد تشيلسي الإنجليزي إلى المباراة النهائية لكأس العالم للأندية ومقابلة بالميراس البرازيلي. الهلال سيلعب ضد الأهلي المصري لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع للبطولة.

مواجهة من العيار الثقيل بين مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية، تتضمن مواجهة من طراز خاص بين الزميلين في نادي ليفربول: محمد صلاح وساديو ماني. الأجواء تبدو ملتهبة قبل نهائي مساء الأحد في الكاميرون.

ووضع ليفربول بالتالي الأسس الأولى نحو إمكانية فوزه برباعية غير مسبوقة في موسم واحد محليا لأنه لا يزال ينافس بقوة على الدوري الممتاز، ويبدو في وضع جيد لبلوغ ربع نهائي دوري الأبطال بعد أن تقدم على إنتر الإيطالي 2-صفر في عقر دار الأخير، وبلوغه الدور الخامس من كأس إنجلترا.

أما تشيلسي فكان يمني النفس بإحراز لقبه الثالث هذا الموسم بعد تتويجه بطلا للكأس السوبر الأوروبية في آب/أغسطس الماضي، ثم بكأس العالم للأندية خلال الشهر الحالي، لكن ركلات الترجيح لم تبتسم له.

وخاض ليفربول اليوم المباراة النهائية للمرة الثالثة عشرة (رقم قياسي) في تاريخه علما بأنه أحرز المركز الثاني في البطولة أربع مرات سابقة فيما خاض تشيلسي المباراة النهائية للمرة التاسعة وحل الفريق في مركز وصيف البطل للمرة الرابعة مقابل فوزه باللقب خمس مرات سابقة.

فريق تشيلسي كان يمني نفسه بالحصول على اللقب

فريق تشيلسي كان يمني نفسه بالحصول على اللقب

وخيم التعادل السلبي على الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة رغم الفرص العديدة التي سنحت للفريقين وكان منها أكثر من هدف ألغاه الحكم بداعي التسلل. ومع انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، احتكم الفريقان لركلات الترجيح.

وسجل كل لاعبي ليفربول ركلات الترجيح، ونجح تشيلسي في تسجيل أول عشر ركلات قبل أن يهدر الحارس البديل كيبا أريزابالاغا الذي شارك في اللحظات الأخيرة ويطيح بالكرة عاليا.

وخاض الفريقان مباراة مثيرة ومتكافئة وألغيت أربعة أهداف بسبب التسلل وسط هجمات متبادلة من الفريقين، كما أهدر لاعبو الفريقين عددا كبيرا من الفرص السهلة.

ع.أ.ج/أ.ح (د ب أ ، أ ف ب، رويترز)

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