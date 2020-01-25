 ليفربول يبدأ مبكراً تحضيرات التتويج بـ ″البريميرليغ″ | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 28.01.2020

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رياضة

ليفربول يبدأ مبكراً تحضيرات التتويج بـ "البريميرليغ"

يبدو أن ليفربول لا يريد الانتظار كثيراً من أجل الفوز رسميا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. إدارة "الريدز" بدأت منذ الآن تُعد العدة للاحتفال بلقب "البريميرليغ" الغائب عن خزائن الفريق منذ حوالي 30 عاماً.

ليفربول قريب جداً من التتويج بلقب البريميرليغ.

ليفربول يقدم مستويات رائعة للغاية هذا الموسم.

يقدم ليفربول مستويات رائعة للغاية هذا الموسم، فقطار "الريدز" السريع تجاوز بنجاح محطات كل الفرق المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث يعد متصدر "البريميرليغ" الفريق الوحيد، الذي لم يتعرض للخسارة حتى الآن.

ويقترب ليفربول بشكل كبير من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، الغائب عن خزائن الفريق منذ حوالي 30 عاماً. ويبدو أن "الريدز" لا يريد الانتظار كثيراً من أجل إعلانه فائزاً بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مختارات

يستعد نادي ليفربول لدفع مبلغ ضخم للحصول على خدمات مهاجم نادي ليفركوزن الألماني كاي هافرتس (20 عاما)، حسبما ذكرت وسائل إعلامية. فهل يصبح هافرتس أغلى صفقة في تاريخ ليفربول بعد فيرجيل فان دايك؟ (16.01.2020)

فيما تتصارع عدة أندية أوروبية كبيرة للظفر بخدمات نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، حذر الدولي الإنجليزي السابق ستيف ماكمانامان ليفربول من التعاقد مع "الجوهرة" الفرنسية. (23.01.2020)

فقد ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطاينة أن إدارة ليفربول، بدأت منذ الآن تناقش بشكل سري للغاية التجهيز لحافلة مكشوفة بهدف الاحتفال مع الجماهير بلقب "البريميرليغ"، إذ يتوقع أن تجوب الحافلة مدينة ليفربول، وأضافت أن إدارة "الريدز" لا تريد أن تعترف علناً بالتجهيز مبكراً للاحتفال باللقب.

وتابع نفس المصدر أن فوز ليفربول في ملعبه "أنفيلد" على مانشستر يونايتد 2-0 برسم الأسبوع الـ 23 من "البريميرليغ" عزز من ثقة جماهير "الريدز"، التي بدأت تتغنى مبكراً بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

من جهة آخرى، لفت نفس المصدر أن مدرب ليفربول يورغن كلوب وبقية نجوم الفريق يرفضون الحديث عن فرصهم للفوز بلقب "البريميرليغ"، إذ يدرك الفريق أن الأمور لم تحسم بعد رغم الفارق الكبير عن باقي الخصوم.

يشار إلى أن ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة. ويبتعد الفريق بفارق 16 نقطة كاملة عن ملاحقه المباشر مانشستر سيتي. ويتوقع أن يرتفع الفارق إلى 19 نقطة في حال فوز ليفربول على وست هام يونايتد في مباراة مؤجلة من "البريميرليغ".

  • Fußball Liverpool v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League - Group C - Anfield (picture-alliance/Zuma/A. Yates)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    بداية صعبة

    في مباراته الأولى أمام باريس سان جيرمان، نجح ليفربول في تحقيق فوز صعب للغاية في معقله "آنفيلد" على حساب الفريق الباريسي 3-2، حيث سجل المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو هدف الفوز في الوقت القاتل. وبهذا الفوز، تصدر ليفربول مجموعته بعد تعادل كل من نابولي وريد ستار بلغراد من دون أهداف.

  • Fußball UEFA Champions League - Crvena zvezda v Liverpool (picture-alliance/Pixsell/S. Ilic)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    سقوط مفاجئ

    فجر ريد ستار بلغراد مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بفوزه على ليفربول بهدفين دون رد. وكان الفريق الصربي نداً قويا لليفربول، الذي ظل يحاول العودة في النتيجة لكن دون جدوى. خسارة الفريق الإنجليزي العريق عقدت من مهمته في التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة الكأس "ذات الأذنين".

  • Fussball Champions League Spieltag 5 Gruppe C l Paris PSG vs Liverpool Tor 2:0 - Neymar (Reuters/B. Tessier)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    ضربة موجعة

    تلقت آمال ليفربول في التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة الكأس "ذات الأذنين" ضربة موجعة للغاية، إذ سقط "الريدز" بنتيجة 2-1 أمام باريس سان جيرمان. وسجل أهداف اللقاء كل من بيرنات ونيمار لفريق العاصمة الفرنسية، فيما أحرز ميلنر هدف ليفربول الوحيد من ضربة جزاء.

  • Fußball Champions League - Liverpool vs Neapel | Tor zum 1:0 (Reuters/J. Super)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    تأهل بشق الأنفس

    انتظر ليفربول حتى الجولة الأخيرة من دور المجموعات، من أجل أن يحسم بشكل رسمي تأهله إلى الدور المقبل. وسجل النجم المصري محمد صلاح هدف الفوز (1-0) في شباك فريق نابولي الإيطالي. ورفع "الريدز" رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط، فيما تصدر باريس سان جيرمان المجموعة بـ 11 نقطة.

  • Fußball Champions League - Liverpool vs Bayern München (Reuters/P. Noble)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    تعادل مفروض

    في ذهاب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، فرض بايرن ميونيخ التعادل على ليفربول من دون أهداف. الفريق البافاري قدم مباراة رائعة على ملعب "آنفيلد" معقل الفريق الإنجليزي، فيما لم تنجح كل خطط مدرب ليفربول يورغن كلوب في الفوز بتلك القمة الكروية النارية.

  • Fußball | Champions League | Bayern München vs Liverpool Champions League (Reuters/M. Dalder)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    فوز عريض

    أما في مباراة الإياب التي أقيمت في بايرن، فقد حقق ليفربول الفوز بثلاثة أهداف مقابل واحد على الفريق البافاري. المباراة شهدت تألق نجم "الريدز" ساديو ماني، الذي هز شباك الحارس الألماني العملاق نوير في مرتين، فيما ودع بايرن ميونيخ بهذه الخسارة القاسية بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16.

  • Champions League FC Porto - Liverpool (Reuters/R. Marchante)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    تأهل مستحق

    برسم ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، سحق ليفربول نظيره بورتو البرتغالي بـ 6-1 (مجموع نتيجة الذهاب والإياب). ففي ملعب "آنفيلد" فاز "الريدز" بثنائية نظيفة، بينما شهدت مباراة العودة في البرتغال خسارة بورتو بأربعة أهداف مقابل واحد. وبهذا الفوز العريض حجز ليفربول بطاقة التأهل إلى الدور المقبل في أعرق المسابقات الأوروبية.

  • UEFA Champions League | FC Barcelona vs. FC Liverpool | 3. TOR Barcelona (Reuters/Action Images/J. Sibley)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    خسارة قاسية

    في ذهاب نصف نهائي الكأس "ذات الأذنين" وعلى أرضية ملعب "كامب نو"، دك برشلونة شباك ليفربول بثلاثة أهداف دون رد، سجل منها ليونيل ميسي ثنائية. نتيجة المباراة، عقدت من مهمة "الريدز" في التأهل إلى حلم النهائي، الذي أصبح الوصول إليه بالنسبة لليفربول مهمة شبه مستحيلة، حسب عدة متابعين.

  • Fussball Champions League l FC Liverpool - FC Barcelona l Jubel bei Trainer Jürgen Klopp, Mohamed Salah und Virgil van Dijk (picture alliance/dpa/P. Byrne)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    "ريمونتادا" تاريخية

    في إياب نصف نهائي الكأس "ذات الأذنين"، كان عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة لا تتكرر كثيراً، فقد حقق ليفربول "ريمونتادا" تاريخية على حساب برشلونة. "الريدز" فاز بأربعة أهداف دون رد، وذلك في مباراة تألق فيها كل نجوم ليفربول دون استثناء. وحجز ليفربول بهذا الفوز العريض تأشيرة المرور إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.

  • UEFA Champions League Finale - Tottenham Hotspur v FC Liverpool - Pokal (Getty Images/M. Hangst)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    وأخيرا عانق الريدز "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    في نهائي أنجليزي خالص لدوري أبطال أوروبا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد، قاد هدف مبكر سجله محمد صلاح وهدف آخر قبل النهاية سجله ديفوك أوريغي ليفربول للفوز 2-صفر على توتنهام هوتسبير السبت (فاتح يونيو جزيران 2019) ليلامس المدرب يورغن كلوب أخيرا لقب أرفع بطولات الأندية القارية. إعداد: رضوان مهدوي

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

توج ليفربول الإنجليزي بلقبه السادس في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على توتنهام 2 - صفر في نهائي إنجليزي خالص للبطولة. طريق "الريدز" إلى مدريد لم يكن أبداً مفروشاً بالورود وكان قريباً للغاية من توديع البطولة. (01.06.2019)  

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