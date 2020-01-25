ليفربول يبدأ مبكراً تحضيرات التتويج بـ "البريميرليغ"

يقدم ليفربول مستويات رائعة للغاية هذا الموسم، فقطار "الريدز" السريع تجاوز بنجاح محطات كل الفرق المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث يعد متصدر "البريميرليغ" الفريق الوحيد، الذي لم يتعرض للخسارة حتى الآن.

ويقترب ليفربول بشكل كبير من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، الغائب عن خزائن الفريق منذ حوالي 30 عاماً. ويبدو أن "الريدز" لا يريد الانتظار كثيراً من أجل إعلانه فائزاً بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

فقد ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطاينة أن إدارة ليفربول، بدأت منذ الآن تناقش بشكل سري للغاية التجهيز لحافلة مكشوفة بهدف الاحتفال مع الجماهير بلقب "البريميرليغ"، إذ يتوقع أن تجوب الحافلة مدينة ليفربول، وأضافت أن إدارة "الريدز" لا تريد أن تعترف علناً بالتجهيز مبكراً للاحتفال باللقب.

وتابع نفس المصدر أن فوز ليفربول في ملعبه "أنفيلد" على مانشستر يونايتد 2-0 برسم الأسبوع الـ 23 من "البريميرليغ" عزز من ثقة جماهير "الريدز"، التي بدأت تتغنى مبكراً بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

من جهة آخرى، لفت نفس المصدر أن مدرب ليفربول يورغن كلوب وبقية نجوم الفريق يرفضون الحديث عن فرصهم للفوز بلقب "البريميرليغ"، إذ يدرك الفريق أن الأمور لم تحسم بعد رغم الفارق الكبير عن باقي الخصوم.

يشار إلى أن ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة. ويبتعد الفريق بفارق 16 نقطة كاملة عن ملاحقه المباشر مانشستر سيتي. ويتوقع أن يرتفع الفارق إلى 19 نقطة في حال فوز ليفربول على وست هام يونايتد في مباراة مؤجلة من "البريميرليغ".