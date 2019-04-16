ليفربول وتوتنهام يتأهلان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل توتنهام الإنجليزي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك رغم خسارته مساء الأربعاء (17 نيسان/ أبريل 2019) أمام مواطنه مانشستر سيتي 3 / 4، في إياب دور الثمانية للمسابقة.

وتأهل توتنهام إلى الدور قبل النهائي، مستفيدًا من تفوقه بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، والتي يتم الاحتكام إليها حال تساوي الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، حيث فاز توتنهام ذهابًا /1 صفر على ملعبه.

وتقدم سيتي في النتيجة منذ الدقيقة الرابعة عن طريق رحيم ستيرلينغ، لكن توتنهام رد بقوة عن طريق الكوري سون هيونغ مين الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة الثامنة. وعاد سون إلى التسجيل مرة أخرى في الدقيقة العاشرة في شباك سيتي، لكن الفريق المضيف لم يستسلم وسجل هدفين عن طريق بيرناردو سيلفا في الدقيقة 17، ثم ستيرلينغ مجددًا في الدقيقة 23.

كانت مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مثيرة حتى آخر أنفاسها

وفي الدقيقة 58 سجل الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الهدف الرابع لسيتي، لكن الإسباني فيرناندو يورينتي سجل هدف التأهل لتوتنهام في الدقيقة 73، بعدما أضطر الحكم للجوء إلى تقنية الفيديو المساعد ( فار) للتأكد من عدم لمسه للكرة بيده.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع سجل ستيرلينغ الهدف الخامس لفريقه، لكن الحكم ألغى الهدف، بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد ( فار) التي اشارت إلى وقوع اللاعب في مصيدة التسلل.

وسيلعب توتنهام في دور نصف النهائي، مع آياكس امستردام الهولندي، حيث تقام مباراة الذهاب في لندن في الأول من أيار / مايو المقبل، على أن يقام لقاء العودة في امستردام في الثامن من الشهر ذاته.

ليفربول يتأهل عن جدارة

وحجز ليفربول مقعده في الدور نصف النهائي للمسابقة للمرة الثانية تواليا والـ11 في تاريخه المتضمن خمسة ألقاب، وذلك بتجديده فوزه على مضيفه بورتو البرتغالي، وهذه المرة بنتيجة 4-1 الأربعاء في إياب الدور ربع النهائي. وكان ليفربول، حسم لقاء الذهاب بهدفين نظيفين سجلهما الغيني نابي كيتا والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

ويدين "الحمر" بفوزهم الكبير الذي بدا مستبعدا في الشوط الأول بسبب سيطرة بورتو، إلى السنغالي ساديو مانيه (26) والمصري محمد صلاح (65) والبديل فيرمينو (77) والهولندي فيرجيل فان دايك (84)، فيما كان هدف المضيف الوحيد من نصيب البرازيلي إيدر ميليتاو (68).

ويلتقي "الحمر" في دور الأربعة (نصف النهائي) مع برشلونة الإسباني، الذي تأهل للمربع الذهبي بفوزه 3-صفر على مانشستر يونايتد أمس الثلاثاء ليتفوق بنتيجة إجمالية 4-صفر.

ص.ش/خ.س (د ب أ، أ ف ب)