ليفربول في حمى مسابقة الأغنية الأوروبية

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ليفربول، مسقط رأس فرقة البيتلز ستستضيف مسابقة الأغنية الأوروبية هذا العام. لكن هل "مدينة البوب" مؤهلة بالفعل لاستضافة مثل هذا الحدث؟ مراسلتنا هانا هوميل ذلك.
"سأجد طريق المنزل حتى لو كانت كل الطرق مدمرة"، من كلمات أغنية الفرقة الأوكرانية التي فازن بمسابقة "يوروفيجن"، وسط أجواء مؤثرة. كلمات الأغنية كتبت قبل الحرب التي تغرق فيها أوكرانيا، لكنها ألهبت أجواء المسابقة الأوروبية.
بسبب الهجوم العسكري على أوكرانيا، لن يُسمح لروسيا بالمشاركة في مسابقة يوروفيجن للأغنية الأوربية لهذا العام، حيث يقول المنظمون إن ضمها للمسابقة "سيؤدي إلى تشويه سمعة المنافسة".
شهد مدينة هامبورغ قبل ستين عاماً، ولادة صوت البيتلز الأسطوري.خمسة موسيقيين ولدوا في ليفربول، وصدحت أصواتهم في مدينة هامبورغ الساحلية، التي لازالت شاهدة على هذه الملحمة الفنية.
اتفقت بريطانيا مع أوكرانيا الفائزة بـ"يوروفيجن" هذا العام، على استضافة النسخة المقبلة مسابقة الأغنية الأوروبية عام 2023 بدلاً منها بسبب الغزو الروسي لأراضيها.
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