 ليفربول في حمى مسابقة الأغنية الأوروبية | يوروماكس | DW | 07.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

يوروماكس

ليفربول في حمى مسابقة الأغنية الأوروبية

ليفربول، مسقط رأس فرقة البيتلز ستستضيف مسابقة الأغنية الأوروبية هذا العام. لكن هل "مدينة البوب" مؤهلة بالفعل لاستضافة مثل هذا الحدث؟ مراسلتنا هانا هوميل ذلك.

المزيد من المركز الإعلامي

EMXD230429_002_Sevilla_01R.Copy.01_frame_2885.jpeg (© DW)

مهرجان الربيع في إشبيلية 30.04.2023

| Moules Frites EMXD230407_001_MOULESFRITESV2_01R.Copy.01_frame_242.jpeg (© DW )

الطبق الوطني البلجيكي 30.04.2023

EMXD230424_001_Keukenhof_01R.Copy.01_frame_2395.jpeg (© DW ) Stichwort: Keukenhof

حقول التوليب في هولندا 30.04.2023

TVORCHI_01R.Copy.01_frame_344.jpeg (© DW )

الثنائي الأوكراني تفورتشي 30.04.2023

المزيد يوروماكس

EMXD230422_002_Bagel_01R_frame_2014 (©DW )

خبز البيغل وتاريخه 07.05.2023

EMXD230506_003_Marie_Christine_Statz_01R_frame_2110 (© DW )

مصممة أزياء ألمانية في باريس 07.05.2023

EMXD230506_001_AlisonJackson_01R_frame_6109 (© DW) Stichwort: Alison Jackson, Fake-Königspaar, Charles und Camilla Fake Foto

حقيقية أم مزيفة: صور للمشاهير بعدسة أليسون جاكسون 07.05.2023

DW Euromaxx (Sendungslogo arabisch)

يوروماكس - مسابقة يوروفيجن، زيارة إلى بلجيكا ومواضيع أخرى 30.04.2023

اقرأ أيضا

Members of the band Kalush Orchestra pose onstage with the winner's trophy and Ukraine's flags after winning on behalf of Ukraine the Eurovision Song contest 2022 on May 14, 2022 at the Pala Alpitour venue in Turin. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

"كالوش أوركسترا" الأوكرانية تفوز في مسابقة الأغنية الأوروبية 15.05.2022

"سأجد طريق المنزل حتى لو كانت كل الطرق مدمرة"، من كلمات أغنية الفرقة الأوكرانية التي فازن بمسابقة "يوروفيجن"، وسط أجواء مؤثرة. كلمات الأغنية كتبت قبل الحرب التي تغرق فيها أوكرانيا، لكنها ألهبت أجواء المسابقة الأوروبية.

Italy's Maneskin pose for pictures on stage with the trophy after winning the final of the 65th edition of the Eurovision Song Contest 2021, at the Ahoy convention centre in Rotterdam, on May 22, 2021. (Photo by Kenzo Tribouillard / AFP)

استبعاد روسيا من مسابقة الأغنية الأوروبية لنسخة 2022 26.02.2022

بسبب الهجوم العسكري على أوكرانيا، لن يُسمح لروسيا بالمشاركة في مسابقة يوروفيجن للأغنية الأوربية لهذا العام، حيث يقول المنظمون إن ضمها للمسابقة "سيؤدي إلى تشويه سمعة المنافسة".

THE BEATLES Date: (Mary Evans Picture Library) || Nur für redaktionelle Verwendung

هامبورغ.. مدينة شاهدة على ولادة صوت "البيتلز" الأسطوري! 14.04.2022

شهد مدينة هامبورغ قبل ستين عاماً، ولادة صوت البيتلز الأسطوري.خمسة موسيقيين ولدوا في ليفربول، وصدحت أصواتهم في مدينة هامبورغ الساحلية، التي لازالت شاهدة على هذه الملحمة الفنية.

Members of the band Kalush Orchestra pose onstage with the winner's trophy and Ukraine's flags after winning on behalf of Ukraine the Eurovision Song contest 2022 on May 14, 2022 at the Pala Alpitour venue in Turin. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

بريطانيا تستضيف يوروفيجن 2023 بدلا من أوكرانيا 25.07.2022

اتفقت بريطانيا مع أوكرانيا الفائزة بـ"يوروفيجن" هذا العام، على استضافة النسخة المقبلة مسابقة الأغنية الأوروبية عام 2023 بدلاً منها بسبب الغزو الروسي لأراضيها.