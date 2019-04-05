ليفاندوفسكي ينضم رسميا إلى قائمة كبار بوندسليغا

إذا كانت فرص البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي شبه منعدمة لتحطيم الرقم القياسي الذي هو بحوزة أسطورة البوندسليغا غيرد مولر صاحب 365 هدفا، فإن ذلك لم يمنع مهاجم بايرن ميونيخ من دخول قائمة الكبار.

ليفاندوفسكي الذي ساهم بهدفين في الفوز الساحق على الغريم دورتموند بخماسية نظيفة، أصبح خامس لاعب في تاريخ الدوري الألماني يتخطى وبهدف واحد حاجز 200 هدف.

وفي مباراة السبت (الخامس من أبريل/ نيسان) أمام دورتموند، تقدم بايرن ميونيخ بهدف سجله ماتس هوملز في الدقيقة العاشرة، ثم أضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 17، وبعده خافيير مارتينيز بهدف ثالث في الدقيقة 41. وبعد دقيقتين فقط يحرز سيرجي نابري الهدف البافاري الرابع، وبعده في الدقيقة 89 ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والخامس لبايرن.

ويحل كلاوس فيشر في المركز الثاني بالقائمة بعدما سجل 268 هدفا، يليه يوب هاينكس في المركز الثالث برصيد 220 هدفا، ثم مانفريد برغسمولر في المركز الرابع برصيد 213 هدفا ثم ليفاندوفسكي في المركز الخامس.

وسجل ليفاندوفسكي 74 هدفا مع فريقه السابق دورتموند خلال 131 مباراة بين عامي 2010 و2014 قبل انتقاله لبايرن.

و.ب/م.س (د ب أ، أ ف ب)