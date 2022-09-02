ليفاندوفسكي يعود لملعب أليانس أرينا.. لكن في ثوب المنافس

تحظى مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ اليوم الثلاثاء (13 سبتمبر/أيلول 2022) ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا باهتمام كبير سواء في إسبانيا أو ألمانيا. فعلى الرغم من أن المباراة ليست حاسمة بشكل كبير لأنها تجري في دوري المجموعات، إلا أنها تثير الكثير من التفاعل نظرا للندية التي تتسم بها المواجهات بين الناديين.

وتأتي مباراة بايرن وبرشلونة في ظروف خاصة للفريقين، فمن جهة عانى العملاق البافاري من تعثر النتائج في الأونة الأخيرة حيث اكتفى بثلاث تعادلات في آخر مباريات بالدوري الألماني وهو جعله يترك صدارة البوندسليغا ليونيون برلين. بالمقابليعيش برشلونة انتعاشة كبيرة ومصالحة مع الجماهير بالنظر للنتائج الجيدة التي يحققها أبناء المدرب تشافي هذا الموسم.

أيضا عامل آخر يضفي خصوصية على المواجهة المرتقبة بين العملاق البافاري والعملاق الكاتالوني هو عودة مهاجم برشلونة ليفاندوفسكي لمواجهة فريقه السابق بايرن ميونيخ بملعب أليانس أرينا. وقدم ليفاندوفسكي نفسه بأفضل شكل ممكن في ظهوره الأوروبي الأول مع النادي الكاتالوني حيث أحرز ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك فيكتوريا بلزن. وترك ليفاندوسكي فراغا كبيرا في خط هجوم بايرن ميونيخ لم يستطع حتى النجم السنغالي ساديو ماني ملئه.

وقال المدافع الاوروغوياني رونالد أراوخو، زميل ليفاندوفسكي في برشلونة "كلنا نعرف ميزات ليفاندوفسكي لقد عانينا منها بما فيه الكفاية لعدة سنوات. الآن هو معنا، وهذا أمر لا يصدق".

من جهته قال توماس مولر صانع ألعاب بايرن والذي لعب لسنوات الى جانب البولندي "يقول لي ساديو (مانيه) منذ عشرة أيام ممازحًا ألا أمرر الكرة الى ليفاندوفسكي".

مواجهة ثأرية لبرشلونة

وسجل ليفاندوفسكي 69 هدفا لفريقه السابق بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا ، في رقم قياسي، من بينها 38 هدفا في 37 مباراة على ملعب أليانز أرينا.

وأوضح تشافي "أرى روبرت جيدا، إنه متحمس للغاية، لقد حصل على راحة وسيكون جاهزا، أتخيل أنها ستكون مباراة استثنائية بالنسبة له".

من جانبه، قال المدير الفني لنادي بايرن ميونخ يوليان ناجلسمان:" سأسعد عندما يستقبله جمهورنا بشكل جيد، هذا شيء طبيعي بالنسبة لشخص قدم كل هذا الأداء على مدار مثل هذه السنوات العديدة".

أخرج بايرن برشلونة من الدور الأول من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز عليه الموسم الماضي بثلاثة أهداف دون مقابل ذهابا وإيابا

ولم يسبق لبايرن الخسارة على ملعبه أمام برشلونة في ست مواجهات أوروبية سابقة حيث فاز أربع مرات وتعادل مرتين.

وستكون المواجهة ثأرية لبرشلونة الذي ودع المسابقة الموسم الماضي من دور المجموعات لأول مرة منذ 2000-2001 لخسارته ذهاباً وإياباً أمام العملاق البافاري بنتيجة واحدة صفر-3، وذلك بعدما أُذِلّ قبلها بعام على يد النادي البافاري بخروجه من ربع نهائي الذي أقيم بنظام التجمع من مباراة واحدة في البرتغال بسبب فيروس كورونا، بخسارة تاريخية 2-8.

واستهل بايرن مشواره في البطولة القارية هذا الفوز بفوز مثير على ملعب إنتر ميلان الإيطالي بهدفين دون رد في الوقت الذي اكتسح فيه برشلونة ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويتصدر برشلونة ترتيب المجموعة الثالثة بثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على النادي البافاري، في الوقت الذي لا يمتلك فيه إنتر وفيكتوريا بلزن أي نقاط.

هـ.د