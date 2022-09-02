ليفاندوفسكي يعود لملعب أليانس أرينا.. لكن في ثوب المنافس

تحظى مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ اليوم الثلاثاء (13 سبتمبر/أيلول 2022) ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا باهتمام كبير سواء في إسبانيا أو ألمانيا. فعلى الرغم من أن المباراة ليست حاسمة بشكل كبير لأنها تجري في دوري المجموعات، إلا أنها تثير الكثير من التفاعل نظرا للندية التي تتسم بها المواجهات بين الناديين.
وتأتي مباراة بايرن وبرشلونة في ظروف خاصة للفريقين، فمن جهة عانى العملاق البافاري من تعثر النتائج في الأونة الأخيرة حيث اكتفى بثلاث تعادلات في آخر مباريات بالدوري الألماني وهو جعله يترك صدارة البوندسليغا ليونيون برلين. بالمقابليعيش برشلونة انتعاشة كبيرة ومصالحة مع الجماهير بالنظر للنتائج الجيدة التي يحققها أبناء المدرب تشافي هذا الموسم.
أيضا عامل آخر يضفي خصوصية على المواجهة المرتقبة بين العملاق البافاري والعملاق الكاتالوني هو عودة مهاجم برشلونة ليفاندوفسكي لمواجهة فريقه السابق بايرن ميونيخ بملعب أليانس أرينا. وقدم ليفاندوفسكي نفسه بأفضل شكل ممكن في ظهوره الأوروبي الأول مع النادي الكاتالوني حيث أحرز ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك فيكتوريا بلزن. وترك ليفاندوسكي فراغا كبيرا في خط هجوم بايرن ميونيخ لم يستطع حتى النجم السنغالي ساديو ماني ملئه.
وقال المدافع الاوروغوياني رونالد أراوخو، زميل ليفاندوفسكي في برشلونة "كلنا نعرف ميزات ليفاندوفسكي لقد عانينا منها بما فيه الكفاية لعدة سنوات. الآن هو معنا، وهذا أمر لا يصدق".
من جهته قال توماس مولر صانع ألعاب بايرن والذي لعب لسنوات الى جانب البولندي "يقول لي ساديو (مانيه) منذ عشرة أيام ممازحًا ألا أمرر الكرة الى ليفاندوفسكي".
مواجهة ثأرية لبرشلونة
وسجل ليفاندوفسكي 69 هدفا لفريقه السابق بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا ، في رقم قياسي، من بينها 38 هدفا في 37 مباراة على ملعب أليانز أرينا.
وأوضح تشافي "أرى روبرت جيدا، إنه متحمس للغاية، لقد حصل على راحة وسيكون جاهزا، أتخيل أنها ستكون مباراة استثنائية بالنسبة له".
من جانبه، قال المدير الفني لنادي بايرن ميونخ يوليان ناجلسمان:" سأسعد عندما يستقبله جمهورنا بشكل جيد، هذا شيء طبيعي بالنسبة لشخص قدم كل هذا الأداء على مدار مثل هذه السنوات العديدة".
أخرج بايرن برشلونة من الدور الأول من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز عليه الموسم الماضي بثلاثة أهداف دون مقابل ذهابا وإيابا
ولم يسبق لبايرن الخسارة على ملعبه أمام برشلونة في ست مواجهات أوروبية سابقة حيث فاز أربع مرات وتعادل مرتين.
وستكون المواجهة ثأرية لبرشلونة الذي ودع المسابقة الموسم الماضي من دور المجموعات لأول مرة منذ 2000-2001 لخسارته ذهاباً وإياباً أمام العملاق البافاري بنتيجة واحدة صفر-3، وذلك بعدما أُذِلّ قبلها بعام على يد النادي البافاري بخروجه من ربع نهائي الذي أقيم بنظام التجمع من مباراة واحدة في البرتغال بسبب فيروس كورونا، بخسارة تاريخية 2-8.
واستهل بايرن مشواره في البطولة القارية هذا الفوز بفوز مثير على ملعب إنتر ميلان الإيطالي بهدفين دون رد في الوقت الذي اكتسح فيه برشلونة ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بخمسة أهداف مقابل هدف.
ويتصدر برشلونة ترتيب المجموعة الثالثة بثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على النادي البافاري، في الوقت الذي لا يمتلك فيه إنتر وفيكتوريا بلزن أي نقاط.
هـ.د
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
إبراهيموفيتش برصيد 48 هدفا
لا يجادل اثنان في علوّ كعب إبرا الذي يتغنى برصيد من 48 هدفا: ستة لصالح أياكس أمستردام، وثلاثة لليوفي، وستة للإنتر وأربعة لبرشلونة وتسعة لميلانو وعشرين بالتمام والكمال لباريس سان جيرمان. ومع ذلك لم يفز زلاتان أبراهيموفيتش يوما ومع أي فريق بالكأس ذات الأذنين.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
أندري شيفشينكو 48 هدفا
يتقاسم أندري شيفشينكو رصيد إبرا في سجل أهداف الأبطال. الفارق الوحيد هو أن الهدّاف الأوكراني فاز بلقب البطولة مع ميلان الإيطالي في موسم 2003. وهو النادي الذي أحرز بقميصه 29 هدفا، بينما أحرز 15 آخرين لصالح دينامو موسكو وأربعة لبرشلونة.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
ألفريدو دي ستيفانو برصيد 49 هدفا
أسطورة ريال مدريد، الأسطورة الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو. حمل قميص الملكي الأبيض 11 موسما، وفاز معه بلقب النسخة القديمة من المسابقة تواليا ما بين عامي 1956 و1960. كان من أفضل لاعبي عصره وقد أحرز 49 هدفا في مسابقة الأبطال. فارق الحياة عام 2014.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
تيري هنري 50 هدفا
تيري هنري، بطل العالم في مونديال 1998، كان من أبرز الهدّافين في تاريخ كرة القدم العالمية. تعددت محطاته بين موناكو الفرنسي حيث كانت البداية، مرورا بأرسنال، ثم برشلونة الإسباني الذي فاز معه بلقب الأبطال. وفي معقل نادي أرسنال شيد له تمثال برونزي. وقد بلغ رصيده من الأهداف في جميع هذه المحطات، في مسابقة دوري الأبطال خمسين هدفا.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
توماس مولر 52 هدفا
أحرز الدولي الألماني توماس مولر أول أهدافه في مسابقة الـ"تشامبيونزليغ" مباشرة في أول مشاركة له في هذه البطولة. كان ذلك في مارس/ آذار من موسم 2009، في مباراة فاز فيها بايرن الألماني على لشبونة البرتغالي بسبعة أهداف مقابل هدف يتيم. كان حينها مولر في سن الـ 19 عاما. واليوم يزهو رصيده بـ52 هدفا، ولقبين مع بايرن، الأول في 2013 والثاني في 2020.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
رود فان نيستلروي و56 هدفا
منتقلا بين ثلاثة أندية: آيندهوفن ومانشستريونايتد ثم ريال مدريد، أحرز الهولندي فان نيستلروي 56 هدفا. ومع ذلك لم يسعفه أبدا الحظ في الفوز بلقب البطولة مع أي من هذه الفرق.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
راؤول غونزاليز بلانكو 71 هدفا
راؤول، أسطورة الملكي الذي لا ينسى! لا أحد استطاع إلى اليوم تحطيم رقمه في عدد مبارياته مع هذا النادي والتي تبلغ 500 مباراة على مستوى الليغا، و132 مباراة أخرى ضمن منافسات دوري الأبطال. ثلاث مرات فاز باللقب مع الريال ورصيده التهديفي 71 هدفا بالتمام والكمال.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
كريم بنزيمة 86 هدفا
الفرنسي كريم بنزيمة. انتقل إلى ريال مدريد في 2009 قادما من ليون الفرنسي. أربع مرات فاز باللقب مع النادي الإسباني. منذ 2019 يلعب بضمادات حول يده اليمني، لماذا ذلك؟ لا أحد يعرف السبب بالتحديد. وفي نصف نهائي مثير بين ريال مدريد وسيتي (إياب)، أحرز بنزيمة هدفا من ركلة جزاء أنهت تماما أحلام رجالات غوارديولا في الفوز بلقب المسابقة الأوروبية إثر خسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف يتيم.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
روبرت ليفاندوفسكي 86 هدفا
في المركز الثالث على قائمة أبرز هدّافي دوري الأبطال يتربع البولندي روبيرت ليفاندوفسكي بمجموع 85 هدفا. في موسم 2020 فاز بلقب هدّاف الموسم في هذه المسابقة. لناديه السابق بروسيا دورتموند أحرز 17 هدفا ولبايرن الباقي بمجموع 69 هدفا.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
البرغوث و125 هدفا
120 هدفا أحرزها البرغوث لصالح برشلونة الإسباني قبل أن يودع ناديه باتجاه باريس سان جيرمان الفرنسي. ولستة مواسم تربع ليونيل ميسي على صدارة أبرز هدّافي المسابقة، ولأربع مرات رفع مع زملاءه في البارسا الكأس ذات الأذنين عاليا.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
كريستيانو رونالدو المتربع
ليس غريبا أن يفوز البرتغالي كريستيانو رونالدو بلقب دوري الأبطال خمس مرات. فكريستيانو رونالدو ماكينة أهداف لا تتوقف. أحرز مع ريال مدريد 105 أهداف، ومع مانشستر يونايتد 21 هدفا ويوفينتوس تورين 14 هدفا. وبرصيد 140 هدف لا يزال متربعا على صدارة هدّافي دوري الأبطال ولا يبدو أن أحدا سوف يزحزحه حاليا من مركزه.