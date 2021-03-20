ليفاندوفسكي يعزز صدارة بايرن ويقترب من رقم تاريخي

قاد القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونخ بعشرة لاعبين لاكتساح ضيفه شتوتغارت 4 - صفر اليوم السبت (20 مارس/آذار) في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى فاز انتراخت فرانكفورت على ضيفه يونيون برلين 5 -2 وفولفسبورغ على مضيفه فيردر بريمن 2-1 وتعادل كولن مع ضيفه بوروسيا دورتموند 2-2.

وعلى ملعب أليانز أرينا، تعرض بايرن لصدمة مبكرة تمثلت في طرد المدافع الكندي الفونسو ديفيز في الدقيقة 11 بعد تدخل عنيف مع واتارو إندو لاعب شتوتغارت.

لكن رغم النقص العددي تقمص ليفاندوفسكي دور البطولة وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه بايرن ميونخ لتعزيز موقعه في صدارة البوندسليغا.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده الى 35 هدفا هذا الموسم في البوندسليغا قبل ثماني مراحل من النهاية ليصبح على بعد خمسة أهداف فقط من معادلة رقم أسطورة الفريق البافاري غيرد مولر في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري الألماني بعد أن سجل الأخير 40 هدفا موسم 1971-1972. وبات أفضل لاعب في العالم لعام 2020 ثاني أفصل هداف في تاريخ الدولي الألماني مع 271 هدفا في 346 مباراة، متفوقًا على كلاوس فيشر النجم السابق لشالكه وكولن وبوخوم برصيد 268 هدفا، وخلف نجم بايرن ميونيخ السابق "المدفعجي" مولر برصيد 365 هدفا في 427 مباراة.

وافتتح ليفاندوفسكي التسجيل للنادي البافاري في الدقيقة 18 ثم أضاف سيرجي جنابري الهدف الثاني في الدقيقة 22، وعاد ليفاندوفسكي وسجل الهدف الثاني له والثالث لبايرن في الدقيقة 23 قبل أن ينال لقب هاتريك في الدقيقة 39.

الفوز رفع رصيد بايرن في الصدارة إلى 61 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه لايبزغ الذي تغلب على أرمينيا بيلفيلد 1 لصفر أمس الجمعة، بينما رفع الفوز الذي حققه انتراخت فرانكفورت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الرابع.

إ.ع/خ.س ( د ب أ، أ ف ب)