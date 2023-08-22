 ليفاندوفسكي يشيد بهاري كين ويعتبره "مهاجما خارقا" | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 22.08.2023

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رياضة

ليفاندوفسكي يشيد بهاري كين ويعتبره "مهاجما خارقا"

خلال حفل توزيع جوائز صحيفة "شبورت بيلد" في هامبورغ، أشاد نجم برشلونة والمنتخب البولندي ليفاندوفسكي بالوافد الجديد على بايرن ميونيخ هاري كيين، واعتبره ربحا للبوندسليغا ككل وليس للفريق البافاري فحسب.

هاري كين خلال فرحته بتسجيل أول هدف له بقميص بايرن ميونيخ وكان ذلك أمام بريمن

هاري كين خلال فرحته بتسجيل أول هدف له بقميص بايرن ميونيخ وكان ذلك أمام بريمن

قال روبرت ليفاندوفسكي المهاجم السابق لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم إن بايرن ضم بديلا رائعا له بالتعاقد مع هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي.

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وقال ليفاندوفسكي خلال حفل توزيع جوائز صحيفة "شبورت بيلد" في هامبورج أمس الاثنين (22 أغسطس/آب 2023) إن هاري كين "مهاجم خارق"، وأضاف: "إنها صفقة كبيرة، ليس بالنسبة لبايرن فقط وإنما للبوندسليغا ككل."

وسجل ليفاندوفسكي 344 هدفا لبايرن ميونخ في 375 مباراة خلال الفترة ما بين 2014 والعام الماضي الذي شهد انتقاله إلى برشلونة الإسباني. وتوج ليفاندوفسكي مع بايرن بثمانية ألقاب في البوندسليفا إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا.

وافتقد بايرن ميونخ وجود مهاجم من الطراز الأول في الموسم الماضي، لكنه تعاقد مؤخرا مع هاري كين من توتنهام الإنجليزي في صفقة تزيد قيمتها على 100 مليون يورو (109 ملايين دولار).

وسجل كين 30/ عاما/ هدفا وصنع هدفا آخر خلال المباراة التي انتهت بفوز بايرن ميونخ على فيردر بريمن 4 / صفر يوم الجمعة الماضي في افتتاح الموسم الجديد من البوندسليغا.

لكن ليفاندوفسكي حذر هاري كين قائلا إن البوندسليغا "ليست مسابقة دوري ضعيفة".

وشهد حفل صحيفة "شبورت بيلد" أمس الاثنين تكريم ليفاندوفسكي وأخرين من بينهم كارل-هاينز رومينيغه وتوماس مولر وماتياس سامر ولوثار ماثيوس وفيليكس ماغات باعتبار أنهم أساطير للبوندسليغا التي انطلقت قبل 60 عاما.

هـ.د/ح.ز (د ب أ)

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