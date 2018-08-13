ليفاندوفسكي يسجل "عودة صغيرة" في كأس السوبر الألماني

بعد الأداء المحبط في كأس العالم بروسيا، والحديث المتكرر حول رغبته في مغادرة ميونيخ، عاد للتألق من جديد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم الفريق البافاري. فقد استطاع "ليفا" قيادة بايرن إلى اكتساح فرانكفورت 5- صفر في كأس السوبر الألمانية مساء أمس الأحد، وسجل وحده الأهداف الثلاثة لفريقه، اثنين بالرأس والثالث من تسديدة رائعة.

وبأهدافه الثلاثة يكون ليفاندوفسكي قد سجل هدفه الـ154 في 196 مباراة رسمية، خاضها مع البافاري حتى الآن، وهذه نسبة تهديف "تظهر لماذا يعتمد حامل الرقم القياسي للبطولة الألمانية على اللاعب البولندي هذا الموسم أيضا"، يقول موقع "شبورت" الألماني.

ليفاندوفسكي الصامت هو محور الحديث

ويبدو أن فوز بايرن بكأس السوبر لم يكن الموضوع الرئيسي للحديث وإنما دار الحديث حول إصابة دافيد آلابا والحالة الذهنية لروبرت ليفاندوفسكي. وقد تعرض ليفاندوفسكي للضرب بالكوع من قبل قائد فرانكفورت ديفيد أبراهام، وبايرن فائز 4- صفر، فقام النجم البولندي بالشجار مع "نصف لاعبي فرانكفورت"، حسب تعبير صحيفة بيلد. كما تلقي صفعة من اللاعب ماركو فابيان، كان يستحق لاعب فرانكفورت الطرد لأجلها، حسب رأي وكيل ليفاندوفسكي.

بعد الفوز التزم ليفاندوفسكي الصمت، وترك الكلام لغيره فقد قال زميله توماس مولر إن أداء ليفاندوفسكي في المباراة كان "ردا رائعا على منتقديه"، وأضاف "لقد أظهر من جديد قدراته رغم أنه لا يجب عليه أن يثبت شيئا لأحد.. إنه مهم جدا لبايرن ولذلك لا يتركه النادي يرحل".

"ربما أفضل مهاجم في العالم"

وتصف صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"، أداء ليفاندوفسكي أمام فرانكفورت بأنه: "عودة صغيرة، وإشارة لمنتقديه: أنا لم أفقد أي شئ (من مهاراتي)". وتؤكد الصحيفة أنه إذا ما قام ليفاندوفسكي بالتركيز على منطقة جزاء الفريق المنافس وليس على خطط وكيل أعماله بوجوب الرحيل إلى ريال مدريد، فسيكون البولندي المهاجم العالمي، كما يحب وكما ينبغي أن يكون".

وقال حسن صالححميديتش، المدير الكروي لبايرن ميونيخ "لقد أثبت من جديد أنه واحد من الأفضل أو ربما حتى أفضل المهاجمين في العالم".

في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا بداية متعثرة بعد أقل من شهرين فقط على بداية الموسم الكروي، أعلن نادي بايرن ميونيخ في (28 أيلول/سبتمبر 2017) إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بسبب بداية الفريق المتعثرة في "البوندسليغا". ووضعت الهزيمة أمام فريق باريس سان جيرمان في دوري المجموعات بثلاثية نظيفة حداً لمسيرة المدرب الإيطالي مع بايرن ميونيخ.

في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا سانيول يُدرب البايرن مؤقتا تولى لاعب بايرن ميونيخ السابق ويلي سانيول مهمة تدريب النادي مؤقتا خلفا للمدرب المُقال أنشيلوتي، ولم يتمكن الدولي الفرنسي السابق من قيادة البايرن إلى الفوز في مباراته الأولى، إذ تعادل في ( الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2017) مع هيرتا برلين بنتيجة 2-2.

في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا عودة المخضرم هاينكيس في (السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2017) أعلن بايرن ميونيخ عن تعاقده مع مدربه الأسبق يوب هاينكيس حتى نهاية الموسم. وهذه هي المرة الرابعة التي يتولى فيها هاينكيس (72 عاماً) مهمة الإشراف على تدريب الفريق البافاري. وكان المدرب الألماني المخضرم قد تُوج مع البايرن بالثلاثية التاريخية عام 2013.

في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا العودة إلى سكة الانتصارات في أول مباراة لبايرن تحت قيادة مدربه الجديد يوب هاينكيس، سحق الفريق البافاري نظيره فرايبورغ المتواضع بخماسية نظيفة، برسم الجولة الثامنة من الدوري الألماني. ورفع بايرن ميونيخ رصيده من النقاط إلى 17 مُحتلا بذلك المرتبة الثانية في جدول ترتيب "البوندسليغا" وراء المتصدر آنذاك بوروسيا دورتموند.

في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا مواصلة التألق واصل بايرن ميونيخ استعادة تألقه المعهود في الملاعب الألمانية، وحقق الفوز على نظيره هامبورغ بهدف دورن رد، برسم الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". وقد سجل الهدف الفرنسي توليسو، نجم بايرن الجديد.

في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا استعادة الصدارة في الجولة العاشرة من "البوندسليغا"، ضرب بايرن ميونيخ أكثر من عصفور بحجر واحد، فقد هزم لايبزيغ العنيد، الذي بات من المنافسين على اللقب، واستعاد الفريق البافاري صدارة الدوري الألماني برصيد 23 نقطة.

في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا توسيع الفارق تفوق الفريق البافاري على غريمه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف في عقر داره برسم الجولة 11 من "البوندسليغا"، وابتعد بايرن ميونيخ بصدارة الدوري الألماني، موسعاً بذلك فارق النقاط عن ملاحقه المباشر لايبزيغ إلى أربع نقاط، فيما تقهقر بوروسيا دورتموند إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا الابتعاد بالقمة واصل بايرن تحليقه وحيداً في صدارة الدوري الألماني، ففي مباراة برسم الجولة الـ19 من "البوندسليغا" هزم الفريق البافاري نظيره فيردر بريمين بـنتيجة 4-2، ورفع رصيده إلى 47 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن الوصيف بايرن ليفركوزن.

في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا الاقتراب من اللقب في الجولة الحادية والعشرين من "البوندسليغا"، بدا واضحاً أن بايرن ميونيخ يقترب من حصد لقب الدوري الألماني، فقد فاز على نظيره ماينز بخماسية نظيفة، وابتعد بفارق 18 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه بايرن ليفركوزن.

في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا التتويج باللقب في الجولة الـ29 من الدوري الألماني، حسم فريق بايرن ميونيخ رسمياً لقب "البوندسليغا" لصالحه، بعدما هزم فريق أوغسبورغ بأربعة أهداف مقابل واحد. ودخل النادي البافاري التاريخ بتتويجه بلقب "البوندسليغا"، للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي. الكاتب: مهدوي رضوان



صلاح شرارة