ليفاندوفسكي يحضر فحص اللياقة مع بايرن.. فهل فشلت محاولات الرحيل؟

ظهر المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي اليوم الثلاثاء 12 يوليو/تموز 2022) في مقطع فيديو نشرته شبكة "سكاي" التليفزيونية، لدى وصوله إلى مستشفى في ميونخ من أجل الخضوع لفحوص الياقة.

وكانت وسائل إعلام قد تحدثت مؤخرا عن احتمالات تغيب ليفاندوفسكي عن التدريبات من أجل الضغط على إدارة نادي بايرن ميونيخ من أجل السماح له بالرحيل إلى برشلونة الإسباني، لكن مسؤولي النادي لم يعلنوا عن وجود مثل هذه المخاوف على الإطلاق.

ويتوقع عودة القائد وحارس المرمى مانويل نوير وكذلك ليروي ساني ضمن لاعبي بايرن ميونخ اليوم الثلاثاء أيضا، لتكتمل بذلك صفوف الفريق بعد الإجازة الصيفية.

وأكد مسؤولو بايرن ميونخ أن ليفاندوفسكي سيظل بالفريق حتى نهاية عقده في 2023 رغم أن تقارير في إسبانيا تشير إلى أن برشلونة سيرفع قيمة عرضه لضم ليفاندوفسكي إلى 50 مليون يورو (1ر50 مليون دولار).

وسيقدم بايرن ميونخ فريقه أمام الجماهير في استاد "أليانز أرينا" يوم السبت المقبل، قبل التوجه إلى الولايات المتحدة، حيث يقوم الفريق بجولة تستمر لمدة أسبوع واحد.

ويستهل بايرن ميونخ مشواره في الموسم الجديد بمواجهة لايبزج في مباراة كأس السوبر يوم 30 تموز/يوليو الجاري.

ع.ج.م/ح.ز (د ب أ)