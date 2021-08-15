ليفاندوفسكي يتسلم الحذاء الذهبي الأوروبي ويؤكد على الإخلاص لبايرن

تسلم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، الثلاثاء (21 سبتمبر/ أيلول 2021)، جائزة الحذاء الذهبي التي تُمنح منذ عام 1968 لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، شاكراً زوجته التي يعتبرها "مدرب التحفيز" الأول بالنسبة له.
وسجل هداف النادي البافاري، البالغ 33 عاماً، في الموسم الماضي 2020-2021 في البوندسليغا 41 هدفاً في 29 مباراة، ليحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد والمسجل باسم "المدفعجي" السابق لبايرن الراحل غيرد مولر والذي كان حققه في موسم 1971-1972 مع 40 هدفاً.
وتابع أفضل لاعب في العالم عام 2020 على المنوال ذاته منذ انطلاق الموسم الجديد لمنافسات الدوري المحلي حيث يحتل فريقه الصدارة بـ13 نقطة متساوياً مع فولفسبورغ ولكن مع فارق الأهداف لصالحه، اذ بلغ رصيده 7 أهداف بعد 5 مراحل ليتربع على صدارة الهدافين متساوياً مع مهاجم بوروسيا دورتموند النروجي إرلينغ هالاند.
"زوجتي أفضل حافز"
وقال ليفاندوفسكي خلال الحفل الذي أقيم في متحف بايرن في ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ: "أنا سعيد بهذا الشرف الكبير." وأضاف: "أود أن أشكر عائلتي وزملائي والجهاز الفني وجميع من في بايرن ميونخ. لا يمكنني الفوز بمثل هذه الألقاب بدون دعمهم."
وأضاف القناص البولندي: "يتوجب عليّ شكر زوجتي، فهي سند كبير بالنسبة لي وأفضل حافز عندما تسوء الأمور قليلاً".
وتهتم آنا ليفاندوفسكا أخصائية التغذية والتي سبق لها أن مارست رياضة الكاراتيه على الصعيد الدولي، بالنظام الغذائي لزوجها الهداف. وردت آنا التحية لزوجها قائلةً "أنا فخورة به للغاية، إنه شخص استثنائي كرياضي وكشريك حياة وكصديق وكزوج".
في المقابل، أثنى مديرو بايرن ورئيس النادي هيربرت هاينر على مزايا القناص ليفاندوفكسي واحترافيته وروحه الجماعية.
وعندما سُئل ليفاندوفسكي في المؤتمر الصحفي بعد الحفل عن الجيل الصاعد من الهدافين على غرار هالاند، قال مبتسماً "ما زلت هنا، وسأبقى لفترة طويلة!".
الإخلاص لبايرن
وعن مستقبله أقرّ الهداف الذي كان يحلم قبل سنوات بارتداء قميص ريال مدريد الاسباني أن مقاربته للأمور تبدلت، وقال "لست بحاجة للذهاب لأبرهن عن قدراتي في بطولة أخرى. مع دوري الأبطال، بإمكاني أن أقيس نفسي مع الأفضل. أنا مركز على بايرن بنسبة 100 في المئة ولا أفكر بأي شيء آخر".
وبات البولندي ثاني لاعب فقط في الدوري الألماني يحرز جائزة الحذاء الذهبي بعد مولر بالذات (1970 و 1972))، فيما أحرز النجم الارجنتيني ليونيل ميسي الجائزة ست مرات مقابل أربع مرات للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. وتتضمن لائحة الفائزين أسماء هدافين من العيار الثقيل كالهولندي ماركو فان باستن والبرازيلي رونالدو والبرتغالي أوزيبيو.
وتم اعتماد منذ عام 1997 نظاما جديدا للفائز بالحذاء الذهبي يمنح الأفضلية للبطولات الكبرى. حيث يساوي كل هدف يسجل في البطولات الخمس الكبرى في ترتيب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" (إنكلترا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا وفرنسا) نقطتين. فيما يحصل الهدافون في البطولات المصنفة بين المركزين السادس والـ 22 على 1.5 نقطة عن كل هدف، مقابل نقطة واحدة في البطولات الأخرى.
وكان تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو الإيطالي قد فاز في العام الماضي بالجائزة التي تقدمها مجموعة "وسائل الإعلام الرياضية الأوروبية".
ص.ش/ف.ي (أ ف ب، د ب أ)
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ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا
روبرت ليفاندوفسكي
فاز الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في أوروبا بعد أن قاد هجوم نادي بايرن ميونيخ لتحقيق لقبه السادس في دوري أبطال أوروبا وكان هداف المسابقة برصيد 15 هدفاً. وأحرز المهاجم البولندي ليفاندوفسكي مع النادي البافاري 55 هدفاً في 47 مباراة في جميع المسابقات، وتوج مع العملاق البافاري بالخماسية.
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ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا
مانويل نوير
توج الحارس العملاق مانويل نوير بجائزة أفضل حارس مرمى في دوري الأبطال بعد مساهمته في انجاز بايرن في دوري أبطال أوروبا، محافظاً على نظافة شباكه في ست مباريات من دوري الأبطال وغاب عن مباراة واحدة فقط طيلة الموسم. وكان نوير قد وصل إلى القائمة القصيرة للمرشحين لنيل جائزة الأفضل عام 2014، إلا أن البرتغالي كريستيانو رونالدو فاز بها بعد موسم استثنائي مع ريال مدريد.
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ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا
كيفن دي بروين
أما النجم البلجيكي كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ففاز بجائزة أفضل لاعب وسط في دوري الأبطال. ورغم عدم فوز فريقه بلقب البريميرليغ الموسم الماضي وخروجه من أبطال أوروبا، إلا أن دي بروين عادل رقماً قياسياً بتقديم 20 تمريرة حاسمة في الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي وهو أعلى رقم في أوروبا.
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ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا
جائزة "أفضل لاعب في أوروبا"
جائزة "أفضل لاعب في أوروبا" هي جائزة سنوية تُمنح منذ عام 2011 من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لأفضل لاعب كرة قدم في القارة الأوروبية. وكانت الجائزة قد أُنشأت بمبادرة من رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم آنذاك الفرنسي ميشيل بلاتيني. تُمنح الجائزة بتصويت لجنة تحكيم تضم صحفيين تابعين للاتحادات الـ 55 المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
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ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا
البرغوث الأرجنتيني لونيل ميسي - 2011 و2015
كان أول الفائزين بها الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد أن حصل على 73.6 بالمائة من الأصوات، وجاء الإسباني تشافي هيرنانديز ثانياً والبرتغالي رونالدو ثالثاً في ذلك العام. وقاد ميسي برشلونة في ذلك الموسم للفوز بالخماسية، جميع الألقاب الممكنة باستثناء كأس الملك الذي ذهب إلى ريال مدريد. وعاد ميسي للفوز بالجائزة في 2015 بنسبة هي الأعلى في تاريخ الجائزة (91 بالمئة) بعد أن ساهم في تتويج برشلونة بالثلاثية الثانية.
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ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا
المايسترو أندريس إنييستا - 2012
حصل مايسترو برشلونة السابق أندريس إنييستا على لقب الأفضل في أوروبا عام 2012 بعد أن حصل على نحو 36 بالمائة من أصوات الصحفيين بعد موسم فاز فيه الرسام مع برشلونة بكأس العالم للأندية وملك أسبانيا والسوبر الأوروبي والسوبر الأسباني، بجانب احتلال وصافة الدوري الإسباني والتأهل إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا. وجاء كل من ميسي ورونالدو في المركز الثاني.
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ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا
الفرنسي فرانك ريبيري - 2013
حقق لاعب المنتخب الفرنسي وبايرن ميونيخ السابق فرانك ريبيري أكبر حلم في حياته بنيله لقب أفضل لاعب في أوروبا لعام 2013. فوز ريبيري باللقب جاء على حساب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي رونالدو بعد أن كان من المساهمين الأساسيين في الموسم التاريخي الذي خاضه بايرن ميونيخ آنذاك، حيث توج معه بلقب الدوري والكأس المحليين ومسابقة دوري أبطال أوروبا.
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ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا
قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو- 2014 و2016 و2017
حصل قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو ونجم ريال مدريد السابق على لقب الأفضل في أوروبا عام 2014 للمرة الأولى في مسيرته متقدماً على حارس بايرن مانويل نوير وزميله السابق آريين روبن. ونال "صاروخ ماديرا" الجائزة لمساهمته في تتويج ريال مدريد بلقبه العاشر دوري أبطال أوروبا. وعاد رونالدو للفوز بالجائزة لمرتين متتاليتين في 2016 و2017.
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ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا
الكرواتي لوكا مودريتش - 2018
بعد هيمنة ميسي ورونالدو على الجائزة على مدار أربعة أعوام فاجأ الجميع حصول لاعب ريال مدريد والمنتخب الكرواتي لوكا مودريتش على الجائزة، متفوقاً على زميله السابق في النادي الملكي رونالدو ونجم ليفربول المصري محمد صلاح. وجاء تتويج الكرواتي بالجائزة لدوره الهام في فوز الملكي بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي ومساهمته في وصول منتخب بلاده إلى نهائي مونديال روسيا 2018.
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ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا
الهولندي فيرجيل فان دايك - 2019
للمرة الأولى منذ اعتماد الجائزة توج مدافع بالجائزة بنسبة 52 بالمائة من الأصوات، وهو قلب دفاع ليفربول الهولندي فان دايك الذي تفوق على منافسيه في القائمة النهائية للمرشحين، ميسي ورونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي. وكان للهولندي الدور البارز في فوز النادي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا. كما أحرز لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في الموسم ذاته. لكن الأرجنتيني ميسي خطف "الكرة الذهبية" لذلك العام.