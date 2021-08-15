ليفاندوفسكي يتسلم الحذاء الذهبي الأوروبي ويؤكد على الإخلاص لبايرن

تسلم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، الثلاثاء (21 سبتمبر/ أيلول 2021)، جائزة الحذاء الذهبي التي تُمنح منذ عام 1968 لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، شاكراً زوجته التي يعتبرها "مدرب التحفيز" الأول بالنسبة له.

وسجل هداف النادي البافاري، البالغ 33 عاماً، في الموسم الماضي 2020-2021 في البوندسليغا 41 هدفاً في 29 مباراة، ليحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد والمسجل باسم "المدفعجي" السابق لبايرن الراحل غيرد مولر والذي كان حققه في موسم 1971-1972 مع 40 هدفاً.

وتابع أفضل لاعب في العالم عام 2020 على المنوال ذاته منذ انطلاق الموسم الجديد لمنافسات الدوري المحلي حيث يحتل فريقه الصدارة بـ13 نقطة متساوياً مع فولفسبورغ ولكن مع فارق الأهداف لصالحه، اذ بلغ رصيده 7 أهداف بعد 5 مراحل ليتربع على صدارة الهدافين متساوياً مع مهاجم بوروسيا دورتموند النروجي إرلينغ هالاند.

"زوجتي أفضل حافز"

وقال ليفاندوفسكي خلال الحفل الذي أقيم في متحف بايرن في ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ: "أنا سعيد بهذا الشرف الكبير." وأضاف: "أود أن أشكر عائلتي وزملائي والجهاز الفني وجميع من في بايرن ميونخ. لا يمكنني الفوز بمثل هذه الألقاب بدون دعمهم."

وأضاف القناص البولندي: "يتوجب عليّ شكر زوجتي، فهي سند كبير بالنسبة لي وأفضل حافز عندما تسوء الأمور قليلاً".

وتهتم آنا ليفاندوفسكا أخصائية التغذية والتي سبق لها أن مارست رياضة الكاراتيه على الصعيد الدولي، بالنظام الغذائي لزوجها الهداف. وردت آنا التحية لزوجها قائلةً "أنا فخورة به للغاية، إنه شخص استثنائي كرياضي وكشريك حياة وكصديق وكزوج".

في المقابل، أثنى مديرو بايرن ورئيس النادي هيربرت هاينر على مزايا القناص ليفاندوفكسي واحترافيته وروحه الجماعية.

وعندما سُئل ليفاندوفسكي في المؤتمر الصحفي بعد الحفل عن الجيل الصاعد من الهدافين على غرار هالاند، قال مبتسماً "ما زلت هنا، وسأبقى لفترة طويلة!".

مشاهدة الفيديو 01:33 شارك ليڤاندوڤسكي يحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3tovM ليڤاندوڤسكي يحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد

الإخلاص لبايرن

وعن مستقبله أقرّ الهداف الذي كان يحلم قبل سنوات بارتداء قميص ريال مدريد الاسباني أن مقاربته للأمور تبدلت، وقال "لست بحاجة للذهاب لأبرهن عن قدراتي في بطولة أخرى. مع دوري الأبطال، بإمكاني أن أقيس نفسي مع الأفضل. أنا مركز على بايرن بنسبة 100 في المئة ولا أفكر بأي شيء آخر".

وبات البولندي ثاني لاعب فقط في الدوري الألماني يحرز جائزة الحذاء الذهبي بعد مولر بالذات (1970 و 1972))، فيما أحرز النجم الارجنتيني ليونيل ميسي الجائزة ست مرات مقابل أربع مرات للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. وتتضمن لائحة الفائزين أسماء هدافين من العيار الثقيل كالهولندي ماركو فان باستن والبرازيلي رونالدو والبرتغالي أوزيبيو.

وتم اعتماد منذ عام 1997 نظاما جديدا للفائز بالحذاء الذهبي يمنح الأفضلية للبطولات الكبرى. حيث يساوي كل هدف يسجل في البطولات الخمس الكبرى في ترتيب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" (إنكلترا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا وفرنسا) نقطتين. فيما يحصل الهدافون في البطولات المصنفة بين المركزين السادس والـ 22 على 1.5 نقطة عن كل هدف، مقابل نقطة واحدة في البطولات الأخرى.

وكان تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو الإيطالي قد فاز في العام الماضي بالجائزة التي تقدمها مجموعة "وسائل الإعلام الرياضية الأوروبية".

ص.ش/ف.ي (أ ف ب، د ب أ)