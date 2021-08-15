 ليفاندوفسكي يتسلم الحذاء الذهبي الأوروبي ويؤكد على الإخلاص لبايرن | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 21.09.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

ليفاندوفسكي يتسلم الحذاء الذهبي الأوروبي ويؤكد على الإخلاص لبايرن

وجه ليفاندوفسكي الشكر لزوجته آنا وقال إنها "أفضل محفز" له في تألقه الرياضي. كما أكد أفضل هداف أوروبي في الموسم الماضي على تغير فكره وأنه لا يفكر في ناد آخر الآن سوى بايرن.

روبرت ليفاندوفسكي يتسلم جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف أوروبي (21/9/2021)

ليفاندوفسكي هو ثاني هداف بالدوري الألماني يفوز بلقب أفضل هداف في الدوريات الأوروبية، بعد الأسطورة غيرد مولر.

تسلم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، الثلاثاء (21 سبتمبر/ أيلول 2021)، جائزة الحذاء الذهبي التي تُمنح منذ عام 1968 لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، شاكراً زوجته التي يعتبرها "مدرب التحفيز" الأول بالنسبة له.

مختارات

قاد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونيخ لإحراز لقب السوبر الألماني بعد تسجيله لهدفين في شباك فريقه السابق بوروسيا دورتموند وانتهت المباراة بفوز البافاري بثلاثة أهداف لواحد.

كان يُعتقد أن رقم أسطورة الكرة الألمانية غيرد مولر لأكبر عدد أهداف في موسم واحد بالدوري الألماني لن يُكسر. لكن بعد نحو نصف قرن من الصمود، تمكن ليفاندوفسكي من تحطيم رقم مولر في آخر دقيقة بآخر مباراة لبايرن هذا الموسم.

وسجل هداف النادي البافاري، البالغ 33 عاماً، في الموسم الماضي 2020-2021 في البوندسليغا 41 هدفاً في 29 مباراة، ليحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد والمسجل باسم "المدفعجي" السابق لبايرن الراحل غيرد مولر والذي كان حققه في موسم 1971-1972 مع 40 هدفاً.

وتابع أفضل لاعب في العالم عام 2020 على المنوال ذاته منذ انطلاق الموسم الجديد لمنافسات الدوري المحلي حيث يحتل فريقه الصدارة بـ13 نقطة متساوياً مع فولفسبورغ ولكن مع فارق الأهداف لصالحه، اذ بلغ رصيده 7 أهداف بعد 5 مراحل ليتربع على صدارة الهدافين متساوياً مع مهاجم بوروسيا دورتموند النروجي إرلينغ هالاند.

"زوجتي أفضل حافز"

وقال ليفاندوفسكي خلال الحفل الذي أقيم في متحف بايرن في ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ: "أنا سعيد بهذا الشرف الكبير." وأضاف: "أود أن أشكر عائلتي وزملائي والجهاز الفني وجميع من في بايرن ميونخ. لا يمكنني الفوز بمثل هذه الألقاب بدون دعمهم."

وأضاف القناص البولندي: "يتوجب عليّ شكر زوجتي، فهي سند كبير بالنسبة لي وأفضل حافز عندما تسوء الأمور قليلاً".

وتهتم آنا ليفاندوفسكا أخصائية التغذية والتي سبق لها أن مارست رياضة الكاراتيه على الصعيد الدولي، بالنظام الغذائي لزوجها الهداف. وردت آنا التحية لزوجها قائلةً "أنا فخورة به للغاية، إنه شخص استثنائي كرياضي وكشريك حياة وكصديق وكزوج".

 في المقابل، أثنى مديرو بايرن ورئيس النادي هيربرت هاينر على مزايا القناص ليفاندوفكسي واحترافيته وروحه الجماعية.

وعندما سُئل ليفاندوفسكي في المؤتمر الصحفي بعد الحفل عن الجيل الصاعد من الهدافين على غرار هالاند، قال مبتسماً "ما زلت هنا، وسأبقى لفترة طويلة!".

مشاهدة الفيديو 01:33

ليڤاندوڤسكي يحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد

الإخلاص لبايرن

وعن مستقبله أقرّ الهداف الذي كان يحلم قبل سنوات بارتداء قميص ريال مدريد الاسباني أن مقاربته للأمور تبدلت، وقال "لست بحاجة للذهاب لأبرهن عن قدراتي في بطولة أخرى. مع دوري الأبطال، بإمكاني أن أقيس نفسي مع الأفضل. أنا مركز على بايرن بنسبة 100 في المئة ولا أفكر بأي شيء آخر".

وبات البولندي ثاني لاعب فقط في الدوري الألماني يحرز جائزة الحذاء الذهبي بعد مولر بالذات (1970 و 1972))، فيما أحرز النجم الارجنتيني ليونيل ميسي الجائزة ست مرات مقابل أربع مرات للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. وتتضمن لائحة الفائزين أسماء هدافين من العيار الثقيل كالهولندي ماركو فان باستن والبرازيلي رونالدو والبرتغالي أوزيبيو.

وتم اعتماد منذ عام 1997 نظاما جديدا للفائز بالحذاء الذهبي يمنح الأفضلية للبطولات الكبرى. حيث يساوي كل هدف يسجل في البطولات الخمس الكبرى في ترتيب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" (إنكلترا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا وفرنسا) نقطتين. فيما يحصل الهدافون في البطولات المصنفة بين المركزين السادس والـ 22 على 1.5 نقطة عن كل هدف، مقابل نقطة واحدة في البطولات الأخرى.

وكان تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو الإيطالي قد فاز في العام الماضي بالجائزة التي تقدمها مجموعة "وسائل الإعلام الرياضية الأوروبية".

ص.ش/ف.ي (أ ف ب، د ب أ)

  • الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب نادي بايرن ميونيخ

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    روبرت ليفاندوفسكي

    فاز الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في أوروبا بعد أن قاد هجوم نادي بايرن ميونيخ لتحقيق لقبه السادس في دوري أبطال أوروبا وكان هداف المسابقة برصيد 15 هدفاً. وأحرز المهاجم البولندي ليفاندوفسكي مع النادي البافاري 55 هدفاً في 47 مباراة في جميع المسابقات، وتوج مع العملاق البافاري بالخماسية.

  • الحارس الألماني العملاق مانويل نوير

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    مانويل نوير

    توج الحارس العملاق مانويل نوير بجائزة أفضل حارس مرمى في دوري الأبطال بعد مساهمته في انجاز بايرن في دوري أبطال أوروبا، محافظاً على نظافة شباكه في ست مباريات من دوري الأبطال وغاب عن مباراة واحدة فقط طيلة الموسم. وكان نوير قد وصل إلى القائمة القصيرة للمرشحين لنيل جائزة الأفضل عام 2014، إلا أن البرتغالي كريستيانو رونالدو فاز بها بعد موسم استثنائي مع ريال مدريد.

  • النجم البلجيكي كيفن دي بروين

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    كيفن دي بروين

    أما النجم البلجيكي كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ففاز بجائزة أفضل لاعب وسط في دوري الأبطال. ورغم عدم فوز فريقه بلقب البريميرليغ الموسم الماضي وخروجه من أبطال أوروبا، إلا أن دي بروين عادل رقماً قياسياً بتقديم 20 تمريرة حاسمة في الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي وهو أعلى رقم في أوروبا.

  • اللاعب الفرنسي السابق ميشيل بلاتيني

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    جائزة "أفضل لاعب في أوروبا"

    جائزة "أفضل لاعب في أوروبا" هي جائزة سنوية تُمنح منذ عام 2011 من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لأفضل لاعب كرة قدم في القارة الأوروبية. وكانت الجائزة قد أُنشأت بمبادرة من رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم آنذاك الفرنسي ميشيل بلاتيني. تُمنح الجائزة بتصويت لجنة تحكيم تضم صحفيين تابعين للاتحادات الـ 55 المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

  • البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    البرغوث الأرجنتيني لونيل ميسي - 2011 و2015

    كان أول الفائزين بها الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد أن حصل على 73.6 بالمائة من الأصوات، وجاء الإسباني تشافي هيرنانديز ثانياً والبرتغالي رونالدو ثالثاً في ذلك العام. وقاد ميسي برشلونة في ذلك الموسم للفوز بالخماسية، جميع الألقاب الممكنة باستثناء كأس الملك الذي ذهب إلى ريال مدريد. وعاد ميسي للفوز بالجائزة في 2015 بنسبة هي الأعلى في تاريخ الجائزة (91 بالمئة) بعد أن ساهم في تتويج برشلونة بالثلاثية الثانية.

  • مايسترو برشلونة السابق أندريس إنييستا

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    المايسترو أندريس إنييستا - 2012

    حصل مايسترو برشلونة السابق أندريس إنييستا على لقب الأفضل في أوروبا عام 2012 بعد أن حصل على نحو 36 بالمائة من أصوات الصحفيين بعد موسم فاز فيه الرسام مع برشلونة بكأس العالم للأندية وملك أسبانيا والسوبر الأوروبي والسوبر الأسباني، بجانب احتلال وصافة الدوري الإسباني والتأهل إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا. وجاء كل من ميسي ورونالدو في المركز الثاني.

  • لاعب المنتخب الفرنسي وبايرن ميونيخ السابق فرانك ريبيري

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    الفرنسي فرانك ريبيري - 2013

    حقق لاعب المنتخب الفرنسي وبايرن ميونيخ السابق فرانك ريبيري أكبر حلم في حياته بنيله لقب أفضل لاعب في أوروبا لعام 2013. فوز ريبيري باللقب جاء على حساب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي رونالدو بعد أن كان من المساهمين الأساسيين في الموسم التاريخي الذي خاضه بايرن ميونيخ آنذاك، حيث توج معه بلقب الدوري والكأس المحليين ومسابقة دوري أبطال أوروبا.

  • قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو- 2014 و2016 و2017

    حصل قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو ونجم ريال مدريد السابق على لقب الأفضل في أوروبا عام 2014 للمرة الأولى في مسيرته متقدماً على حارس بايرن مانويل نوير وزميله السابق آريين روبن. ونال "صاروخ ماديرا" الجائزة لمساهمته في تتويج ريال مدريد بلقبه العاشر دوري أبطال أوروبا. وعاد رونالدو للفوز بالجائزة لمرتين متتاليتين في 2016 و2017.

  • الكرواتي لوكا مودريتش

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    الكرواتي لوكا مودريتش - 2018

    بعد هيمنة ميسي ورونالدو على الجائزة على مدار أربعة أعوام فاجأ الجميع حصول لاعب ريال مدريد والمنتخب الكرواتي لوكا مودريتش على الجائزة، متفوقاً على زميله السابق في النادي الملكي رونالدو ونجم ليفربول المصري محمد صلاح. وجاء تتويج الكرواتي بالجائزة لدوره الهام في فوز الملكي بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي ومساهمته في وصول منتخب بلاده إلى نهائي مونديال روسيا 2018.

  • UEFA Super Cup - Liverpool v Chelsea (Reuters/M. Sezer)

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    الهولندي فيرجيل فان دايك - 2019

    للمرة الأولى منذ اعتماد الجائزة توج مدافع بالجائزة بنسبة 52 بالمائة من الأصوات، وهو قلب دفاع ليفربول الهولندي فان دايك الذي تفوق على منافسيه في القائمة النهائية للمرشحين، ميسي ورونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي. وكان للهولندي الدور البارز في فوز النادي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا. كما أحرز لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في الموسم ذاته. لكن الأرجنتيني ميسي خطف "الكرة الذهبية" لذلك العام.


مواضيع ذات صلة

FILE - In this Monday, Jan. 19, 2009 file photo German soccer legend and FC Bayern Munich assistant coach Gerd Mueller speaks during a press conference in Calcutta, India. Bayern Munich and former West Germany forward Gerd Mueller has died at age 75. Mueller joined the Bavarian club in 1964 and won four league titles and four German Cup titles. Mueller helped West Germany win the European Championship in 1972, then the World Cup two years later. (AP Photo/Bikas Das, file)

وفاة أسطورة بايرن ومنتخب ألمانيا غيرد مولر 15.08.2021

توفي أسطورة كرة القدم الألماني غيرد مولر عن عمر ناهز 75 عاما، بحسب ما أعلن ناديه السابق بايرن ميونخ، بعد أن ترك بصمات واضحة في الارتقاء بالكرة الألمانية إلى منصات التتويج العالمية.

Soccer Football - Champions League - Group E - FC Barcelona vs Bayern Munich - Camp Nou, Barcelona, Spain - September 14, 2021 FC Barcelona coach Ronald Koeman REUTERS/Albert Gea

بعد درس بايرن.. كومان يتقبل الهزيمة ويدعو للتحلي بالواقعية 15.09.2021

أشاد رونالد كومان المدرب الهولندي لفريق برشلونة بأداء فريق بايرن ميونيخ، مؤكدا أن هزيمة فريقه كانت مستحقة، فيما دعا جماهير النادي إلى التحلي بالواقعية بالنظر إلى ظروف ومستوى البلاوغرانا في الوقت الحالي.

Soccer Football - Champions League - Group E - FC Barcelona vs Bayern Munich - Camp Nou, Barcelona, Spain - September 14, 2021 Bayern Munich's Thomas Muller celebrates scoring their first goal with Robert Lewandowski REUTERS/Albert Gea

من جديد.. بايرن يقسو على برشلونة بثلاثية بدوري أبطال أوروبا 14.09.2021

أدى بايرن ميونيخ مباراة رائعة أمام مضيفه برشلونة الإسباني في افتتاح مباريات الفريقين للموسم الجديد بدوري أبطال أوروبا. وكما العادة في المواجهات الأخيرة سيطر بايرن على مجريات اللقاء لعبا ونتيجة وفاز على برشلونة بالثلاثة.