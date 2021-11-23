ليفاندوفسكي وكريستيانو وآخرون.. التشكيلة المثالية في دوري الأبطال

من أكثر لاعب لفت الأنظار في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا؟ لعله النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، قلب هجوم بايرن ميونيخ. مجلة كيكر الرياضية الألمانية، اختارت تشكيلتها المثالية المكونة من 11 لاعبا، من حارس المرمى إلى مركز الهجوم.

حارس المرمى:

تيبو كورتوا: حارس المنتخب البليجكي (29 عاما) تألق مع ناديه ريال مدريد في مباريات دور المجموعات، أهله ليكون أفضل حارس في هذا الدور. فقد لعب المباريات الست مع ناديه، وحافظ على نظافة شباكه في أربع مباريات. تصدى خلال دور المجموعات لـ22 تسديدة.

خط الدفاع:

ترنت ألكساندر-أرنولد: يقدم مدافع ليفربول مستويات كبيرة. ابن الـ23 عاما، يتمتع بقوة في مركزه على الجانب الأيمن في خط الظهر. وفوق ذلك صنع ثلاثة أهداف خلال دور المجموعات.

جواو كانسيلو: المدافع البرتغالي (27 عاما)، تألق في مركزه كمدافع، واستطاع تسجيل هدفين لناديه مانشستر سيتي.

البرازيلي ماركينيوس، صمام الأمان لفريقه باريس سان جيرمان

ماركينيوس: يعتبر مدافع باريس سان جيرمان أحد أفضل المدافعين في العالم حاليا. البرازيلي ذو الـ27 عاما، فاز بحوالي 60 بالمئة من الالتحامات الثنائية خلال دور المجموعات.

أنطونيو روديغر: 28 عاما، مدافع المنتخب الألماني، كانت له الغلبة في 55 بالمئة من الالتحامات الثنائية.

خط الوسط:

ليروي سانيه: حصيلة رائعة خلال دور المجموعات للألماني سانيه (25 عاما). فقد أحرز للنادي البافاري خمسة أهداف وصنع أربعة أخرى.

رودريغو: النجم الإسباني قدم أداء قويا مع مع مانشستر سيتي في مركز خط الوسط المتأخر.

دوشان تاديش: الصربي المخضرم (33 عاما) لعب دورا بارزا في تحقيق أياكس أمستردام العلامة الكاملة وتحقيق ستة انتصارات.

تسعة أهداف خلال مباريات دور المجموعات سجلها روبرت ليفاندوفسكي لبايرن

ثلاثي الهجوم:

كريستيانو رونالدو: البرتغالي المخضرم (36 عاما) يواصل تسطير الإبداعات بهذا العمر المتقدم. فقد لعب دور المنقذ عدة مرات مع الشياطين الحمر، حيث سجل لليونايتد ستة أهداف في دور المجموعات.

سيباستيان هالر: مهاجم المنتخب الإيفواري، ونادي أياكس أمستردام، تمكن من هز شباك الخصوم بعشرة أهداف كاملة.

روبرت ليفاندوفسكي: أما البولندي الدولي فقد تمكن من تسجيل تسعة أهداف لبايرن ميونيخ خلال خمس مباريات، ليثبت أنه ماكينة أهداف متواصلة العطاء.

ف.ي/و.ب