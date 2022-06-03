ليفاندوفسكي ليس الوحيد.. نجوم يستعدون للنزول من سفينة بايرن

ليس سراً أن بايرن ميونيخ من أقوى الفرق الألمانية والأوروبية، فالفريق البافاري يحكم منذ سنوات قبضته القوية على "البوندسليغا". بالإضافة إلى فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا في أكثر من مرة، وغيرها من الألقاب التي تؤكد قيمة هذا الفريق في الخريطة الكروية العالمية.

ويعد حمل قميص الفريق البافاري بمثابة "حلم" بالنسبة لمجموعة كبيرة من اللاعبين، لاسيما وأن بايرن ميونيخ يفوز وينافس على الألقاب كل موسم. كما أنه يساعد لاعبيه على التطور وبلوغ مستويات كبيرة في عالم الساحرة المستديرة.

غير أن الفريق البافاري يشهد في السنوات الأخيرة خصوصاً "موجة" لرحيل مجموعة من اللاعبين. حتى أن الأسطورة الألمانية لوثار ماتيوس وصف الأمر بـ"المؤسف واللافت للنظر" في مقال له على موقع شبكة "سكاي" الرياضية المتخصصة.

ليفاندوفسكي "مات في داخلي شيء ما تجاه بايرن"

يأتي روبرت ليفاندوفسكي على رأس اللاعبين الراغبين بمغادرة الفريق البافاري في أقرب وقت ممكن، فماكينة الأهداف البولندية قرر على ما يبدو وضع نقطة النهاية لقصته الطويلة والناجحة للغاية مع الفريق البافاري.

وقال هداف "البوندسليغا" في تصريحات خص بها صحيفة "أونيت سبورت" البولندية :"أريد الرحيل عن بايرن ميونيخ...لقد مات في داخلي شيء ما، وأريد أن أترك المزيد من المشاعر في حياتي".

ويرتبط روبرت ليفاندوفسكي بعقد مع الفريق إلى غاية صيف 2023، إلا أنه يضغط بقوة للرحيل عن الفريق البافاري صيف هذه السنة، لاسيما مع اهتمام فريق برشلونة الإسباني بالحصول على خدمات النجم الهداف.

العلاقة بين ليفاندوفسكي وبايرن ميونيخ وصلت إلى نهايتها، صورة أرشيفية.

ويطرح إصرار ليفاندوفسكي الرحيل عن بايرن ميونيخ عدة تساؤلات، خاصة وأن "ليفا" تطور بشكل لافت للنظر مع الفريق البافاري وفاز معه بعدة جوائز جماعية وفردية. وقال لوتار ماتيوس، صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات الدولية مع المنتخب الألماني، في مقابلة له مع صحيفة "بيلد" الألمانية "أستطيع أن أتفهمه...روبرت يشعر بخيبة أمل كبيرة ولا يشعر بالتقدير".

وتشير تقارير صحفية عديدة إلى أن روبرت ليفاندوفسكي يعتبر أن إدارة الفريق البافاري "لم تحترمه" لأنها تفاوضت مع إيرلينغ هالاند المنتقل حديثاً إلى مانشستر سيتي، والذي كان محط أنظار بايرن ميونيخ.

غنابري.. صبر بايرن ينفد ببطء

أيضاً، يُعد الجناح السريع سيرج غنابري من الأسماء المرشحة بقوة للرحيل عن الفريق البافاري. ويرتبط غنابري بعقد مع بايرن ميونيخ حتى صيف 2023 إلا أنه لم يتوصل حتى الآن لاتفاق بشأن تجديد العقد.

وأفاد موقع "شبورت 1" الألماني أن صبر إدارة البايرن بدأ ينفد بخصوص غنابري رغم كل المحاولات التي قامت بها لتمديد عقد اللاعب، مضيفاً أن بايرن ميونيخ يرى في تردد غنابري لتجديد عقده علامة على رغبته في الرحيل.

ويدرك غنابري أن إدارة بايرن ميونيخ ترغب بقوة في الاحتفاظ بخدماته، إلا أن خبر انتقال نجم ليفربول ساديو ماني (في حال تأكد) إلى الفريق البافاري سيضعف من حظوظ غنابري في اللعب بشكل رسمي، وهو ما قد يدفعه للرحيل عن بايرن ميونيخ.

غنابري يماطل في تجديد عقده مع الفريق البافاري، صورة من الأرشيف.

كما أن فكرة الانتقال إلى فريق أوربي كبير تغري على ما يبدو سيرج غنابري، الذي فاز بكل شيء مع البايرن، ويرى أن الوقت قد حان لخوض غمار تجربة كروية جديدة. يشار إلى أن أكثر من فريق أوروبي كبير مهتم بخدمات غنابري على غرار: ريال مدريد، يوفنتوس، ميلان الإيطالي ومانشستر يونايتد، حسب شبكة "سكاي سبورت".

سار... ولوكا

الظهير بونار سار ومتوسط الميدان مارك لوكا من بين الأسماء المرشحة أيضاً للنزول من سفينة الفريق البافاري قريبا. فالدولي السنغالي بونار سار، يحصل على دقائق لعب قليلة للغاية تحت قيادة المدرب يوليان ناغلسمان ولا يبدو أن هذا الأمر سيتغير مع بداية الموسم الجديد، ما قد يدفعه للرحيل عن القلعة البافارية.

وأبدت عدة أندية أوروبية رغبتها الواضحة في ضم بونار سار. ومن بين هذه الأندية: ليل، بوردو، روما وجنوى، حسب موقع "فوت ميركاتو". أما متوسط الميدان مارك لوكا فقد دخل في محادثات بالفعل مع فريق فرانكفورت الألماني ويبدو أن رحيله مسألة وقت فقط.

وأوضحت صحيفة "بيلد" أن اللاعب الإسباني يسعى للرحيل عن بايرن ميونيح من أجل ضمان اللعب بانتظام، فيما يتوقع أن يواجه فرانكفورت منافسة قوية من ريال بيتيس وروما الإيطالي لضم متوسط ميدان البايرن.

البايرن يتحرك...

ولا يقف بايرن موينيخ مكتوف اليدين أمام رغبة أكثر من لاعب في الرحيل عن تشكيلة الفريق، إذ نزل بطل ألمانيا بقوة إلى سوق الانتقالات الصيفية، وحسم صفقة الدولي المغربي نصير مزراوي. كما أنه قريب للغاية من الحصول على خدمات نجم ليفربول ساديو ماني. ويراقب البايرن أيضاً عدة أسماء أخرى، حسب وسائل إعلام أوروبية.