 ليفاندوفسكي في مواجهة فيرنر.. من يحسم لقب هداف البوندسليغا؟ | أخبار | DW | 27.12.2019

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أخبار

ليفاندوفسكي في مواجهة فيرنر.. من يحسم لقب هداف البوندسليغا؟

منافسة شرسة بين عملاقي بايرن ميونيخ ولايبزيغ. لا يتوقف تيمو فيرنر أبداً عن مطارة روبرت ليفاندوفسكي آملاً في تخطيه والفوز بلقب هداف الدوري الألماني لموسم 2019/20. وتحليل بعض الأرقام يوضح مدى جدية المنافسة بين النجمين.

Vorschau zum Bundesliga Topspiel RB Leipzig-FC Bayern München RB Leipzig-FC Bayern Muenchen. (picture-alliance/SvenSimon)

صراع بين ماكينتي الأهداف روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ وتيمو فيرنر نجم لايبزغ على لقب هداف الدوري الألماني.

بدأ الصراع بين ماكينتي الأهداف بالفعل خلال الجولة الأولى من الدوي الألماني. فكلا الهدافين روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ وتيمو فيرنر نجم لايبزيغ أحرزا أهدافاً بالجملة في مرمى الفرق المنافسة لنادييهما.

وصحيح أن النجم البولندي هو صاحب المركز الأول كأفضل هداف في مرحلة الذهاب بالدوري هذا الموسم، لكن منافسه الألماني لم يبتعد عنه كثيراً حيث واصل مطاردته. إذن أي من هذين الهدافين المذهلين هو أفضل مهاجم؟ ومن منهما سينهي الموسم متصدراً قائمة الهدافين؟

كانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ البوندسليغا، التي يسجل فيها لاعبان 18 هدفًا على الأقل في 16 مباراة. فقد سجل ليفاندوفسكي 19 هدفا في 17 مباراة خاضها بمعدل 1.12 هدف في المباراة الواحدة، أما فيرنر فقد سجل 18 هدفاً في 17 مباراة أيضا بمعدل 1.06 هدفاً في المباراة الواحدة. ويسعى كلا اللاعبين لإحراز أكثر من هدف في كل مباراة يشاركان فيها، وليس مجرد هدف واحد فقط في كل مباراة، بحسب ما ذكر موقع "بوندسليغا" الألماني.

وقال هانسي فليك المدرب المؤقت للبايرن إن ليفاندوفسكي يجب أن يعود لصفوف الفريق في الوقت المناسب "حيث سيخضع لعملية جراحية ستؤدي إلى غيابه من 10 إلى 14 يوماً، ولا نريد إضاعة الوقت"، خاصة أن الفريق لديه معسكر تدريبي في قطر من 4 إلى 10 يناير/ كانون الثاني المقبل.

هذا الاستغلال التام لمهارات ليفاندوفسكي هو ما جعله يتقدم للمركز الثالث على قائمة الهدافين في تاريخ البوندسليغا، مسجلاً 221 هدفاً ولايسبقه في ذلك إلا كلاوس فيشر (268) وغيرد مولر (365).

وفي حين نجح ليفاندوفسكي في سرقة الأضواء بتحطيمه للأرقام القياسية، لم يتوقف فيرنر أبداً عن مطاردته. وعلى الرغم من كل الحديث الذي يدور حول احتمال تحطيم ليفاندوفسكي لرقم مولر القياسي في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد منذ فترة طويلة (40 هدفاً في في موسم 1971/1972 )، يجب الاعتراف أيضاً بأن فيرنر يواصل المنافسة. 

ويبدو أن تعيين يوليان ناغلسمان مدربا لفريق لايبزيغ هذا الصيف كان أحد أسباب ملاحقة فيرنر اللصيقة لليفاندوفسكي. ويعتقد فيرنر أنه أصبح "أكثر حرية في الحركة مع ناغلسمان" ، في حين أن مدربه لايزال واثقاً تماماً من أن اللاعب لا يزال لديه الكثير ليقدمه.

وقال النجم البولندي البالغ من العمر 31 عامًا: "أنا متأكد نسبيًا من أن تيمو سيقدم المزيد وسيصبح أكثر خطورة". وبالنظر إلى أن معدل تسجيل فيرنر للأهداف أقل قليلا من ليفاندوفسكي، فإن كلا اللاعبين يشكلان خطورة شديدة على موقف باقي الفرق في الدوري الألماني.

تيمو فيرنر يحتفل بالتسجيل في مرمى دورتموند

تيمو فيرنر تحسن أداؤه كثيرا مع لايبزيغ بعد انتقال يوليان ناغلسمان لتدريب الفريق

يسجل تيمو فيرنر حالياً هدفًا كل 79.1 دقيقة مقارنة بـهدف في كل 79 لروبرت ليفاندوفسكي. وبينما يشارك فيرنر، مهاجم شتوتغارت السابق، في إحراز هدف كل 59.4 دقيقة ويرجع الفضل في ذلك إلى 6 تمريرات حاسمة (أسيست) قام بها، يشارك ليفاندوفسكي في إحراز هدف كل 75 دقيقة، فتمريراته الحاسمة حتى الآن اثنتان فقط.

وبتحليل المزيد من الأرقام، يتضح مدى صمود فيرنر في مواجهة ليفاندوفسكي. فمثلاً بدراسة معدل تحويل التصويبة إلى هدف نجد أن معدل فيرنر في التسجيل هو هدف من كل 4 تسديدات، أما ليفاندوفسكي فيسجل هدفاً من 4.1 تسديدة.

فيرنر: متى ستوقف ليفاندوفسكي عن التسجيل؟

ومن الملاحظ تماماً التحسن الملحوظ في أداء فيرنر فقد نجح في إحراز أول هاتريك في مسيرته عندما فاز فريقه على بوروسيا مونشنغلادباخ،  ليرفع رصيده بعدها من الأهداف التي سجلها أو ساعد زملاءه في تسجيلها وخصوصاً في مباراة لايبزيغ أمام ماينز. ليس ذلك فحسب، بل أصبح فيرنر ثالث أصغر لاعب في تاريخ الدوري الألماني يسجل 75 هدفًا في البطولة بعد غيرد مولر وديتر مولر.

مختارات

سجل النجم البولندي ليفاندوفسكي 23 هدفا في 18 مباراة هذا الموسم حتى الآن. إنه هداف الدوري الألماني بلا منازع. لكن رغم ذلك فإن الألماني تيمو فيرنر الذي يعيش الآن أفضل فتراته يتفوق عليه من زاوية أخرى وبالأرقام. (14.11.2019)

يواجه بايرن ميونيخ اختبارا صعبا في مباراته المقبلة ضد منافسه التقليدي بوروسيا دورتموند يوم السبت إثر رحيل مدربه كوفاتش وتولي مساعده فيلك مسؤولية الفريق. (08.11.2019)

لكن حتى مع هذا الموسم الرائع لفيرنر، فإن الرجل في قرارة نفسه يدرك بوضوح أن ليفاندوفسكي لا يزال هو الملك. وقال فيرنر مازحا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي: "لا يمكنك التسجيل في جميع المباريات، إلا إذا كان اسمك هو روبرت ليفاندوفسكي"، وأضاف: "عندما سجلت هدفين في برلين، سجل هو هدفين في دورتموند وتساءلت متى سيتوقف. إنه حاليًا من نفس فئة رونالدو وميسي".

في الوقت الحالي، لا يظهر ليفاندوفسكي أي إشارة لإمكانية تخليه عن الفوز بالمركز الأول، وستؤدي المنافسة الشرسة من جانب فيرنر إلى دفع ليفاندوفسكي العنيد لتقديم المزيد.

ويتفوق ليفاندوفسكي على فيرنر حاليًا، ولكن إلى متى يمكن أن يستمر ذلك؟ يصعب على أي شخص التكهن بالأمر، والنتيجة ستكون معركة طويلة بين النجمين، لكن الأكيد في الأمر أن معاناة خطوط دفاع الفرق، التي تواجه بايرن ميونيخ و لايبزيغ ستستمر كثيراً.

ع.ح./ص.ش

  • Bildergalerie Gerd Müller Fußball Fußballer des Jahres Torjäger-Kanone (picture-alliance/dpa/Goebel)

    أفضل الهدافين في تاريخ فريق بايرن ميونيخ

    غيرد مولر هو أفضل هداف في تاريخ الكرة الألمانية وفي فريق بايرن ميونيخ. مولر الملقب بـ "هداف الأمة" سجل 525 هدفا لصالح بايرن ميونيخ وتوج سبع مرات بلقب أفضل هداف في الدوري الألماني .

  • Flash-Galerie deutsche Fußballkapitäne (picture-alliance/ dpa)

    أفضل الهدافين في تاريخ فريق بايرن ميونيخ

    كارل هاينز رومينيغه رئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ حاليا، لا يزال يعتبر لحد الآن ثاني أفضل هداف في تاريخ فريق بايرن ميونيخ ب 218 هدفا. المهاجم الصلب الذي اشتهر بضرباته الرأسية القوية سجل 162 إصابة في الدوري الألماني و25 مرة في كأس ألمانيا و31 مرة في الدوري الأوروبي.

  • Flash-Galerie 110 Jahre FC Bayern München (picture-alliance/dpa)

    أفضل الهدافين في تاريخ فريق بايرن ميونيخ

    لعب رونالد فولفارت لفريق بايرن ميونيخ بين 1984ـ1993 وبلغ رصيده من الأهداف مع الفريق البافاري 155 هدفا. وبذلك فإنه يأتي في المركز الثالث في قائمة أفضل الهدافين بنادي بايرن ميونيخ. وبالرغم من تتويج فولفارت مرتين بلقب أفضل هداف في الدوري الألماني إلا أنه لم يترك بصمة قوية مع المنتخب الألماني الذي لعب له مبارتين فقط.

  • Flash-Galerie 110 Jahre FC Bayern München (picture-alliance/dpa)

    أفضل الهدافين في تاريخ فريق بايرن ميونيخ

    ديتر هونيس كان معروفا بضرباته الرأسية القوية والمركزة وبلياقته البدنية العالية. لعب ديتر هونيس 224 مباراة بقميص الفريق البافاري وسجل 145هدفا، ليؤرخ اسمه كرابع أفضل هداف في تاريخ بايرن ميونيخ.

  • Bayern München Thomas Müller (picture-alliance/dpa/L. Perenyi)

    أفضل الهدافين في تاريخ فريق بايرن ميونيخ

    توماس مولر يعتبر أفضل هداف حاليا في فريق بايرن ميونيخ ويحمل في جعبته 142 هدفا. توماس مولر البالغ من العمر 27 عاما يسير على خطى سلفه غيرد مولر. في الوقت الراهن يحتل المركز الخامس في ترتيب الهدافين التاريخين لبايرن ميونيخ. وأمام المهاجم البافاري المزيد من الوقت لإضافة أهداف أخرى لرصيده، علما أنه لا يزال في قمة عطائه.

  • Fußball Bundesliga Stars FC Bayern München Giovane Elber (AP)

    أفضل الهدافين في تاريخ فريق بايرن ميونيخ

    ترك البرازيلي جيوفاني إلبر بصمة واضحة في فريق بايرن ميونيخ الذي لعب له بين أعوام 1997ـ2003. وكان جيوفاني يعتبر في ذلك الوقت واحد من أبرز المهاجمين ليس في ألمانيا حسب بل وعلى مستوى العالم أيضا. سجل المهاجم البرازيلي 139 هدفا بقميص بايرن ميونيخ ليصبح أفضل هداف أجنبي في تاريخ النادي البافاري.

  • Fussball DFB-Pokal Bayern München gegen Kaiserslautern (Reuters)

    أفضل الهدافين في تاريخ فريق بايرن ميونيخ

    يحتل البيروفي كلاوديو بيزارو المركز السابع في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ بايرن ميونيخ. اللاعب الحالي لفريق فيردر بريمن سجل بألوان بايرن ميونيخ 125 هدفا. بينها 87 في مباريات البوندسليغا.

  • Flash-Galerie 110 Jahre FC Bayern München (AP)

    أفضل الهدافين في تاريخ فريق بايرن ميونيخ

    يعتبر محمد شول البالغ من العمر حاليا 44 عاما من أبرز لاعبي خط الوسط الهجومي الذين مروا في فريق بايرن ميونيخ. ورغم لعبه في مركز الوسط إلا أنه تمكن من تسجيل 117 بقميص الفريق البافاري محتلا بذلك المركز الثامن في ترتيب هدافي النادي. ويرى الخبراء أن رصيد شول من الأهداف كان سيكون أكثر لولا لعنة الإصابات التي طاردته.

  • Fußball Bundesliga 24. Spieltag 1899 Hoffenheim FC Bayern München (Reuters)

    أفضل الهدافين في تاريخ فريق بايرن ميونيخ

    رصيد ماريو غوميز من الأهداف مع بايرن ميونيخ بلغت 113 هدفا سجلها الدولي الألماني في الأربعة أعوام التي حمل فيها قميص النادي البافاري. غوميز يلعب حاليا في فريق فولفسبورغ بعد أن خاض تجربة خارج ألمانيا لعب فيها لفيورينتينا الإيطالي وبيشيكتاش التركي.

  • default

    أفضل الهدافين في تاريخ فريق بايرن ميونيخ

    لعب أولي هونيس لفريق بايرن ميونيخ بين 1970و 1978 وتمكن من تسجيل 111 هدفا. ولولا تعرض هونيس لإصابة خطيرة في الركبة وتوقفه عن اللعب في سن السابعة والعشرين من العمر، لكان رصيده من الأهداف أكبر بكثير، كما يرى خبراء الكرة في ألمانيا. الكاتب: هشام الدريوش


مختارات

أفضل الهدافين في تاريخ فريق بايرن ميونيخ

شهد فريق بايرن ميونيخ الألماني عبر تاريخه بروز لاعبين متميزين تمكنوا من ترك بصمات فخر واعتزاز في تاريخ النادي. في هذه الجولة المصورة تتعرفون على أفضل عشرة هدافين في تاريخ النادي البافاري. (30.10.2016)  

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