 ليغو تكسب حكما بحماية تصميم مكعباتها أمام شركة ألمانية منافسة | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 25.03.2021

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منوعات

ليغو تكسب حكما بحماية تصميم مكعباتها أمام شركة ألمانية منافسة

أصدرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي حكما يفتح الباب أمام شركة الألعاب الشهيرة ليغو بحماية مكعباتها الخاصة التي تنتجها كملكية فكرية تحظى بالحماية. وكانت شركة ألمانية منافسة أرادت تصنيع هذه المكعبات وكسر احتكار ليغو.

مكعبات ليغو

الحكم قرر أن تصميم المكعبات محمي

ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، وهي ثاني أعلى محكمة ضمن مؤسسات دول الاتحاد الأوروبي، قرارًا صادرًا عن مكتب الملكية الفكرية في الاتحاد الأوروبي (EUIPO) في عام 2019، قضت فيه بأن تصميم اللبنات الأساسية لـشركة ليغو "LEGO" الدنماركية العملاقة لتصنيع الألعاب محمي ببراءة اختراع.

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رغم ان ألعاب الفيديو والتسلية الإلكترونية أخذت مكاناً مهماً في الحياة اليومية، لاسيما عند الأطفال، إلى أن استطلاعا للرأي أظهر أن غزو التسلية الإلكترونيا لحياتنا اليومية لم يقلل من شغف الأطفال في ألمانيا بالقراءة.

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وقالت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس (25 مارس/ آذار) إن مكتب الملكية الفكرية للاتحاد الأوروبي أخطأ في تطبيق القانون، عندما اعتبر أن تصميمات بعض مكعبات اللعب التي تنتجها ليغو لا تعتبر تصميما يستحق الحماية القانونية. وجاء قرار المحكمة بعد أن احتجت الشركة الدنماركية العملاقة على قرار مكتب الملكية الفكرية للاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن مكتب الملكية الفكرية فشل في فحص اعتراضات شركة ليغو على قراراته.

وكان مكتب الملكية الفكرية للاتحاد الأوروبي قد أصدر في 2019 قراراً لصالح شركة دلتا سبورت الألمانية المنافسة لشركة ليغو وقال إن كل سمات تصميم المنتج تتحد من خلال وظائفها الفنية، وهذا يعني أنه لا يمكن اعتبار مكعبات ليغو تصميمات متميزة تستحق الحماية القانونية.

ولكن المحكمة الأوروبية رأت اليوم أن "التركيبات الميكانيكية للمنتجات القياسية يمكن أن تمثل عنصرا مهما من خصائصها المبتكرة، وتمثل أصلا تسويقيا رئيسيا".

لذلك فإن تصميم مثل هذه المنتجات يمكن أن يستحق الحماية، بحسب المحكمة التي أشارت إلى أن مكتب الملكية الفكرية لم يدرس ما إذا كانت منتجات ليغو تستحق هذا الاستثناء كما تقول الشركة.

ولقد حققت شركة "ليغو" أرباحا قياسية خلال عام 2020، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية حيث ارتفع صافي أرباح الشركة  19 بالمئة العام الماضي وبلغ 9,9 مليارات كرونة (1,3 مليار يورو)، وهو رقم قياسي للمجموعة. واعلنت ليغو عن صافي أرباحها في النصف الاول من شهر آذار/ مارس الحالي. ونمت مبيعات الشركة الدنماركية في كل أنحاء العالم، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 13 بالمئة. وقد يعود السبب لهذا الارتفاع للحجر المنزلي والتدابير الصحية التي أجبرت العائلات على البقاء في المنزل لفترات طويلة.    وأعلنت المجموعة في أيلول/ سبتمبر الماضي، عزمها التخلي عن استخدام أكياس البلاستيك واستبدالها بأخرى من الورق، في إطار خطة واسعة لتحييد أثر الكربون في عمليات التصنيع بحلول نهاية 2022.

ع.أج (د ب ا، أ ف ب)

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